Quyết tâm chinh chiến Miss Supranational, Kim Duyên tiết lộ chu kì siết eo thần tốc, khiến netizen không khỏi lo lắng

Hậu trường 03/04/2022 09:02

Nàng Á Hậu Hoàn Vũ quyết tâm trở lại đường đua với cuộc thi Miss Supranational 2022 với chu kì siết eo thần tốc, khiến netizen không khỏi lo lắng.

Sau Miss Universe 2021, Kim Duyên tiếp tục được cử làm đại diện Việt Nam tham gia chinh chiến tại Miss Supranational 2022 - một trong năm đấu trường sắc đẹp danh giá nhất hành tinh.

Quyết tâm chinh chiến Miss Supranational, Kim Duyên tiết lộ chu kì siết eo thần tốc, khiến netizen không khỏi lo lắng - Ảnh 1
Kim Duyên ngày càng trở nên sắc xảo, nóng bỏng - Ảnh: Internet

Còn khoảng 3 tháng Kim Duyên sẽ chính thức đại diện Việt Nam chinh chiến tại Hoa hậu Siêu Quốc gia 2022. Với tinh thần máu lửa và sự nỗ lực không ngừng nghỉ cho cuộc thi quốc tế cuối cùng sau Miss Universe 2021 nên nhiều fan sắc đẹp vô cùng hi vọng nàng Á hậu sẽ tỏa sáng tại đấu trường nhan sắc danh giá này.

Hiện tại, Kim Duyên đang chuẩn bị từng bước kỹ lưỡng, đặc biệt là cố gắng siết cân, siết eo để có thể hình chuẩn nhất cho cuộc thi. Mới đây, một stylist nổi tiếng đã đăng tải hình ảnh khi lấy số đo vòng 2 của Kim Duyên và điều khiến anh cũng như người hâm mộ nể phục chính là vòng eo của nàng Á Hậu đã giảm đi 4cm chỉ trong 2 tuần. Sau đó, Kim Duyên đã đăng tải lại bài viết này trên trang cá nhân, đồng thời cũng tiết lộ hành trình giảm cân gian nan của mình. Á hậu hài hước: "Chạy bộ 10km, nhịn ăn rồi xỉu ngang đồ đó, haha".

Chia sẻ của Kim Duyên nhanh chóng thu hút sự chú ý của fan beauty queen Việt Nam. Đa số netizen đều tán thưởng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của cô mỗi khi đại diện  Việt Nam chinh chiến trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, không ít người trong số đó cũng dành sự lo lắng và dặn dò Kim Duyên giữ sức khỏe, đứng quá sức hại thân.

Quyết tâm chinh chiến Miss Supranational, Kim Duyên tiết lộ chu kì siết eo thần tốc, khiến netizen không khỏi lo lắng - Ảnh 2
Kim Duyên đã giảm được 4cm vòng eo chỉ trong 2 tuần siết cân - Ảnh: Chụp màn hình
Quyết tâm chinh chiến Miss Supranational, Kim Duyên tiết lộ chu kì siết eo thần tốc, khiến netizen không khỏi lo lắng - Ảnh 3
Người hâm mộ lo lắng cho Kim Duyên - Ảnh: Chụp màn hình
Quyết tâm chinh chiến Miss Supranational, Kim Duyên tiết lộ chu kì siết eo thần tốc, khiến netizen không khỏi lo lắng - Ảnh 4
Netizen luôn quan tâm và động viên Kim Duyên - Ảnh: Chụp màn hình

Trở về từ thành tích top 16 Miss Universe 2021, Kim Duyên trưởng thành hơn cả về thần thái lẫn kỹ năng ứng xử của bản thân. Do đó việc người đẹp tiếp tục chinh chiến một cuộc thi quốc tế lớn đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía công chúng lẫn người hâm mộ.

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