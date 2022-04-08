Thanh Hà tiết lộ căn bệnh tâm lý nguy hiểm mà cô mắc phải trước khi 'nương tựa' nhạc sĩ Phương Uyên

Hậu trường 08/04/2022 15:44

Sau quãng thời gian lắng nghe Thanh Hà tâm sự những câu chuyện buồn về đời sống của cô, nhạc sĩ Phương Uyên cuối cùng đã trở thành người có thể khiến nữ ca sĩ "nương tựa".

Mới đây, Thanh Hà đã tái xuất khán giả thông qua đêm nhạc Chuyện Của Hà. Có thể thấy, từ ngày công khai chuyện tình cảm với nhạc sĩ Phương Uyên, nữ ca sĩ ngày càng trẻ trung và xinh đẹp, đồng thời tinh thần của cô cũng phấn chấn hơn hẳn.

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Ca sĩ Thanh Hà 'lột xác' ngoạn mục sau khi công khai tình cảm với nhạc sĩ Phương Uyên - Ảnh: Internet

Trong đêm nhạc này, Thanh Hà ngoài việc đem tới cho khán giả những ca khúc "để đời" của mình như Sợ Yêu, n Tình Mong Manh, Niệm Khúc Cuối,... thì cô còn tâm sự nhiều câu chuyện trong cuộc sống. Theo đó, tuổi cô luôn phải chịu bạo lực và lạm dụng lao lực nên thành ra hay khóc và có thói quen bám víu vào người khác, thời gian đầu cô qua Mỹ cũng đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

"Hà vẫn còn nhớ 1, 2 năm đầu tiên qua Mỹ, những ngày co ro một mình đi làm, bắt đầu đi làm từ 5h sáng trời lạnh cóng rất cô đơn. Hà rất nhớ nhà và tủi thân, lúc đó Hà chỉ là cô gái mới lớn và chưa có một mảnh tình vắt vai nhưng Hà lại chỉ hát nhạc thất tình có lẽ nó đã vận vào người mình đến ngày hôm nay." - Thanh Hà tâm sự.

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Thanh Hà chủ động nắm tay và hôn má Phương Uyên trong đêm nhạc - Ảnh: Cắt từ clip

Về chuyện tình với Phương Uyên, Thanh Hà còn cảm ơn vũ trụ vì lắng nghe tình cảm của cô. Nữ ca sĩ cho hay, tình yêu với Phương Uyên chính là động lực để cô giảm cân và trở lại với âm nhạc vì chỉ mới mấy tháng trước thôi cô đang trong trạng thái trầm cảm nặng, mất ngủ và luôn cảm thấy cô đơn nên ngoại hình khác biệt nhiều so với bây giờ.

Ở phần cuối đêm nhạc Chuyện Của Hà, khán giả đã vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của Phương Uyên, vị nhạc sĩ này cũng chính là người đã giúp cô tổ chức đêm nhạc. Phương Uyên cho biết, ban đầu cả hai chỉ là bạn nhưng tình cảm lớn dần lên sau mỗi cuộc điện thoại dài 5 tiếng mỗi ngày để nghe Thanh Hà tâm sự.

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Sự bình yên mà Phương Uyên mang đến đã khiến cho Thanh Hà quay lại với âm nhạc và chăm chút bản thân hơn - Ảnh: Tiền Phong

"Một ngày 5 tiếng Hà nói nhiều lắm, Phương Uyên chỉ nghe Hà nói thôi. Câu chuyện của Hà có thể viết thành một cuốn hồi ký vì có quá nhiều câu chuyện. Bỗng nhiên mình cảm thấy có chút chấp niệm. Vì Uyên và Hà đều có tình yêu chung là tình yêu âm nhạc. Thanh Hà giờ trẻ ra còn tôi tóc bạc luôn." - nhạc sĩ Phương Uyên kể lại.

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