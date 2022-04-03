Diện đồ thương hiệu riêng là xưa rồi, nay Dược sĩ Tiến còn mang cả áo phao lên bán kết chiếm luôn spotlight toàn chương trình

Hậu trường 03/04/2022 08:57

Trong đêm bán kết The Next Gentleman vừa qua Dược sĩ Tiến diện trang phục được netizen ví như áo phao lên chấm thi, chiếm luôn spotlight toàn chương trình.

Đêm Bán kết The Next Gentleman – Quý ông Hoàn mỹ với 10 phần thi tài năng đặc sắc vừa mới khép lại, 7 gương mặt xuất sắc nhất toàn cuộc thi cũng đã được gọi tên để bước tiếp vào đêm Chung kết diễn ra vào tối thứ 6 ngày 22/4.

Tuy nhiên thay vì chú ý vào phần thi tài năng và nhan sắc cực hot của dàn thí sinh, khán giả lại chăm chú "soi" trang phục của Host Dược sĩ Tiến (DST) nhiều hơn. Kể từ khi The Next Gentleman được phát sóng DST luôn biết cách để tạo ấn tượng, làm dân tình săm soi bởi những set đồ độc lạ có 1-0-2 của mình.

Diện đồ thương hiệu riêng là xưa rồi, nay Dược sĩ Tiến còn mang cả áo phao lên bán kết chiếm luôn spotlight toàn chương trình - Ảnh 1
Không chỉ diện đồ thương hiệu "riêng", DST còn mang cả áo phao lên sân khấu - Ảnh: The Next Gentleman

Ở Bán kết, dường như đêm thi càng quan trọng thì DST càng diện đồ nổi bật, diêm dúa. Dược sĩ Tiến diện thiết kế một cây đen in nổi dòng chữ DST, cỡ chữ khủng, độn phồng lên chiếm hết cả phần thân áo khiến netizen cũng phải dành cho anh những lời lẽ "bất lực": "Thực sự đến tập này rồi DST không cần mặc áo có chữ DST mọi người cũng biết tên anh trong chương trình. Ám ảnh thật, hy vọng các tập sau anh mặc đồ đúng nghĩa Gentleman, khán giả không bị bội thực chữ DST. Đôi khi tiết chế bớt cũng phần nào làm nổi bật con người anh hơn, khán giả sẽ nhớ lâu hơn." Có khán giả còn bình luận là nhìn bộ đồ của DST đến nỗi ám ảnh luôn.

Diện đồ thương hiệu riêng là xưa rồi, nay Dược sĩ Tiến còn mang cả áo phao lên bán kết chiếm luôn spotlight toàn chương trình - Ảnh 2
Khán giả ngao ngán, bất lực trước những set đồ của DST - Ảnh: Chụp màn hình
Diện đồ thương hiệu riêng là xưa rồi, nay Dược sĩ Tiến còn mang cả áo phao lên bán kết chiếm luôn spotlight toàn chương trình - Ảnh 3
DST chiếm spotlight nguyên cả dàn BGK nam - Ảnh: The Next Gentleman
Diện đồ thương hiệu riêng là xưa rồi, nay Dược sĩ Tiến còn mang cả áo phao lên bán kết chiếm luôn spotlight toàn chương trình - Ảnh 4
Thậm chí chiếm luôn spotlight của Hương Giang khi đi catwalk - Ảnh: The Next Gentleman
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Từ khóa:   DST Dược sĩ Tiến The Next Gentleman Hương Giang

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