Hoa hậu Đặng Thu Thảo mượn lời Diệp Lâm Anh, ám chỉ việc bị chồng cũ "cắm sừng" đến 5 lần?

Hậu trường 11/03/2022 11:19

Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tiếp tục có nhiều chia sẻ đáng chú ý hậu ồn ào ly hôn chồng đại gia.

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo bất ngờ có những chia sẻ gây chú ý về việc "trà xanh" và "cắm sừng". Cụ thể, cô nàng bất ngờ mượn bài đăng trước đó của Diệp Lâm Anh như một cách để ám chỉ việc bản thân từng bị cắm sừng đến 5 lần, trong đó, nhiều người cho rằng Đặng Thu Thảo đang ngầm ám chỉ về chồng cũ. 

Hoa hậu Đặng Thu Thảo mượn lời Diệp Lâm Anh, ám chỉ việc bị chồng cũ 'cắm sừng' đến 5 lần? - Ảnh 1

Trước đó vài ngày, Diệp Lâm Anh có chia sẻ hình ảnh nói về chuyện "cắm sừng" và "trà xanh" với dòng chữ: "Ai từng bị cắm sừng hoặc trà xanh phá đám thì uống cho quên sầu". Diệp Lâm Anh thời gian vừa qua cũng là cái tên gây xôn xao cộng đồng mạng khi công khai việc bị "tiểu tam" xen vào phá hoại hạnh phúc gia đình, khiến cô phải ly hôn chồng thiếu gia và dọn ra ở riêng. 

Mượn bài đăng này của Diệp Lâm Anh, Đặng Thu Thảo cũng chia sẻ: "Có thẻ nào bị cắm 5 cái sừng uống 5 ly không? Cho em xin lật 1 thẻ". Chia sẻ của nàng hậu lập tức gây chú ý, dù không nhắc thẳng tên, tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng Đặng Thu Thảo đang ám chỉ chồng cũ bởi ồn ào hậu ly hôn của cả hai.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo mượn lời Diệp Lâm Anh, ám chỉ việc bị chồng cũ 'cắm sừng' đến 5 lần? - Ảnh 2

Cách đây không lâu, Đặng Thu Thảo từng là tâm điểm của dư luận khi công khai việc ly hôn chồng đại gia trong trắng tay và không có nổi 100 nghìn đồng trong người. Mỹ nhân họ Đặng tố chồng ngoại tình, dày vò tinh thần, đánh đập cô ngay cả khi cô đang mang song thai. Hoa hậu Đặng Thu Thảo cho biết cuộc sống hôn nhân của mình thời gian qua như địa ngục.

Không những vậy, Đặng Thu Thảo còn tiết lộ bị "người thứ 3" khủng bố tinh thần khủng khiếp dẫn đến trầm cảm. Cuối cùng, Đặng Thu Thảo chọn cách ôm cặp song sinh ra đi về nhà bố, mẹ ruột. Cô cũng tiết lộ chồng chỉ chu cấp cho mỗi người con 2 triệu/ tháng. 

Hiện tại, sau sóng gió ly hôn, cuộc sống của hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng đã trở nên ổn định hơn. Nàng hậu ra ngoài làm việc để kiếm thu nhập và nuôi các con.

 

Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe cả xấp “sổ đỏ, sổ hồng” cực khủng chỉ sau 2 tháng ly hôn trắng tay với chồng đại gia

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Sau ít tháng ly hôn với chồng đại gia ngành xây dựng, hoa hậu Đặng Thu Thảo khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ khi khoe cùng lúc nhiều cuốn sổ hồng, sổ đỏ.

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