Được rủ 'đi đánh tiểu nhân', Diệp Lâm Anh chốt câu gì mà netizen đồng loạt vỗ tay ủng hộ?

Hậu trường 14/01/2022 09:38

Đoạn tin nhắn của Diệp Lâm Anh và một người hâm mộ đang được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội.

Những ngày qua, cuộc hôn nhân rạn nứt của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia đang là chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận. Đặc biệt là khi nữ diễn viên lên tiếng tố chồng ngoại tình và công khai tình tứ lộ liễu bên người thứ 3.

Sau lời xác nhận này, Diệp Lâm Anh vẫn chưa có thêm bất cứ động thái mới nào trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây, một cư dân mạng đã đăng tải đoạn tin nhắn nói chuyện với Diệp Lâm Anh giữa lúc gặp sóng gió hôn nhân.

Được rủ 'đi đánh tiểu nhân', Diệp Lâm Anh chốt câu gì mà netizen đồng loạt vỗ tay ủng hộ? - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh gây xôn xao khi xác nhận hôn nhân rạn nứt là do chồng ngoại tình - Ảnh: Internet

Cụ thể, cư dân mạng này gửi lời động viên, an ủi đến Diệp Lâm Anh, mong cô mạnh mẽ và không buồn trước biến cố hôn nhân. Đáng chú ý, người này còn hứa sẽ đưa cô đi đánh kẻ "tiểu nhân". Đáp lại ngỏ ý của người hâm mộ, Diệp Lâm Anh gửi cảm ơn vì đã quan tâm đến mình. Đặc biệt, cô còn thể hiện thái độ rất bình tĩnh khi nói: "Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng thôi nè"

Được rủ 'đi đánh tiểu nhân', Diệp Lâm Anh chốt câu gì mà netizen đồng loạt vỗ tay ủng hộ? - Ảnh 2
Câu chốt hạ của Diệp Lâm Anh nhận được nhiều sự đồng tình từ netizen - Ảnh: Chụp màn hình

Một câu nói nhẹ nhàng của nữ diễn viên nhận được rất nhiều lời khen ngợi về cách cư xử. Nhiều người hâm mộ đánh giá cao câu trả lời này vì không cần giải quyết bằng vũ lực hay làm gì quá gay gắt nhưng vẫn khiến người khác nể phục. Đồng thời, trong suốt thời gian vụ việc gây ồn ào trên mạng xã hội, netizen cũng đều đứng về phía Diệp Lâm Anh và khen ngợi cô có mọi điểm vượt trội hẳn so với nhân tình của chồng.

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