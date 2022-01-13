Bị nhiều người tràn vào chỉ trích việc chị gái phát ngôn gây sốc về Miss Grand Thùy Tiên, Hoa hậu Đặng Thu Thảo không ngần ngại cãi tay đôi với anti-fan khi người này xúc phạm đến chị gái và gia đình mình.

Sau khi Thùy Tiên đăng quang tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Grand International 2021, chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo là Đặng Thùy Trang bất ngờ có những chia sẻ gây sốc về nàng hậu và thẳng thắn chỉ trích Thùy Tiên mua giải, không xứng đáng ngôi hoa hậu. Mối ân oán của cả hai bắt đầu từ nhiều năm qua khi chị gái Đặng Thu Thảo tố Thùy Tiên quỵt nợ và ngang nhiên xé giấy nợ. Thậm chí, cả hai còn kéo nhau lên cơ quan công an để giải quyết. Tuy sự việc đã qua lâu nhưng Đặng Thùy Trang vẫn không quên thù xưa. Chính vì vậy, sau khi Thùy Tiên đăng quang, chị gái Đặng Thu Thảo liên tục đăng những dòng trạng thái mỉa mai, chỉ trích và cà khịa đối phương.

Về phần Đặng Thu Thảo, dù ngồi yên và không hề làm sai điều gì cô cũng không tránh khỏi việc bị vạ lây từ chị mình. Nhiều người liên tục tràn vào trang cá nhân của Hoa hậu Đại dương 2014 để lại nhiều chỉ trích, xúc phạm. Mới đây, khi bị một tài khoản nặng lời bình luận với nội dung: “Hoa hậu ất ơ, không gì nổi trội, chỉ được cái có cùng tên với Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo. Cùng tên nên bị cái nghiệp chướng quá nặng nề nên gia môn cũng không mấy tốt đẹp. Con chị thì bị gia đình chồng ruồng rẫy,... Con em thì bị chồng đánh. Âu cũng là do nghiệp mà ra”.

Ảnh chụp màn hình Hoa hậu Đặng Thu Thảo ngay lập tức đáp lại tay đôi với những bình luận chỉ trích và bênh vực chị gái của mình: “Chắc người comment cũng không mang nghiệp, trước sau cũng sẽ nghiệp. Ở đây nghiệp mà con cháu đầy đàn, gia đình vui vẻ, chị tôi cũng không biết bị ruồng rẫy hay không mà giờ nhà trồng cưng như trứng hứng như hoa. Tui thì may mắn mới chạy khỏi kẻ ăn tạp. Nghiệp mà giờ nhà cửa đất đai màu mỡ sinh sôi nảy nở. Có nói thì nói người lớn, nói trẻ con nghiệp gánh gấp 10 nha ấy ơi. Còn chuyện ai thì kiếm người đó, đừng có vơ đũa cả nắm nha” - nàng hậu bức xúc viết. Cô cũng thẳng thắn đề cập đến Thùy Tiên và viết: “Tôi không cần gì phải ghen ăn tức ở, tôi mẹ 2 con rồi bạn, lứa của tôi khác với bé Tiên, chưa có cái gì mà dính dáng hay liên quan để mà phải ghen ăn tức ở. Ghen mà được cái gì là tôi ghen liền còn không liên quan ghen chi mất thời gian vậy bạn ơi. Mình bận kiếm tiền tiền không dư hơi đâu tiếp mấy chuyện tào lao này hoài”. Đây không phải là lần đầu nàng hậu thẳng thắn phản pháo vì những bình luận kém văn hóa. Trước đó, cô cũng livestream và nói rõ sự việc không hề liên quan đến mình. Dù là chị em nhưng mọi người nên minh bạch và phân biệt rõ đời tư của cả hai.

Chị gái Đặng Thu Thảo chê Thùy Tiên thua xa H'Hen Niê, không quên 'chửi xéo' giật nợ, buông lời 'mỉa mai' chủ tịch Miss Grand International bán hàng online? Chửi xéo Thùy Tiên "gà mà cứ nghĩ thiên nga", chị gái hoa hậu Đặng Thu Thảo cho rằng đã mang danh hoa hậu thì phải sạch sẽ từ đời tư đến đạo đức. Sau khi đăng bài cô nàng đã nhận rất nhiều tranh cãi từ cư dân mạng.

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