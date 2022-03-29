Thanh Hà bất ngờ thông báo về Việt Nam dù mới công khai tình cảm với Phương Uyên chưa bao lâu, CĐM đồn đoán có trục trặc, thực hư ra sao?

Những chia sẻ về tình yêu và cuộc sống của Thanh Hà đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Người hâm mộ từng ngày ngóng trông Thanh Hà trở lại sân khấu quê nhà sau một thời gian dài vắng bóng.

Ca sĩ Thanh Hà được khán giả yêu mến với một giọng ca đẹp, ghi dấu ấn với những bản tình ca từ những sáng tác trước 1975 cho tới những sáng tác mới sau này. Thanh Hà là nữ ca sĩ hải ngoại nổi tiếng cũng như nhận được sự quan tâm và mến mộ từ khán giả. Cô sở hữu giọng hát đầy truyền cảm và quyến rũ, nổi bật trong cộng đồng người Việt trên thế giới. Sau một thời gian công khai hẹn hò với nhạc sĩ Phương Uyên, Thanh Hà bất ngờ chia sẻ thời gian về nước thông qua hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân. Sau khi ngầm công khai, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Có thể thấy sau một thời gian dài định cư tại Mỹ, nữ ca sĩ đã quyết định về nước để thực hiện một số dự án âm nhạc của mình. Trên trang cá nhân của cô, người hâm mộ cũng rất hào hứng và khá quan tâm về việc Thanh Hà về thăm quê nhà "Tuần sau chị về vn á chị ơi". Điều này còn cho thấy khán giả vẫn mong muốn thấy cô biểu diễn tại quê nhà trong thời gian sắp tới. Sau thời gian công khai hẹn hò với nhạc sĩ Phương Uyên nhân dịp Valetine vừa qua, Thanh Hà trở nên vui vẻ và tràn đầy sức sống hơn trước đây. Nữ ca sĩ thường xuyên khoe những khoảnh khắc đời thường lên trang cá nhân của mình. Cả hai luôn quan tâm và ủng hộ lẫn nhau trong cuộc sống hằng ngày và công việc.

Trước khi công khai bên nhau, Thanh Hà và Phương Uyên từng nhiều lần thể hiện tình cảm trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cuối năm 2021, Thanh Hà còn chia sẻ hình ảnh thân thiết bên cạnh gia đình của Phương Uyên. Thanh Hà về nước lần gần đây nhất là từ tháng 1 năm ngoái. Thời điểm đó cô đã tham gia nhiều chương trình nghệ thuật để thỏa lòng mong nhớ của người hâm mộ và tình cảm mà họ dành cho mình. Hơn hết, khán giả vẫn đều đặn mong ngóng từng ngày sẽ được trông thấy nữ ca sĩ trở lại tại sân khấu quê nhà.

Màn phản pháo 'SỐT DẺO' của Phương Thanh liên quan trực tiếp đến bà Phương Hằng: 'Chốt sổ' ồn ào nhóm chat nghệ sĩ, khẳng định 'chắc như đinh đóng cột' chuyện chia phe phái sau khi nữ CEO bị bắt Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Phương Thanh khiến cả cõi mạng bất ngờ khi đăng đàn nói rõ ồn ào của giới nghệ sĩ với bà Phương Hằng. Trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến "đáp án" cho câu hỏi "theo phe nào" được nữ ca sĩ đáp gọn lỏn trong bài viết.

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