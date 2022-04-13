Một ngày sau khi Thiều Bảo Trâm hỏi "Sau lưng anh có ai kìa?", lộ bằng chứng câu trả lời của Sơn Tùng: "Không có ai cả!"

Mới đây, Sơn Tùng M-TP đã chính thức tung hint đầu tiên cho màn comeback đầy ấn tượng.
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Sau khi thay đồng loạt avatar cùng ảnh cover từ fanpage, trang cá nhân của mình cho đến loạt page công ty sang màu đen, vào tối ngày 12/4, Sơn Tùng M-TP đã chính thức tung hint đầu tiên cho màn comeback thực sự trong năm 2022. Theo đó, trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ đã đăng tải tấm poster kèm dòng chữ: "There's No One At All" (Tạm dịch: Không có ai cả). Đây cũng chính là đáp án các fan tìm ra trong đề thi tiếng Anh mà anh từng hé lộ trước đó.
Trên trang cá nhân, Sơn Tùng chia sẻ, đây chính là "ngọn núi" mà anh cần vượt qua vì There's No One At All cũng chính là ca khúc tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của anh. Mặc dù nam ca sĩ chưa tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào nhưng hiện tại các fan đang rất nóng lòng chờ đợi, háo hức với sản phẩm đặc biệt này cũng như nó chính là cột mốc đánh dấu cho sự quay trở lại đầy ngoạn mục của anh.
Tuy nhiên, việc tung hint comeback chỉ sau 1 ngày Thiều Bảo Trâm trở lại làng nhạc phần nào khiến nhiều người bất giác nhớ tới mối liên hệ giữa hai tựa đề MV: Sau Lưng Anh Có Ai Kìa và There's No One At All (Không Có Ai Cả). Dù không mấy liên quan với nhau, nhưng một lần nữa chi tiết khá logic này lại khiến nhiều người phải thích thú về việc Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng quả thật rất có "duyên nợ".
Cũng trước đó, rộ lên tin đồn Sơn Tùng "cà khịa" Thiều Bảo Trâm được cho là bắt nguồn từ bài đăng giải tiếng anh của nam ca sĩ. Cụ thể, trong đó những từ cần tìm để điền vào các ô trống trong lời giải ghép lại là: "There's no one at all" (PV - "Không có ai cả") như một pha phản đòn, một lời đáp trả trực tiếp cho tựa đề bài hát mới nhất của Thiều Bảo Trâm - Sau lưng anh có ai kìa.