Hoa hậu Đặng Thu Thảo bênh vực chị gái trước nhiều ý kiến chửi bới: “Chị tôi được chồng cưng như trứng”

Hậu trường 13/01/2022 10:33

Bị nhiều người tràn vào chỉ trích việc chị gái phát ngôn gây sốc về Miss Grand Thùy Tiên, Hoa hậu Đặng Thu Thảo không ngần ngại cãi tay đôi với anti-fan khi người này xúc phạm đến chị gái và gia đình mình.

Sau khi Thùy Tiên đăng quang tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Grand International 2021, chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo là Đặng Thùy Trang bất ngờ có những chia sẻ gây sốc về nàng hậu và thẳng thắn chỉ trích Thùy Tiên mua giải, không xứng đáng ngôi hoa hậu.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo bênh vực chị gái trước nhiều ý kiến chửi bới: “Chị tôi được chồng cưng như trứng” - Ảnh 1

Mối ân oán của cả hai bắt đầu từ nhiều năm qua khi chị gái Đặng Thu Thảo tố Thùy Tiên quỵt nợ và ngang nhiên xé giấy nợ. Thậm chí, cả hai còn kéo nhau lên cơ quan công an để giải quyết. Tuy sự việc đã qua lâu nhưng Đặng Thùy Trang vẫn không quên thù xưa. Chính vì vậy, sau khi Thùy Tiên đăng quang, chị gái Đặng Thu Thảo liên tục đăng những dòng trạng thái mỉa mai, chỉ trích và cà khịa đối phương.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo bênh vực chị gái trước nhiều ý kiến chửi bới: “Chị tôi được chồng cưng như trứng” - Ảnh 2

Về phần Đặng Thu Thảo, dù ngồi yên và không hề làm sai điều gì cô cũng không tránh khỏi việc bị vạ lây từ chị mình. Nhiều người liên tục tràn vào trang cá nhân của Hoa hậu Đại dương 2014 để lại nhiều chỉ trích, xúc phạm.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo bênh vực chị gái trước nhiều ý kiến chửi bới: “Chị tôi được chồng cưng như trứng” - Ảnh 3

Mới đây, khi bị một tài khoản nặng lời bình luận với nội dung: “Hoa hậu ất ơ, không gì nổi trội, chỉ được cái có cùng tên với Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo. Cùng tên nên bị cái nghiệp chướng quá nặng nề nên gia môn cũng không mấy tốt đẹp. Con chị thì bị gia đình chồng ruồng rẫy,... Con em thì bị chồng đánh. Âu cũng là do nghiệp mà ra”.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo bênh vực chị gái trước nhiều ý kiến chửi bới: “Chị tôi được chồng cưng như trứng” - Ảnh 4
Ảnh chụp màn hình

Hoa hậu Đặng Thu Thảo ngay lập tức đáp lại tay đôi với những bình luận chỉ trích và bênh vực chị gái của mình: “Chắc người comment cũng không mang nghiệp, trước sau cũng sẽ nghiệp. Ở đây nghiệp mà con cháu đầy đàn, gia đình vui vẻ, chị tôi cũng không biết bị ruồng rẫy hay không mà giờ nhà trồng cưng như trứng hứng như hoa. Tui thì may mắn mới chạy khỏi kẻ ăn tạp. Nghiệp mà giờ nhà cửa đất đai màu mỡ sinh sôi nảy nở. Có nói thì nói người lớn, nói trẻ con nghiệp gánh gấp 10 nha ấy ơi. Còn chuyện ai thì kiếm người đó, đừng có vơ đũa cả nắm nha” - nàng hậu bức xúc viết.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo bênh vực chị gái trước nhiều ý kiến chửi bới: “Chị tôi được chồng cưng như trứng” - Ảnh 5

Cô cũng thẳng thắn đề cập đến Thùy Tiên và viết: “Tôi không cần gì phải ghen ăn tức ở, tôi mẹ 2 con rồi bạn, lứa của tôi khác với bé Tiên, chưa có cái gì mà dính dáng hay liên quan để mà phải ghen ăn tức ở. Ghen mà được cái gì là tôi ghen liền còn không liên quan ghen chi mất thời gian vậy bạn ơi. Mình bận kiếm tiền tiền không dư hơi đâu tiếp mấy chuyện tào lao này hoài”.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo bênh vực chị gái trước nhiều ý kiến chửi bới: “Chị tôi được chồng cưng như trứng” - Ảnh 6

Đây không phải là lần đầu nàng hậu thẳng thắn phản pháo vì những bình luận kém văn hóa. Trước đó, cô cũng livestream và nói rõ sự việc không hề liên quan đến mình. Dù là chị em nhưng mọi người nên minh bạch và phân biệt rõ đời tư của cả hai.

Chị gái Đặng Thu Thảo chê Thùy Tiên thua xa H'Hen Niê, không quên 'chửi xéo' giật nợ, buông lời 'mỉa mai' chủ tịch Miss Grand International bán hàng online?

Chị gái Đặng Thu Thảo chê Thùy Tiên thua xa H'Hen Niê, không quên 'chửi xéo' giật nợ, buông lời 'mỉa mai' chủ tịch Miss Grand International bán hàng online?

Chửi xéo Thùy Tiên "gà mà cứ nghĩ thiên nga", chị gái hoa hậu Đặng Thu Thảo cho rằng đã mang danh hoa hậu thì phải sạch sẽ từ đời tư đến đạo đức. Sau khi đăng bài cô nàng đã nhận rất nhiều tranh cãi từ cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   đặng thu thảo bênh chị gái chị gái Đặng Thu Thảo Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo Miss Grand Thùy Tiên

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 58 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 1 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 2 giờ 58 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?