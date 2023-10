Một ngày sau khi Thiều Bảo Trâm hỏi "Sau lưng anh có ai kìa?", lộ bằng chứng câu trả lời của Sơn Tùng: "Không có ai cả!"

Sau khi thay đồng loạt avatar cùng ảnh cover từ fanpage, trang cá nhân của mình cho đến loạt page công ty sang màu đen, vào tối ngày 12/4, Sơn Tùng M-TP đã chính thức tung hint đầu tiên cho màn comeback thực sự trong năm 2022. Theo đó, trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ đã đăng tải tấm poster kèm dòng chữ: "There's No One At All" (Tạm dịch: Không có ai cả). Đây cũng chính là đáp án các fan tìm ra trong đề thi tiếng Anh mà anh từng hé lộ trước đó.

Poster comeback của Sơn Tùng M-TP. - Ảnh: FB Sơn Tùng

Trên trang cá nhân, Sơn Tùng chia sẻ, đây chính là "ngọn núi" mà anh cần vượt qua vì There's No One At All cũng chính là ca khúc tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của anh. Mặc dù nam ca sĩ chưa tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào nhưng hiện tại các fan đang rất nóng lòng chờ đợi, háo hức với sản phẩm đặc biệt này cũng như nó chính là cột mốc đánh dấu cho sự quay trở lại đầy ngoạn mục của anh.