Hậu tin đồn cặp kè tình trẻ, Lý Nhã Kỳ bất ngờ nhận Thiều Bảo Trâm là em gái, có ngay hành động này mừng sự trở lại của đàn em sau biến cố 'trà xanh'

Sau nhiều ngày nhá hàng, tối 11/4, Thiều Bảo Trâm đã chính thức “comeback” với sản phẩm âm nhạc "Sau Lưng Anh Có Ai Kìa". Đây là bản ballad do nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện sáng tác và được Thiều Bảo Trâm kể lại câu chuyện tình tay ba éo le bằng âm nhạc. Cho đến hiện tại, MV đang sở hữu gần 2 triệu view cùng top 2 trending music YouTube.

Sản phẩm comback của Thiều Bảo Trâm lọt top trending - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi lên sóng, MV "Sau Lưng Anh Có Ai Kìa" dành sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh những phản ứng trái chiều về giọng hát và bị tố đạo nhạc Trung thì sản phẩm này vẫn được người hâm mộ và người nổi tiếng ủng hộ.