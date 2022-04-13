Hậu tin đồn cặp kè tình trẻ, Lý Nhã Kỳ bất ngờ nhận Thiều Bảo Trâm là em gái, có ngay hành động này mừng sự trở lại của đàn em sau biến cố 'trà xanh'

Hậu trường 13/04/2022 10:38

Lý Nhã Kỳ đã có hành động này dành cho sản phẩm mới của Thiều Bảo Trâm khiến dân tình đặc biệt chú ý.

Sau nhiều ngày nhá hàng, tối 11/4, Thiều Bảo Trâm đã chính thức “comeback” với sản phẩm âm nhạc "Sau Lưng Anh Có Ai Kìa". Đây là bản ballad do nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện sáng tác và được Thiều Bảo Trâm kể lại câu chuyện tình tay ba éo le bằng âm nhạc. Cho đến hiện tại, MV đang sở hữu gần 2 triệu view cùng top 2 trending music YouTube.

Hậu tin đồn cặp kè tình trẻ, Lý Nhã Kỳ bất ngờ nhận Thiều Bảo Trâm là em gái, có ngay hành động này mừng sự trở lại của đàn em sau biến cố 'trà xanh' - Ảnh 1
Sản phẩm comback của Thiều Bảo Trâm lọt top trending - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi lên sóng, MV "Sau Lưng Anh Có Ai Kìa" dành sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh những phản ứng trái chiều về giọng hát và bị tố đạo nhạc Trung thì sản phẩm này vẫn được người hâm mộ và người nổi tiếng ủng hộ.

Hậu tin đồn cặp kè tình trẻ, Lý Nhã Kỳ bất ngờ nhận Thiều Bảo Trâm là em gái, có ngay hành động này mừng sự trở lại của đàn em sau biến cố 'trà xanh' - Ảnh 2
MV "Sau lưng anh có ai kìa" - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ đã có động thái dành sự chúc mừng đến đàn em Thiều Bảo Trâm. "Một chiếc MV đầy dễ thương đáng yêu và đậm chất Thiều Bảo Trâm. Chúc mừng em gái chị nhé". Tiếp đó, "Tình cũ tin đồn" Sơn Tùng cũng đáp lại tình cảm chân thành của đàn chị.

Hậu tin đồn cặp kè tình trẻ, Lý Nhã Kỳ bất ngờ nhận Thiều Bảo Trâm là em gái, có ngay hành động này mừng sự trở lại của đàn em sau biến cố 'trà xanh' - Ảnh 3
Lời chúc mừng của Lý Nhã Kỳ dành cho Sản phẩm mới của đàn em - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó không lâu, "mợ chảnh" Lý Nhã Kỳ cũng từng dính tin đồn hẹn hò với “tình trẻ” Hồ Quang Hiếu. Lập tức, người đẹp "Kiều nữ và đại gia" đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái khẳng định mình vẫn "ế". Cô viết: "Em xin đính chính xa gần là em vẫn “ế” và không còn chị đẹp nào ế hơn em đâu. Nên nếu sóng gió có lướt qua đời em thì cũng không kéo đi được cái “ế” nặng của em đâu".

Hậu tin đồn cặp kè tình trẻ, Lý Nhã Kỳ bất ngờ nhận Thiều Bảo Trâm là em gái, có ngay hành động này mừng sự trở lại của đàn em sau biến cố 'trà xanh' - Ảnh 4
Màn đáp trả dư luận khi bị đồn cặp tình trẻ của mợ chảnh - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, Lý Nhã Kỳ tập trung kinh doanh nhưng vẫn sắp xếp thời gian tham gia nghệ thuật, thực hiện talkshow trò chuyện với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Màn 'cà khịa' đầy thâm sâu của Sơn Tùng M-TP ngay khi 'tình cũ' tin đồn Thiều Bảo Trâm vừa nhá hàng comeback khiến netizen được một phen rối não?

Màn 'cà khịa' đầy thâm sâu của Sơn Tùng M-TP ngay khi 'tình cũ' tin đồn Thiều Bảo Trâm vừa nhá hàng comeback khiến netizen được một phen rối não?

Cộng đồng Sky được một phen dậy sóng bởi sự xuất hiện tài khoản "chính chủ" Sơn Tùng M-TP đi bình luận dạo quanh các diễn đàn. Nội dung bình luận được cho là đang ngầm ý "cà khịa" sản phẩm âm nhạc mới nhất của "tình cũ" Thiều Bảo Trâm.

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Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ Thiều Bảo Trâm Thiều Bảo Trâm comeback

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