Diệp Lâm Anh được khen phản ứng "cao tay" khi thấy chồng cũ công khai hẹn hò trên Đà Lạt cùng Quỳnh Thư hậu lùm xùm "tiểu tam"

Giữa loạt khoảnh khắc hẹn hò tình tứ của Quỳnh Thư và thiếu gia Đức Phạm được chia sẻ rầm rộ, Diệp Lâm Anh lập tức cũng bị soi nhất cử nhất động.

Mới đây, chuyện tình cảm "tay 3" đầy ồn ào giữa Diệp Lâm Anh - thiếu gia Đức Phạm - Quỳnh Thư lại một lần nữa tiếp tục làm dậy sóng CĐM. Lần này, Đức Phạm và Quỳnh Thư một lần nữa bị "tóm sống" khoảnh khắc hẹn hò tình tứ cùng nhau trên Đà Lạt. Có thể thấy, dù vướng nhiều chỉ trích về việc làm người thứ 3 phá hoại hạnh phúc người khác, thế nhưng Quỳnh Thư có vẻ không mấy quan tâm và để ý. Không chỉ hẹn hò cùng nhau, Quỳnh Thư thời gian vừa qua còn thường xuyên đăng tải các bài viết được cho là cố tình "khích đểu" Diệp Lâm Anh trên mạng xã hội.

Trước động thái của chồng cũ và "tiểu tam", Diệp Lâm Anh cũng lập tức bị soi phản ứng. Trên trang cá nhân, cô nàng không mảy may đề cập gì đến ồn ào tình ái của chồng cũ nữa mà thay vào đó, cô chỉ tập trung vào cuộc sống của mình. Theo đó, Diệp Lâm Anh phản ứng cao tay khi vui vẻ chia sẻ hình ảnh vào bếp nấu ăn vô cùng thoải mái. Theo nhiều người, Diệp Lâm Anh đã buông bỏ được đoạn tình cảm với người không xứng đáng với mình và tránh xa những thị phi không đáng có.

Từ lúc yêu cho đến lúc ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi bản lĩnh tự lập và mạnh mẽ của mình. Không cần có sự hỗ trợ của chồng, người đẹp từ xưa đến nay vẫn luôn tự chủ trong tài chính bằng khả năng kinh doanh của mình. Được biết, thiếu gia Đức Phạm và Diệp Lâm Anh đang trong giai đoạn ly thân. Hiện tại, Diệp Lâm Anh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng cũ và được mẹ chồng rất cưng chiều. Cô nàng cũng đã dọn ra ở riêng và tự mình vừa chăm sóc các con vừa làm việc kinh doanh. Về phía Quỳnh Thư, đến nay, cô nàng thỉnh thoảng vẫn đăng tải các bài viết mang tính triết lý về tình yêu của mình, "ẩn ý" về việc mình không sai, "đá xéo" khích điểu ai đó trong chuyện tình cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diep-lam-anh-duoc-khen-phan-ung-cao-tay-khi-thay-chong-cu-cong-khai-hen-ho-tren-da-lat-cung-quynh-thu-hau-lum-xum-tieu-tam-455541.html