Hậu tin đồn cặp kè tình trẻ, Lý Nhã Kỳ bất ngờ nhận Thiều Bảo Trâm là em gái, có ngay hành động này mừng sự trở lại của đàn em sau biến cố 'trà xanh'

Lý Nhã Kỳ đã có hành động này dành cho sản phẩm mới của Thiều Bảo Trâm khiến dân tình đặc biệt chú ý.
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Sau nhiều ngày nhá hàng, tối 11/4, Thiều Bảo Trâm đã chính thức “comeback” với sản phẩm âm nhạc "Sau Lưng Anh Có Ai Kìa". Đây là bản ballad do nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện sáng tác và được Thiều Bảo Trâm kể lại câu chuyện tình tay ba éo le bằng âm nhạc. Cho đến hiện tại, MV đang sở hữu gần 2 triệu view cùng top 2 trending music YouTube.
Sau khi lên sóng, MV "Sau Lưng Anh Có Ai Kìa" dành sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh những phản ứng trái chiều về giọng hát và bị tố đạo nhạc Trung thì sản phẩm này vẫn được người hâm mộ và người nổi tiếng ủng hộ.
Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ đã có động thái dành sự chúc mừng đến đàn em Thiều Bảo Trâm. "Một chiếc MV đầy dễ thương đáng yêu và đậm chất Thiều Bảo Trâm. Chúc mừng em gái chị nhé". Tiếp đó, "Tình cũ tin đồn" Sơn Tùng cũng đáp lại tình cảm chân thành của đàn chị.
Trước đó không lâu, "mợ chảnh" Lý Nhã Kỳ cũng từng dính tin đồn hẹn hò với “tình trẻ” Hồ Quang Hiếu. Lập tức, người đẹp "Kiều nữ và đại gia" đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái khẳng định mình vẫn "ế". Cô viết: "Em xin đính chính xa gần là em vẫn “ế” và không còn chị đẹp nào ế hơn em đâu. Nên nếu sóng gió có lướt qua đời em thì cũng không kéo đi được cái “ế” nặng của em đâu".
Hiện tại, Lý Nhã Kỳ tập trung kinh doanh nhưng vẫn sắp xếp thời gian tham gia nghệ thuật, thực hiện talkshow trò chuyện với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.