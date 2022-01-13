Chị gái Đặng Thu Thảo chê Thùy Tiên thua xa H'Hen Niê, không quên 'chửi xéo' giật nợ, buông lời 'mỉa mai' chủ tịch Miss Grand International bán hàng online?

Hậu trường 13/01/2022 08:10

Chửi xéo Thùy Tiên "gà mà cứ nghĩ thiên nga", chị gái hoa hậu Đặng Thu Thảo cho rằng đã mang danh hoa hậu thì phải sạch sẽ từ đời tư đến đạo đức. Sau khi đăng bài cô nàng đã nhận rất nhiều tranh cãi từ cư dân mạng.

Có vẻ hiềm khích giữa Hoa hậu Thùy Tiên và chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo đến nay vẫn chưa dừng lại. 

Chiều tối ngày 10/1, Hoa hậu Thùy Tiên đã chính thức trở về TP.HCM sau thời gian cách ly tại Đà Nẵng. Ngay lập tức, chị gái Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo là Đặng Thùy Trang đã có bài đăng gây gây sốc mắng Thùy Tiên "gà mà cứ nghĩ thiên nga". Thùy Trang cho rằng hoa hậu phải sạch sẽ từ đời tư đến đạo đức, chứ không phải mượn tiền đi mua giải xong giật nợ một cách trắng trợn, tự tạo drama để biến bản thân thành người bị hại. 

Chị gái Đặng Thu Thảo chê Thùy Tiên thua xa H'Hen Niê, không quên 'chửi xéo' giật nợ, buông lời 'mỉa mai' chủ tịch Miss Grand International bán hàng online? - Ảnh 1

Drama giữa hai người vẫn chưa kết thúc

Cụ thể, chị gái Đặng Thu Thảo viết: "Gà mà cứ nghĩ là thiên nga. Cứ nhắc đến giật nợ là mấy con gà con lại như trúng thuốc mà giật mồng cắn từa lưa. Ngày xưa Hoa Hậu là sạch sẽ từ đời tư cho đến đạo đức. Có tài giỏi đến đâu mà nhân cách kém cũng chả chấp nhận được. Huống chi mượn tiền đi mua giải xong được giải rồi "giật tiền" 1 cách trắng trợn. Đi thi thì tạo một đống drama cho rằng bản thân mày là người bị hại để mượn gió bẻ măng làm ảnh hưởng đến người đẹp khác. Cũng giống như thủ đoạn mượn tiền rồi biến sắc chủ nợ thành lừa đảo.

Nói thật ra thì đó là 1 cô gái bị ghét nhất trong giới showbiz. Có tài mà chẳng có tâm, càng không có đẳng cấp, về đạo đức càng giả tạo. Mọi thứ phô trương quá lố nó đều là bong bóng của những món nợ. Hãy rút kinh nghiệm. Đừng cho những ai phô trương đến lố bịch mà vay nợ đặc biệt là những con gà từng giật nợ. Nhìn lấp lánh vậy thôi chứ chả biết bong bóng nổ bất cứ lúc nào đâu. Những Hoa hậu thật sự là những bông hoa biết yêu cha đẻ của mình chứ không phải nhìn cha mình như người xa lạ hay kẻ có tội. Người có trái tim nhân ái nghĩ đến quê hương đất nước và những người dân của mình chứ không phải là khoa trương trong thời dịch bệnh! Đến cả chẳng ai quan tâm cũng cố mà hò hét". chị gái Đặng Thu Thảo gay gắt.

Chị gái Đặng Thu Thảo chê Thùy Tiên thua xa H'Hen Niê, không quên 'chửi xéo' giật nợ, buông lời 'mỉa mai' chủ tịch Miss Grand International bán hàng online? - Ảnh 2

Thùy Trang - Chị Gái Đặng Thu Thảo

Lên án Thùy Tiên, Thùy Trang cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ Hoa hậu H'Hen Niê "Tôi rất thích Hoa Hậu như nàng Hen, tôi gọi là nàng Hen bởi tôi rất trân trọng và đề cao đạo đức của cô ấy! Cô ấy thực sự có tài, nỗ lực và đi lên mà không có drama, dân dã, mộc mạc nhưng vẫn rất đẹp, cô ấy yêu cha của mình. Top 5 của Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, nhưng chưa bao giờ làm điều lố bịch và phô trương, không cần bỏ tiền ra mua fan, mua vote, nhưng luôn được sự yêu thương và chào đón nhiệt tình từ quê hương.

Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ mới là 2 cuộc thi đáng xem bằng thực lực và đẳng cấp, giá trị vì không bao giờ mua được vương miện, nó mang tính chất nhân văn thật sự. Với lại trưởng ban tổ chức Miss Universe, Miss World cũng không cần phải đi bán dầu thơm, mỹ phẩm và cả dép massage như ngài chủ tịch để làm cuộc thi hoành tráng thì có gì mà ngài không bán. Kể cả Việt Nam ở Thái được bày bán. Luôn ủng hộ bán hàng chân chính, còn hơn là vay xong giật".

Chị gái Đặng Thu Thảo khẳng định H'Hen Niê không chỉ có tài, nỗ lực mà còn là người mộc mạc, không scandal, quan trọng nhất là không mua bán mọi thứ bằng tiền.

Chị gái Đặng Thu Thảo chê Thùy Tiên thua xa H'Hen Niê, không quên 'chửi xéo' giật nợ, buông lời 'mỉa mai' chủ tịch Miss Grand International bán hàng online? - Ảnh 3

Chị gái Đặng Thu Thảo chê Thùy Tiên thua xa H'Hen Niê, không quên 'chửi xéo' giật nợ, buông lời 'mỉa mai' chủ tịch Miss Grand International bán hàng online? - Ảnh 4

Toàn bộ bài đăng của cô nàng

Bên cạnh đó, cô còn "mỉa mai" chủ tịch Miss Grand International bán hàng online, tổ chức cuộc thi không đẳng cấp. 

Trước đó chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo từng tố Hoa hậu Thùy Tiên nợ 1,5 tỷ nhưng trốn tránh không trả, thậm chí xé giấy nợ. Còn về phía Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết đã ký vào văn bản vay nợ nhưng chưa từng nhận được số tiền này. Người đẹp cho rằng, mình đã thiếu hiểu biết và mất cảnh giác khi ký vào tờ giấy đó.

Hiện tại về phía Thùy Tiên, mặc kệ chị gái Đặng Thu Thảo liên tục đăng bài "chửi xéo", cô vẫn giữ động thái im lặng và không quan tâm.

Netizen bắt cận khoảnh khắc mẹ ruột Thùy Tiên lủi thủi gọi xe ôm ra về một mình sau tiệc đón con gái

Netizen bắt cận khoảnh khắc mẹ ruột Thùy Tiên lủi thủi gọi xe ôm ra về một mình sau tiệc đón con gái

Đoạn clip ghi lại cảnh mẹ ruột của Thùy Tiên lủi thủi ra về một mình khiến netizen nghẹn ngào.

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