Vướng nghi vấn bị tình cũ 'cà khịa', Thiều Bảo Trâm bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái buồn khổ

Nữ ca sĩ được CĐM động viên sớm vượt qua sự tổn thương. - Ảnh chụp màn hình

Một số bình luận của CĐM gửi đến Thiều Bảo Trâm:

- "Mỗi lần sốc là một lần chết đi sống lại... dù thế nào cũng phải mạnh mẽ bước đi... và bước thật vững vàng... đầu ngẩng thật cao nhé cô gái bé nhỏ".

- "Thương cô gái bé nhỏ, mạnh mẽ biết chừng nào".

- "Mạnh mẽ lên nào cô gái".

- "Thương Trâm. Cố lên em. Mọi người đều thương yêu và ủng hộ em".

Bên cạnh đó, một số ít người lại cho rằng đây chỉ là câu trích dẫn trong dự án âm nhạc sắp tới của Thiều Bảo Trâm chứ không hề liên quan gì đến tin đồn bị Sơn Tùng "cà khịa" hết: "Ủa chia tay xong không được ra nhạc buồn à mọi người?", "Mong chờ sản phẩm của Trâm", "Ủa chứ nhỡ đây là lời bài hát thì sao?",...

Hình ảnh của nữ ca sĩ trong MV Sau lưng anh có ai kìa. - Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm

Gần đây, rộ lên tin đồn Sơn Tùng "cà khịa" Thiều Bảo Trâm được cho là bắt nguồn từ bài đăng giải tiếng anh của nam ca sĩ. Cụ thể, trong đó những từ cần tìm để điền vào các ô trống trong lời giải ghép lại là: "There's no one at all" (PV - "Không có ai cả") như một pha phản đòn, một lời đáp trả trực tiếp cho tựa đề bài hát mới nhất của Thiều Bảo Trâm - Sau lưng anh có ai kìa.