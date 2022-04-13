Hậu thông báo ly hôn, MC Hoàng Oanh vẫn giữ nguyên một việc với chồng cũ, netizen nhìn vào lại càng thấy tiếc cho cặp đôi 'trai tài, gái sắc'

Đến thời điểm hiện tại, MC Hoàng Oanh vẫn chưa lên tiếng bất kỳ điều gì về vấn đề hôn nhân, nhưng các ''thánh soi'' đã chỉ ra một điều, cô nàng vẫn còn giữ nguyên mộ việc với Jack Cole. Nhiều fan của cả hai khi nhìn vào hành động này, cũng hi vọng mối quan hệ của họ vẫn có thể cứu vãn.

Tối ngày 11/4, ông xã của MC Hoàng Oanh chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" sau gần 3 năm bên nhau. Ngay sau khi thông tin này được lan truyền rộng rãi ra bên ngoài, nhiều người hâm mộ thậm chí còn không thể tin được, bởi cả 2 đã từng là cặp đôi rất đẹp trong làng giải trí và ngoài ra họ còn có chung với nhau 1 người con đáng yêu. Có lẽ vì vậy, mà sự nuối tiếc dành cho cặp đôi ngày một lớn hơn từ phía các fan của họ.

Tuy nhiên, mới đây, "thánh soi" phát hiện Hoàng Oanh vẫn giữ nguyên avatar là khung hình cưới bên chồng ngoại quốc trên Instagram cá nhân, dù cho trước đó Jack đã thông báo về việc ly hôn giữa cả 2. Hành động của nữ MC không khỏi khiến netizen phải cảm thấy khó hiểu.

Dẫu vậy thì tại trang cá nhân Facebook của mình, nàng Á hậu đã gỡ chế độ kết hôn như lời khẳng định mình đang độc thân ở thời điểm hiện tại.

Hoàng Oanh vẫn giữ lại tấm hình chụp chung với Jack trên Instagram - Ảnh: chụp màn hình

Tuy nhiên, trên Facebook nữ MC đã gỡ bỏ chế độ kết hôn của mình - Ảnh: chụp màn hình

Khán giả vô cùng tiếc nuối cho cuộc tình của cặp đôi trai tài gái sắc - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-thong-bao-ly-hon-mc-hoang-oanh-van-giu-nguyen-mot-viec-voi-chong-cu-netizen-nhin-vao-lai-cang-thay-tiec-cho-cap-doi-trai-tai-gai-sac-461903.html