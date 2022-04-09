Vướng nghi vấn bị tình cũ 'cà khịa', Thiều Bảo Trâm bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái buồn khổ

Hậu trường 09/04/2022 15:19

Động thái mới nhất của Thiều Bảo Trâm đang thu hút sự chú ý của phần lớn cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm đăng trạng thái buồn khổ cùng tấm ảnh mang đầy tâm sự khiến cư dân mạng không khỏi lo lắng, xót xa.

Cụ thể, giọng ca Một mình có buồn không đã viết: “Mười lần buồn bằng một lần đau. Một trăm lần đau mới sốc một lần”.

Vướng nghi vấn bị tình cũ 'cà khịa', Thiều Bảo Trâm bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái buồn khổ - Ảnh 1
Bài viết mới nhất trên trang cá nhân Thiều Bảo Trâm. - Ảnh chụp màn hình

Sau khi đăng tải không lâu, bài viết của nữ ca sĩ ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là sau nghi vấn bị Sơn Tùng - người yêu tin đồn "cà khịa" về sản phẩm âm nhạc mới ra mắt của cô. Phần lớn dân tình đều nghĩ rằng hành động của Thiều Bảo Trâm nhằm ám chỉ sự tuyệt tình, phũ phàng của người cũ khiến cô cảm thấy buồn khổ, đau đớn trăm lần.

Vướng nghi vấn bị tình cũ 'cà khịa', Thiều Bảo Trâm bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái buồn khổ - Ảnh 2
Ảnh đăng kèm được cho Thiều Bảo Trâm mang tâm trạng buồn khổ. - Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm

Bên dưới phần bình luận về bài viết của nữ ca sĩ, người hâm mộ không quên để lại nhiều lời động viên, an ủi và hy vọng Thiều Bảo Trâm sớm vượt qua được sự tổn thương mà tình cũ mang lại để tiếp tục bước tới một mối quan hệ mới tốt đẹp, hạnh phúc hơn.

Vướng nghi vấn bị tình cũ 'cà khịa', Thiều Bảo Trâm bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái buồn khổ - Ảnh 3

Vướng nghi vấn bị tình cũ 'cà khịa', Thiều Bảo Trâm bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái buồn khổ - Ảnh 4

Vướng nghi vấn bị tình cũ 'cà khịa', Thiều Bảo Trâm bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái buồn khổ - Ảnh 5

Vướng nghi vấn bị tình cũ 'cà khịa', Thiều Bảo Trâm bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái buồn khổ - Ảnh 6
 Nữ ca sĩ được CĐM động viên sớm vượt qua sự tổn thương. - Ảnh chụp màn hình

Một số bình luận của CĐM gửi đến Thiều Bảo Trâm:

- "Mỗi lần sốc là một lần chết đi sống lại... dù thế nào cũng phải mạnh mẽ bước đi... và bước thật vững vàng... đầu ngẩng thật cao nhé cô gái bé nhỏ".

- "Thương cô gái bé nhỏ, mạnh mẽ biết chừng nào".

- "Mạnh mẽ lên nào cô gái".

- "Thương Trâm. Cố lên em. Mọi người đều thương yêu và ủng hộ em".

Bên cạnh đó, một số ít người lại cho rằng đây chỉ là câu trích dẫn trong dự án âm nhạc sắp tới của Thiều Bảo Trâm chứ không hề liên quan gì đến tin đồn bị Sơn Tùng "cà khịa" hết: "Ủa chia tay xong không được ra nhạc buồn à mọi người?", "Mong chờ sản phẩm của Trâm", "Ủa chứ nhỡ đây là lời bài hát thì sao?",...

Vướng nghi vấn bị tình cũ 'cà khịa', Thiều Bảo Trâm bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái buồn khổ - Ảnh 7
Hình ảnh của nữ ca sĩ trong MV Sau lưng anh có ai kìa. - Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm

Gần đây, rộ lên tin đồn Sơn Tùng "cà khịa" Thiều Bảo Trâm được cho là bắt nguồn từ bài đăng giải tiếng anh của nam ca sĩ. Cụ thể, trong đó những từ cần tìm để điền vào các ô trống trong lời giải ghép lại là: "There's no one at all" (PV - "Không có ai cả") như một pha phản đòn, một lời đáp trả trực tiếp cho tựa đề bài hát mới nhất của Thiều Bảo Trâm - Sau lưng anh có ai kìa.

Quỳnh Thư bất ngờ tuyên bố độc thân, ngầm xác định đã chia tay chồng Diệp Lâm Anh?

Quỳnh Thư bất ngờ tuyên bố độc thân, ngầm xác định đã chia tay chồng Diệp Lâm Anh?

Động thái mới nhất của Quỳnh Thư đã làm nhiều dấy lên tin đồn cô và chồng của Diệp Lâm Anh hiện đã "đường ai nấy đi".

Xem thêm
Từ khóa:   Thiều Bảo Trâm ca sĩ Thiều Bảo Trâm Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng tình cũ của Sơn Tùng M-TP

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 6 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?