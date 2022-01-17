Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe cả xấp “sổ đỏ, sổ hồng” cực khủng chỉ sau 2 tháng ly hôn trắng tay với chồng đại gia

Sau ít tháng ly hôn với chồng đại gia ngành xây dựng, hoa hậu Đặng Thu Thảo khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ khi khoe cùng lúc nhiều cuốn sổ hồng, sổ đỏ.

Trên trang cá nhân của mình, hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo mới đây đã cho chia sẻ loạt khoảnh khắc cầm cả xấp sổ hồng và sổ đỏ trên tay. Hào hứng khoe khối tài sản không phải dạng vừa hậu ly hôn, nàng hậu viết: “Cố gắng không ngừng vì các con của mẹ. Tết này ba mẹ con mình ấm no”. Ảnh chụp màn hình Trước đó, Đặng Thu Thảo cũng gây chú ý khi khoe căn biệt thự đang xây dựng tại Lâm Đồng. Căn biệt thự của nàng hậu nằm ở mặt tiền chợ Bảo Lộc, thuộc vị trí khá đắc địa. Người đẹp gốc Cần Thơ cho biết đây là “đứa con tinh thần” của cô và sẽ là tổ ấm mới của cô cùng 2 con song sinh trong năm mới. Nàng hậu cũng cho biết 2 con đã chính thức có hộ khẩu chung với mẹ sau khi cô và chồng ly hôn.

Còn nhớ chỉ mới cách đây 2 tháng, hoa hậu Đặng Thu Thảo trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi tuyên bố ly hôn với chồng doanh nhân Phúc Thành sau 3 năm gắn bó. Không chỉ cho biết chồng cũ là người chồng vũ phu đánh đập vợ và ngoại tình, Đặng Thu Thảo còn cho biết cô đã phải ôm 2 con ra đi khi trong tay chỉ có 78.000 đồng. Chỉ một tháng sau khi thông báo ly hôn, Đặng Thu Thảo đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi chia sẻ căn nhà mới vừa tậu ở TP.HCM. Đặng Thu Thảo cho biết đây sẽ là nơi ở mới để cô tiếp tục cố gắng làm việc mỗi ngày. Dù chỉ hé lộ một góc căn hộ nhưng có thể thấy cơ ngơi mới của Đặng Thu Thảo khá khang trang, giá trị ước tính lên đến hàng tỷ đồng.

Từ sau khi ly hôn, bà mẹ hai con hiện dành phần lớn thời gian cho công việc để kiếm tiền nuôi các con. Cuộc sống sau ly hôn của Đặng Thu Thảo dần ổn định. Nàng Hậu cho biết cô đang cố gắng hết sức mình để có kinh tế ổn định lo cho cặp song sinh. Đặng Thu Thảo hiện cũng quay trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài ở nhà chăm con. Cô may mắn nhận được sự giúp đỡ từ nhiều bạn bè, đồng nghiệp.

Diệp Lâm Anh tố chồng ngoại tình, Đặng Thu Thảo: Đã đến lúc phải cho đàn ông tỉnh ngộ Trên trang cá nhân, Đặng Thu Thảo viết: "Đàn bà đừng sợ ly hôn, mà hãy can đảm làm việc đó khi bị chồng 'cắm sừng như nhím' trên đầu mình".

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