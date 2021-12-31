Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo bức xúc trước việc bé gái bị dì ghẻ bạo hành, bên cạnh đó, nhiều người cũng đồng cảm với nàng hậu trước những chia sẻ của cô về câu chuyện khi ly hôn và giành quyền nuôi con.

Vụ việc bé gái 8 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành đến tử vong hiện vẫn đang là một trong những tâm điểm chú của công chúng. Đông đảo mọi người và cả dàn sao Việt đã thể hiện sự bức xúc của mình trước vụ việc. Là một người từng có cuộc hôn nhân đau khổ và phải giành quyền nuôi con với chồng, Hoa hậu Đặng Thu Thảo mới đây đã có những chia sẻ về câu chuyện của bản thân. Bên cạnh sự bức xúc trước vụ việc, Đặng Thu Thảo bất ngờ kể lại câu chuyện từng bị chồng cũ cấm cản không cho gặp 2 con: “Mẹ chưa bao giờ từng nghĩ sẽ đủ can đảm để rời xa ba con khi mẹ đã mất tất cả và không còn có gì trong tay để nuôi các con. Nhưng cũng vì mẹ sợ 1 ngày nào đó mẹ tâm thần bất ổn mẹ sẽ không được bên 2 con! Và rồi 2 con là nghị lực mạnh mẽ nhất của mẹ để mẹ quyết định và cố gắng.

“Ngày mẹ quyết định dừng lại là mẹ phải tìm hiểu luật pháp, hỏi thăm sự giúp đỡ bất cứ nơi nào và tìm lại những mối quan hệ của mẹ cầu xin sự giúp đỡ, học hành bất chấp và làm đủ công việc bất kể thời gian chỉ để đủ điều kiện giữ lấy 2 con bên mẹ mà chấp nhận bất kỳ thỏa thuận gì!” - Đặng Thu Thảo bày tỏ. Trước vụ việc, Đặng Thu Thảo cảm thấy bản thân mình may mắn vì đã có thể giữ được 2 con ở bên cạnh. Tuy nhiên, cô cho biết chồng cũ từng lợi dụng lúc các con ở bên nội và Đặng Thu Thảo đi làm xa để cắt đứt liên lạc giữa mẹ và các con trong gần 10 ngày.

“Mẹ không biết tin hay bất cứ gì từ các con đến khi mẹ rước ôm các con trong tay các con như khóc khàn giọng mất tiếng (nghĩ lại chỉ điều này là mẹ hận ba các con đến thấu trời và cuộc đời này sẽ không bao giờ quên được gần 10 ngày đó). Chỉ vậy thôi mà mẹ đã khủng hoảng, hoảng loạn lo sợ và đau đớn đến thế nào vậy mà nỗi đau của mẹ bé An làm sao ai thấu nổi” - nàng hậu tâm sự thêm. Nàng Hậu gốc Cần Thơ bức xúc: “Tại sao trên đời này có người ác tâm đến vậy. Kẻ không sinh ra đứa bé ác thì phải trừng trị thích đáng, còn người cha của đứa bé phải trừng trị gấp 10 kẻ đó, 1 người cha vì kẻ khác mà đánh mất đi mái ấm của con mình là 1 người cha vô trách nhiệm. Thế mà tìm cách cắt đứt tình mẫu tử là người cha ích kỷ độc ác, đã vậy đồng tình với người tình đánh hành hạ con mình đến chết thì kẻ đó không xứng đáng làm người nữa. Mẹ bé An mẹ hiểu nỗi đau tột cùng của người mẹ thấp cổ bé họng không làm gì được chịu nỗi đau xa con, nhớ con và rồi cuối cùng… Mất con khi biết con bị bạo hành còn gì đau hơn nữa đâu. Thương 2 mẹ con con quá An ơi!". Cuối cùng, Đặng Thu Thảo kêu gọi mọi người hãy lên tiếng để xử lý nghiêm minh những kẻ xấu và bảo vệ trẻ em trước sự bạo hành.

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