Ly hôn “trắng tay” với chồng đại gia, hoa hậu Đặng Thu Thảo tiếp tục tậu nhà mới tại Lâm Đồng

Hậu trường 04/01/2022 15:44

Từng tuyên bố ly hôn “trắng tay” cách đây không lâu nhưng ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo phất lên trông thấy khi liên tục tậu nhà mới.

Đầu tháng 11 vừa qua, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo thu hút nhiều sự chú ý khi tuyên bố ly hôn với chồng đại gia. Thời điểm đó, nàng hậu cho biết mình đã phải trải qua cuộc hôn nhân “ác mộng” khi bị chồng bạo hành, ngoại tình. Đặng Thu Thảo cũng cho biết cô ôm 2 con ra đi với “bàn tay trắng” trong người thời điểm đó thậm chí không có nổi 100 nghìn đồng trong người.

Ly hôn “trắng tay” với chồng đại gia, hoa hậu Đặng Thu Thảo tiếp tục tậu nhà mới tại Lâm Đồng - Ảnh 1

Hậu ly hôn, Đặng Thu Thảo khiến nhiều người bất ngờ hơn khi có cuộc sống phất lên trông thấy. Không chỉ có cuộc sống hạnh phúc và bình yên bên các con, bà mẹ đơn thân còn chứng minh được khả năng “cá kiếm” của mình khi liên tục tậu nhà mới.

Ly hôn “trắng tay” với chồng đại gia, hoa hậu Đặng Thu Thảo tiếp tục tậu nhà mới tại Lâm Đồng - Ảnh 2

Mới đây, Đặng Thu Thảo khoe ngôi nhà của mình ở Lâm Đồng và chia sẻ: “Chào đón đứa con tinh thần đang thai nghén. Chờ xem sau khi hoàn thiện sẽ thế nào nhé. Có sức khỏe là có tất cả! Cố gắng vì 2 chuột con Andy và Tony. Mong 2022 này mẹ con mình an yên trên mảnh đất mới! 2 con trai đã chính thức có hộ khẩu cùng với mẹ rồi”.

Ly hôn “trắng tay” với chồng đại gia, hoa hậu Đặng Thu Thảo tiếp tục tậu nhà mới tại Lâm Đồng - Ảnh 3
Ly hôn “trắng tay” với chồng đại gia, hoa hậu Đặng Thu Thảo tiếp tục tậu nhà mới tại Lâm Đồng - Ảnh 4
Ảnh chụp màn hình

Ngôi nhà mới có Đặng Thu Thảo có 4 tầng vô cùng rộng rãi, khang trang. Hiện tại, ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thiện.

Ly hôn “trắng tay” với chồng đại gia, hoa hậu Đặng Thu Thảo tiếp tục tậu nhà mới tại Lâm Đồng - Ảnh 5

Vào tháng trước (12/2021), Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo cũng vừa tậu căn nhà mới ở TP.HCM. Theo hình ảnh có thể thấy, nàng hậu chọn cho mình nơi cư ngụ mới là 1 căn chung cư khang trang rộng rãi. Người đẹp cho biết mình rất hạnh phúc khi cuối cùng đã có nơi cư trú để an tâm lập nghiệp.

Ly hôn “trắng tay” với chồng đại gia, hoa hậu Đặng Thu Thảo tiếp tục tậu nhà mới tại Lâm Đồng - Ảnh 6
Ly hôn “trắng tay” với chồng đại gia, hoa hậu Đặng Thu Thảo tiếp tục tậu nhà mới tại Lâm Đồng - Ảnh 7

Cuộc sống sau ly hôn của Đặng Thu Thảo khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Nàng hậu cho biết mình đang cố gắng hết sức mình để có kinh tế ổn định lo cho cặp song sinh. Đặng Thu Thảo hiện cũng quay trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài ở nhà chăm con.

Bức xúc vụ bé gái bị bạo hành, Hoa hậu Đặng Thu Thảo tiết lộ việc bị cắt liên lạc với 2 con, hận chồng cũ thấu trời

Bức xúc vụ bé gái bị bạo hành, Hoa hậu Đặng Thu Thảo tiết lộ việc bị cắt liên lạc với 2 con, hận chồng cũ thấu trời

Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo bức xúc trước việc bé gái bị dì ghẻ bạo hành, bên cạnh đó, nhiều người cũng đồng cảm với nàng hậu trước những chia sẻ của cô về câu chuyện khi ly hôn và giành quyền nuôi con.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa hậu đặng thu thảo đặng thu thảo mua nhà mới Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 40 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 10 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?