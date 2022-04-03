Lynk Lee đăng tải trạng thái hẹn hò, chồng cũ Hòa Minzy, dàn sao Việt bất ngờ gửi lời chúc

Mới đây, nữ ca sĩ lại khiến bạn bè và khán giả một phen bất ngờ tiếp tục khi đăng tải dòng thông báo "Đang hẹn hò" trên trang Facebook cá nhân. Dưới dòng trạng thái chồng cũ Hòa Minzy, Văn Mai Hương cùng dàn sao Việt đã gửi những lời chúc mừng nhí nhảnh đến với nữ ca sĩ Ngày Ấy Bạn Và Tôi.

Lynk Lee là một ca sĩ tài năng của showbiz Việt, khi quyết định chuyển giới Lynk Lee đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ nhưng đồng thời lại rất ủng hộ vì đã dám sống thật với chính mình. Sau chuyển giới, nàng ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả vì nhan sắc ngày một xinh đẹp, thanh thoát.

Ngay cả Văn Mai Hương cũng nghĩ cô nàng đang lừa mình vì quá bất ngờ - Ảnh: Chụp màn hình

Khi liên lạc với Lynk Lee để tìm hiểu thêm về người tình bí mật, cô nàng bất ngờ tiết lộ với SAOstar rằng mình chỉ là do bấm nhầm mà thôi, chứ thực chất vẫn còn đang độc thân. Nữ ca sĩ khẳng định: "Tôi chưa có người yêu, khi nào có tôi sẽ thông báo với mọi người". Và thế là bao phen xôn xao của netizen trước thông tin cô nàng tìm được nửa kia hóa ra chỉ là do sơ suất của nữ ca sĩ.

Lynk Lee sau chuyển giới cơ thể ngày một xinh đẹp, quyến rũ hơn - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ cũng bộc bạch với Công Lý và Xã Hội: "Trong 10 năm nữa, tôi muốn mua nhà, ở cùng gia đình. Tôi cũng muốn lấy chồng. Thực ra đến bây giờ tôi chưa có mối tình nào nên tôi rất mong chờ chàng hoàng tử trong tương lai của mình. Tôi toàn yêu đơn phương thôi. Tôi thích người bình thường thôi, không thích yêu người nổi tiếng".