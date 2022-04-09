Sau tiết lộ trầm cảm, Thanh Hà bất ngờ cảm ơn Phương Uyên vì điều đặc biệt này

Hậu trường 09/04/2022 10:32

Sau khi đêm nhạc tại TP.HCM kết thúc, Thanh Hà đã gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Phương Uyên vì đã làm dành cho cô điều đặc biệt này.

Đêm nhạc Chuyện Của Hà diễn ra vào tối ngày 7/4 vừa qua tại TP.HCM của Thanh Hà đã thành công mỹ mãn. Được biết, chương trình này là do chính "người thương" của cô - nhạc sĩ Phương Uyên đứng ra làm đạo diễn cho cả chương trình.

Sau tiết lộ trầm cảm, Thanh Hà bất ngờ cảm ơn Phương Uyên vì điều đặc biệt này - Ảnh 1
Đêm nhạc Chuyện Của Hà là món quà mà Phương Uyên dành tặng Thanh Hà - Ảnh: FBNV

Sau khi hoàn thành xong đêm diễn, Thanh Hà đã gửi lời cảm ơn của mình đến Phương Uyên thông qua trang cá nhân của mình. Nữ ca sĩ tiết lộ, đêm nhạc vừa qua chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà cô từng nhận được trong đời.

Sau tiết lộ trầm cảm, Thanh Hà bất ngờ cảm ơn Phương Uyên vì điều đặc biệt này - Ảnh 2
Bài đăng của Thanh Hà - Ảnh: Chụp màn hình

"Cảm xúc của những ngày qua và hai đêm diễn từ Cali về Sài Gòn vẫn còn nguyên vẹn để Hà dám viết ra đôi dòng. Cám ơn Uyên vì đã luôn lắng nghe và thấu hiểu Hà qua nhiều ngày tháng, cám ơn vì đã không ngủ gục. Rồi từ những thấu hiểu đó, Uyên đã viết nên 'Câu chuyện của Hà' bằng sự chân thật, bằng âm nhạc và bằng cảm xúc.

Cám ơn món quà sinh nhật tuyệt vời nhất Hà từng nhận được trong cuộc đời. Cám ơn những bài hát thật hay Uyên đã tin tưởng trao cho Hà. Cám ơn tình yêu vì đã là động lực cho con người ta được hoàn thiện mình hơn mỗi ngày, để Hà dám sống và dám yêu thương thật lòng lần nữa." - Thanh Hà chia sẻ.

Sau tiết lộ trầm cảm, Thanh Hà bất ngờ cảm ơn Phương Uyên vì điều đặc biệt này - Ảnh 3

'Cám ơn Uyên vì đã luôn lắng nghe và thấu hiểu Hà qua nhiều ngày tháng, cám ơn vì đã không ngủ gục' - Ảnh: FBNV

Ngay dưới phần bình luận của bài viết, Phương Uyên đã để lại một bình luận hết sức tình cảm. Qua đó minh chứng được tình cảm mà vị nhạc sĩ này dành cho Thanh Hà. Phương Uyên viết: "Em là tất cả để Uyên viết lên những điều đó. Uyên mới là người phải cảm ơn em".

Sau tiết lộ trầm cảm, Thanh Hà bất ngờ cảm ơn Phương Uyên vì điều đặc biệt này - Ảnh 4
Bình luận của Phương Uyên - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào đêm nhạc của mình, Thanh Hà từng cho biết, tình yêu với Phương Uyên chính là động lực khiến cô bước ra khỏi trầm cảm, giảm cân và trở lại với âm nhạc. Nhạc sĩ Phương Uyên cũng chia sẻ, chuyện tình cảm với Thanh Hà bắt nguồn từ các cuộc gọi tâm sự hàng ngày, lắng nghe chuyện buồn vui của nữ ca sĩ rồi vô tình đem lòng yêu thương cô.

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