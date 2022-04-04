Đúng chuẩn "Hoa Hậu với Trái Tim Yêu Thương", Khánh Vân vừa có hành động ý nghĩa sau loạt lùm xùm không hay trên MXH

Hậu trường 04/04/2022 10:06

Hoa hậu Khánh Vân nhận được vô số lời khen vì đã và đang đóng góp tích cực trong hành trình bảo vệ trẻ em. Mới đây nàng hậu lại tiếp tục ghi điểm khi trở thành Đại sứ đồng hành cùng công cuộc bảo vệ trẻ em.

Từng gây tranh cãi khi có màn ứng xử "trái tim yêu thương" tại đêm chung kết năm nào, đến nay nàng hậu đang dần chứng tỏ bản thân luôn hoạt động thiện nguyện tích cực và không quên vai trò của mình.

Mới đây, Khánh Vân vừa có màn xuất hiện tại họp báo ra mắt Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam diễn ra tại TP.HCM với vai trò Đại sứ đồng hành cùng công cuộc bảo vệ trẻ em khiến fan hâm mộ vô cùng tự hào.

Đúng chuẩn 'Hoa Hậu với Trái Tim Yêu Thương', Khánh Vân vừa có hành động ý nghĩa sau loạt lùm xùm không hay trên MXH - Ảnh 1
Khánh Vân trong buổi ra mắt họp báo Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam - Ảnh: Thanh Niên

Tại tuần lễ thời trang Khánh Vân đã có những trải lòng về vấn nạn xâm hại trẻ em, cô xúc động chia sẻ trong họp báo: "Khi được nghe chia sẻ về câu chuyện xâm hại trẻ em thì bản thân em cảm thấy vô cùng xúc động và những kỷ niệm, những kí ức và những quá trình mình làm việc nó quay trở về. Phải nói là khi làm một dự án mà để nói thì rất là dễ nhưng mà để thực hiện được và theo đuổi đến cùng là một điều quá khó. Những công việc mình làm không phải để người khác nhìn thấy và đánh giá, mà những công việc mình làm nó xuất phát từ chính mong muốn, cái tâm và tấm lòng của mình. Mong muốn dùng tiếng nói của mình để nói hộ lời những em nhỏ, người phụ nữ. Và Vân tin chắc rằng, mình sẽ làm được một điều gì đó, vì thế những chiến dịch về cộng đồng hướng tới trẻ em thì Vân luôn cố gắng rất là nhiều, không bao giờ bỏ cuộc".

Đúng chuẩn 'Hoa Hậu với Trái Tim Yêu Thương', Khánh Vân vừa có hành động ý nghĩa sau loạt lùm xùm không hay trên MXH - Ảnh 2
Khánh Vân luôn hết mình trong hành trình bảo vệ trẻ em - Ảnh: Internet

Cũng trong buổi họp báo, Khánh Vân phát biểu thêm: "Vân cảm thấy vô cùng bức xúc cho những hành động bạo hành trẻ em - lứa tuổi không có sức kháng cự và Vân gọi nó là tội ác. Và bản thân Vân cũng không chấp nhận việc người lớn không có trách nhiệm với trẻ em và biến trẻ em trở thành nạn nhân hứng chịu những áp lực, cảm xúc tiêu cực từ người lớn".

Đúng chuẩn 'Hoa Hậu với Trái Tim Yêu Thương', Khánh Vân vừa có hành động ý nghĩa sau loạt lùm xùm không hay trên MXH - Ảnh 3
Nàng hậu luôn yêu thương các em nhỏ xung quanh mình - Ảnh: VnExpress

Từng gây tranh cãi trên XMH sau vụ việc trưởng FC có lời lẽ đá đểu hao hậu H'hen Niê, Thùy Tiên, Thúy Vân... Khánh Vân dần mất điểm và bị netizen chê "không xứng đáng với ngôi vị hoa hậu". Tại thời điểm đó, nàng hậu hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ dư luận. Chưa kể phát ngôn "em chẳng có gì ngoài một trái tim yêu thương" từng giúp cô đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi sắc đẹp lớn nhất nhì Việt Nam cũng bị CĐM đào lại và liên tục lấy đó làm lý do để mỉa mai.

Đến hiện tại, mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi, song Khánh Vân vẫn ghi điểm bởi các công tác thiện nguyện, đặc biệt là những chương trình, chiến dịch vì trẻ em đầu ý nghĩa mà nàng hậu tham gia.

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Từ khóa:   Nguyễn Trần Khánh Vân hoa hậu Khánh Vân Khánh Vân

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