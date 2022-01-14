Diệp Lâm Anh bất an vì có người bí mật theo dõi, bám theo mọi lúc mọi nơi suốt một tháng qua

Hậu trường 14/01/2022 10:13

Không chỉ vướng vào những rắc rối trong chuyện tình cảm hôn nhân với chồng thiếu gia vì “tiểu tam”, Diệp Lâm Anh suốt 1 tháng qua còn không khỏi bất an vì bị người khác theo dõi.

Sáng ngày 13/1, Diệp Lâm Anh trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi xác nhận ly hôn với chồng thiếu gia Đức Phạm. Sau nhiều đồn đoán, người đẹp cũng không ngần ngại xác nhận việc chồng đã “ngoại tình” và tiểu tam chính là người mẫu diễn viên Quỳnh Thư.

Diệp Lâm Anh bất an vì có người bí mật theo dõi, bám theo mọi lúc mọi nơi suốt một tháng qua - Ảnh 1

Diệp Lâm Anh tiết lộ, tiểu tam không hề biết ngại khi mặt đối mặt cùng cô: “Cô ấy không hề ngại ngùng với tôi. Tôi có đề nghị cô ấy không tiếp tục qua lại với chồng tôi nữa. Trong quá trình nói chuyện, tôi hoàn toàn không gay gắt. Nhưng tôi thể hiện rõ quan điểm không đồng ý sự việc này tiếp diễn, vì bản thân tôi khi ấy vẫn đang ở trong nhà chồng và vẫn mong muốn mọi chuyện được giải quyết”.

Diệp Lâm Anh bất an vì có người bí mật theo dõi, bám theo mọi lúc mọi nơi suốt một tháng qua - Ảnh 2

Dù từng cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân, thế nhưng ở thời điểm hiện tại Diệp Lâm Anh cho biết mình đã hoàn toàn chấm dứt. Người đẹp khẳng định mình không muốn tranh giành gì cả vì cái gì của mình sẽ là của mình. Nỗi lo lắng nhất của bản thân Diệp Lâm Anh hiện tại là việc sẽ phải chia cắt các con, người theo bố, người theo mẹ.

Diệp Lâm Anh bất an vì có người bí mật theo dõi, bám theo mọi lúc mọi nơi suốt một tháng qua - Ảnh 3

Điều đáng nói, Diệp Lâm Anh cho biết trong thời gian qua, cô còn bất ngờ bị một người lạ bí mật theo dõi, đeo bám mọi lúc mọi nơi: “Khoảng một tháng nay, tôi còn thấy bất an vì phát hiện có người đang bí mật theo dõi, bám theo tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi không biết họ có ý đồ gì nhưng cũng không dám đào sâu, làm rõ việc này vì sợ. Tôi chỉ cố tập trung, dồn sức vào công việc, con cái cho vơi bớt phiền muộn trong lòng” - Diệp Lâm Anh chia sẻ.

Diệp Lâm Anh bất an vì có người bí mật theo dõi, bám theo mọi lúc mọi nơi suốt một tháng qua - Ảnh 4

Dù đang cố gắng bình tĩnh sau cuộc ly hôn, thế nhưng Diệp Lâm Anh thừa nhận bản thân đang bị suy sụp, suy nghĩ nhiều và sức khỏe không tốt: “Dù cố bình tĩnh, tôi vẫn bị phân tâm. Hiện tôi ở trạng thái không thể dồn toàn lực cho công việc vì tôi hay buồn, suy nghĩ mông lung, sức khỏe cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên tôi vẫn xoay xở được” - cô nói thêm.

Diệp Lâm Anh bất an vì có người bí mật theo dõi, bám theo mọi lúc mọi nơi suốt một tháng qua - Ảnh 5

Ở thời điểm hiện tại, Diệp Lâm Anh đã cùng các con dọn ra nhà riêng. Cô cho biết cuộc sống của mình bị thay đổi hoàn toàn khi còn ở chung với nhà chồng và gặp nhiều khó khăn vì phải sắp xếp lại cuộc sống mới. Thỉnh thoảng, chân dài Hà Thành vẫn đưa các con về thăm ông và nội và gửi bố mẹ chồng chăm giúp mỗi khi bận công việc.

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