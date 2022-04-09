Động thái mới nhất của Quỳnh Thư đã làm nhiều dấy lên tin đồn cô và chồng của Diệp Lâm Anh hiện đã "đường ai nấy đi".

Mới đây, trên kênh TikTok chính thức của mình, Quỳnh Thư đã đăng tải một video với nội dung khẳng định bản thân vẫn còn độc độc thân. Điều này khiến netizen cảm thấy khó hiểu vì trước đó cô bị cho là nguyên nhân khiến cho hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng đổ vỡ.

Quỳnh Thư bị cho là nguyên nhân khiến cho hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng đổ vỡ - Ảnh: Internet

Ngay sau khi Quỳnh Thư đăng tải đoạn clip này, cộng đồng mạng đã thay nhau vào bình luận, đa phần thắc mắc về mối quan hệ của cô và chồng của Diệp Lâm Anh. Thậm chí, có rất nhiều người hả hê và mỉa mai nữ người mẫu sau công bố này của cô, tuy vậy phía Quỳnh Thư vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng cô chỉ đang "đu trend" mà thôi, không hề liên quan gì đến chuyện tình cảm cá nhân cả.

Quỳnh Thư đang gián tiếp tuyên bố đã 'toang' với chồng của Diệp Lâm Anh? - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người để lại bình luận mỉa mai Quỳnh Thư - Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây không lâu, Quỳnh Thư bị bắt gặp có những hành động tình cảm với chồng của Diệp Lâm Anh ngay trong ngôi nhà của anh. Không những vậy, cả hai còn nhiều lần bị dân tình phát hiện những lúc ăn tối và đi du lịch riêng cùng nhau. Tuy vậy, mối quan hệ của cặp đôi vẫn chưa có một tên gọi chính thức nào vì cả hai chưa từng lên tiếng công khai.

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