Ly hôn “trắng tay” với chồng đại gia, hoa hậu Đặng Thu Thảo tiếp tục tậu nhà mới tại Lâm Đồng

Từng tuyên bố ly hôn “trắng tay” cách đây không lâu nhưng ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo phất lên trông thấy khi liên tục tậu nhà mới.

Đầu tháng 11 vừa qua, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo thu hút nhiều sự chú ý khi tuyên bố ly hôn với chồng đại gia. Thời điểm đó, nàng hậu cho biết mình đã phải trải qua cuộc hôn nhân “ác mộng” khi bị chồng bạo hành, ngoại tình. Đặng Thu Thảo cũng cho biết cô ôm 2 con ra đi với “bàn tay trắng” trong người thời điểm đó thậm chí không có nổi 100 nghìn đồng trong người. Hậu ly hôn, Đặng Thu Thảo khiến nhiều người bất ngờ hơn khi có cuộc sống phất lên trông thấy. Không chỉ có cuộc sống hạnh phúc và bình yên bên các con, bà mẹ đơn thân còn chứng minh được khả năng “cá kiếm” của mình khi liên tục tậu nhà mới.

Mới đây, Đặng Thu Thảo khoe ngôi nhà của mình ở Lâm Đồng và chia sẻ: “Chào đón đứa con tinh thần đang thai nghén. Chờ xem sau khi hoàn thiện sẽ thế nào nhé. Có sức khỏe là có tất cả! Cố gắng vì 2 chuột con Andy và Tony. Mong 2022 này mẹ con mình an yên trên mảnh đất mới! 2 con trai đã chính thức có hộ khẩu cùng với mẹ rồi”. Ảnh chụp màn hình Ngôi nhà mới có Đặng Thu Thảo có 4 tầng vô cùng rộng rãi, khang trang. Hiện tại, ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thiện.

Vào tháng trước (12/2021), Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo cũng vừa tậu căn nhà mới ở TP.HCM. Theo hình ảnh có thể thấy, nàng hậu chọn cho mình nơi cư ngụ mới là 1 căn chung cư khang trang rộng rãi. Người đẹp cho biết mình rất hạnh phúc khi cuối cùng đã có nơi cư trú để an tâm lập nghiệp. Cuộc sống sau ly hôn của Đặng Thu Thảo khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Nàng hậu cho biết mình đang cố gắng hết sức mình để có kinh tế ổn định lo cho cặp song sinh. Đặng Thu Thảo hiện cũng quay trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài ở nhà chăm con.

Bức xúc vụ bé gái bị bạo hành, Hoa hậu Đặng Thu Thảo tiết lộ việc bị cắt liên lạc với 2 con, hận chồng cũ thấu trời Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo bức xúc trước việc bé gái bị dì ghẻ bạo hành, bên cạnh đó, nhiều người cũng đồng cảm với nàng hậu trước những chia sẻ của cô về câu chuyện khi ly hôn và giành quyền nuôi con.

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