'Vợ sắp cưới' của Quang Lê lên tiếng làm rõ mối quan hệ, tuyên bố một thông tin gây 'sốc'

Hậu trường 09/04/2022 11:02

Ca sĩ Hà Thanh Xuân mới đây đã lên tiếng giải thích về mối quan hệ của mình và nam ca sĩ Quang Lê cùng với danh xưng là "vợ sắp cưới" của anh.

Nhiều khán giả đã quen thuộc với sự thân thiết của Hà Thanh XuânQuang Lê khi cả hai đều gọi nhau với những biệt danh thân mật là "chồng sắp cưới" và "vợ sắp cưới". Tuy nhiên, mới đây nữ ca sĩ đã lên tiếng nói rõ về mối quan hệ của mình cùng đàn anh.

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Hà Thanh Xuân khẳng định chỉ xem Quang Lê như đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Theo đó cô và Quang Lê chỉ là đồng nghiệp thân thiết chứ không hề có chuyện yêu nhau. Tuy vậy, nhiều cá nhân và hội nhóm đã lợi dụng cách gọi thân mật của cả hai để xuyên tạc thêu dệt lên những nội dung xấu nhắm vào Hà Thanh Xuân và gia đình cô khiến cho cô không khỏi bức xúc.

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Bài viết của Hà Thanh Xuân - Ảnh: Chụp màn hình

"Xin chào cả nhà. Những ngày qua Xuân liên tục được bạn bè, người thân hỏi thăm về việc các diễn đàn, hội nhóm xuất hiện nhiều thông tin sai lệch về mối quan hệ giữa Xuân và anh Quang Lê. Dường như đã có quá nhiều hiểu lầm cũng như sự thêu dệt ác ý nên Xuân nghĩ mình cần lên tiếng giải thích rõ ràng một lần để tránh tổn thương cho Gia đình, người thân của Xuân.

Giữa Xuân và anh Quang Lê từ lúc mới biết nhau cho đến ngày hôm nay chỉ tồn tại mối quan hệ đồng nghiệp. Tuyệt đối chưa từng có chuyện tìm hiểu hay liên quan đến tình cảm với nhau." - Hà Thanh Xuân viết trên trang cá nhân của mình.

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Tuy nhiều fan ra sức 'đẩy thuyền' nhưng Hà Thanh Xuân và Quang Lê hiện tại không hề yêu nhau - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Hà Thanh Xuân còn tiết lộ, hiện tại cô chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp của mình và hy vọng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ cô. Còn về chuyện yêu đương, nữ ca sĩ xin phép sẽ bảo mật nhưng chắc chắn sẽ thông báo cho công chúng được biết khi cô tìm được người đó.

Quang Lê: 'Tôi mong ước vợ tương lai là người Mexico'

Quang Lê: 'Tôi mong ước vợ tương lai là người Mexico'

Ca sĩ Quang Lê cho biết bản thân anh rất muốn trong tương lai sẽ có vợ là người Mexico bởi vì phụ nữ Mexico rất tuyệt vời, vừa chung thủy lại giỏi nấu ăn.

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