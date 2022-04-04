Đúng chuẩn "Hoa Hậu với Trái Tim Yêu Thương", Khánh Vân vừa có hành động ý nghĩa sau loạt lùm xùm không hay trên MXH

Khánh Vân trong buổi ra mắt họp báo Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam - Ảnh: Thanh Niên

Tại tuần lễ thời trang Khánh Vân đã có những trải lòng về vấn nạn xâm hại trẻ em, cô xúc động chia sẻ trong họp báo: "Khi được nghe chia sẻ về câu chuyện xâm hại trẻ em thì bản thân em cảm thấy vô cùng xúc động và những kỷ niệm, những kí ức và những quá trình mình làm việc nó quay trở về. Phải nói là khi làm một dự án mà để nói thì rất là dễ nhưng mà để thực hiện được và theo đuổi đến cùng là một điều quá khó. Những công việc mình làm không phải để người khác nhìn thấy và đánh giá, mà những công việc mình làm nó xuất phát từ chính mong muốn, cái tâm và tấm lòng của mình. Mong muốn dùng tiếng nói của mình để nói hộ lời những em nhỏ, người phụ nữ. Và Vân tin chắc rằng, mình sẽ làm được một điều gì đó, vì thế những chiến dịch về cộng đồng hướng tới trẻ em thì Vân luôn cố gắng rất là nhiều, không bao giờ bỏ cuộc".

Khánh Vân luôn hết mình trong hành trình bảo vệ trẻ em - Ảnh: Internet

Cũng trong buổi họp báo, Khánh Vân phát biểu thêm: "Vân cảm thấy vô cùng bức xúc cho những hành động bạo hành trẻ em - lứa tuổi không có sức kháng cự và Vân gọi nó là tội ác. Và bản thân Vân cũng không chấp nhận việc người lớn không có trách nhiệm với trẻ em và biến trẻ em trở thành nạn nhân hứng chịu những áp lực, cảm xúc tiêu cực từ người lớn".