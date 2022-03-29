Thanh Hà bất ngờ thông báo về Việt Nam dù mới công khai tình cảm với Phương Uyên chưa bao lâu, CĐM đồn đoán có trục trặc, thực hư ra sao?

Hậu trường 29/03/2022 20:14

Những chia sẻ về tình yêu và cuộc sống của Thanh Hà đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Người hâm mộ từng ngày ngóng trông Thanh Hà trở lại sân khấu quê nhà sau một thời gian dài vắng bóng.

Ca sĩ Thanh Hà được khán giả yêu mến với một giọng ca đẹp, ghi dấu ấn với những bản tình ca từ những sáng tác trước 1975 cho tới những sáng tác mới sau này. Thanh Hà là nữ ca sĩ hải ngoại nổi tiếng cũng như nhận được sự quan tâm và mến mộ từ khán giả. Cô sở hữu giọng hát đầy truyền cảm và quyến rũ, nổi bật trong cộng đồng người Việt trên thế giới. 

Thanh Hà bất ngờ thông báo về Việt Nam dù mới công khai tình cảm với Phương Uyên chưa bao lâu, CĐM đồn đoán có trục trặc, thực hư ra sao? - Ảnh 1
Thanh Hà bất ngờ thông báo về Việt Nam dù mới công khai tình cảm với Phương Uyên chưa bao lâu, CĐM đồn đoán có trục trặc, thực hư ra sao? - Ảnh 2

Sau một thời gian công khai hẹn hò với nhạc sĩ Phương Uyên, Thanh Hà bất ngờ chia sẻ thời gian về nước thông qua hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân. Sau khi ngầm công khai, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. 

Thanh Hà bất ngờ thông báo về Việt Nam dù mới công khai tình cảm với Phương Uyên chưa bao lâu, CĐM đồn đoán có trục trặc, thực hư ra sao? - Ảnh 3

Có thể thấy sau một thời gian dài định cư tại Mỹ, nữ ca sĩ đã quyết định về nước để thực hiện một số dự án âm nhạc của mình. Trên trang cá nhân của cô, người hâm mộ cũng rất hào hứng và khá quan tâm về việc Thanh Hà về thăm quê nhà "Tuần sau chị về vn á chị ơi". Điều này còn cho thấy khán giả vẫn mong muốn thấy cô biểu diễn tại quê nhà trong thời gian sắp tới.

Thanh Hà bất ngờ thông báo về Việt Nam dù mới công khai tình cảm với Phương Uyên chưa bao lâu, CĐM đồn đoán có trục trặc, thực hư ra sao? - Ảnh 4

Sau thời gian công khai hẹn hò với nhạc sĩ Phương Uyên nhân dịp Valetine vừa qua, Thanh Hà trở nên vui vẻ và tràn đầy sức sống hơn trước đây. Nữ ca sĩ thường xuyên khoe những khoảnh khắc đời thường lên trang cá nhân của mình. Cả hai luôn quan tâm và ủng hộ lẫn nhau trong cuộc sống hằng ngày và công việc.

Thanh Hà bất ngờ thông báo về Việt Nam dù mới công khai tình cảm với Phương Uyên chưa bao lâu, CĐM đồn đoán có trục trặc, thực hư ra sao? - Ảnh 5

Trước khi công khai bên nhau, Thanh Hà và Phương Uyên từng nhiều lần thể hiện tình cảm trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cuối năm 2021, Thanh Hà còn chia sẻ hình ảnh thân thiết bên cạnh gia đình của Phương Uyên.

Thanh Hà bất ngờ thông báo về Việt Nam dù mới công khai tình cảm với Phương Uyên chưa bao lâu, CĐM đồn đoán có trục trặc, thực hư ra sao? - Ảnh 6

Thanh Hà về nước lần gần đây nhất là từ tháng 1 năm ngoái. Thời điểm đó cô đã tham gia nhiều chương trình nghệ thuật để thỏa lòng mong nhớ của người hâm mộ và tình cảm mà họ dành cho mình. Hơn hết, khán giả vẫn đều đặn mong ngóng từng ngày sẽ được trông thấy nữ ca sĩ trở lại tại sân khấu quê nhà.

Màn phản pháo 'SỐT DẺO' của Phương Thanh liên quan trực tiếp đến bà Phương Hằng: 'Chốt sổ' ồn ào nhóm chat nghệ sĩ, khẳng định 'chắc như đinh đóng cột' chuyện chia phe phái sau khi nữ CEO bị bắt

Màn phản pháo 'SỐT DẺO' của Phương Thanh liên quan trực tiếp đến bà Phương Hằng: 'Chốt sổ' ồn ào nhóm chat nghệ sĩ, khẳng định 'chắc như đinh đóng cột' chuyện chia phe phái sau khi nữ CEO bị bắt

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Phương Thanh khiến cả cõi mạng bất ngờ khi đăng đàn nói rõ ồn ào của giới nghệ sĩ với bà Phương Hằng. Trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến "đáp án" cho câu hỏi "theo phe nào" được nữ ca sĩ đáp gọn lỏn trong bài viết.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Hà Phương Uyên Thanh Hà - Phương Uyên

TIN MỚI NHẤT

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 14 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 17 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 37 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?