Hậu công khai yêu đương với Phương Uyên, Thanh Hà tiết lộ chi tiết sắp thành 'vợ người ta'?

Hậu trường 06/04/2022 13:44

Công khai hẹn hò với nhạc sĩ Phương Uyên chưa được bao lâu, ca sĩ Thanh Hà đã tiết lộ một chi tiết khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn cả hai sắp về chung một nhà.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Hà đăng tải hình ảnh khoe nhan sắc không son phấn nhưng vẫn trẻ trung ở độ tuổi 53. Đáng chú ý, nhiều người đã nhanh chóng nhận ra ở ngón áp út của nữ ca sĩ xuất hiện một chiếc nhẫn được cho là nhẫn đôi với "tình mới" - nhạc sĩ Phương Uyên.

Ngay lập tức, dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng dân tình đã “đồn đoán” nữ ca sĩ và Phương Uyên chuẩn bị về chung một nhà. Tuy nhiên, một số cư dân mạng khác lại cho rằng, đây có thể nhẫn chỉ là tín vật định tình của cặp đôi mà thôi. 

Hậu công khai yêu đương với Phương Uyên, Thanh Hà tiết lộ chi tiết sắp thành 'vợ người ta'? - Ảnh 1
Thanh Hà đeo nhẫn lộ hint sắp về một nhà với Phương Uyên - Ảnh: Sao star

Trước đó, đúng ngày Lễ tình nhân, nhạc sĩ Phương Uyên từng khiến cả cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải hình ảnh tình tứ bên ca sĩ Thanh Hà, đồng thời công khai mối quan hệ yêu đương. Hậu xác nhận hẹn hò, dù không nhiều nhưng mỗi lần khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai xuất hiện trên mạng xã hội là dân tình được phen rôm rả.

Hậu công khai yêu đương với Phương Uyên, Thanh Hà tiết lộ chi tiết sắp thành 'vợ người ta'? - Ảnh 2
Thanh Hà và Phương Uyên công khai hẹn hò - Ảnh: Báo sức khỏe và đời sống

Từ đó tới nay, mối tình của cả hai này vẫn nhận được sự quan tâm và chú ý của công chúng. Nhiều fan hâm mộ rất hy vọng cặp đôi sớm về chung một nhà.

Hậu công khai yêu đương với Phương Uyên, Thanh Hà tiết lộ chi tiết sắp thành 'vợ người ta'? - Ảnh 3
Phương Uyên dành những lời ngọt ngào cho nửa kia nhân dịp lễ tinh nhân - Ảnh chụp màn hình

Trước khi công khai hẹn hò cùng nhạc sĩ Phương Uyên, ca sĩ Thanh Hà từng lên tiếng xác nhận tan vỡ với tình trẻ kém 12 tuổi. Cụ thể, ngày 12/2/2022, Thanh Hà thông báo cô và bạn trai Roland Casiquin Jr chia tay sau thời gian dài gắn bó. Cả hai sau đó cũng đã dọn ra khỏi căn nhà chung tại Mỹ.

Về phía Phương Uyên, trong nhiều năm qua, nữ nhạc sĩ được cho là có mối quan hệ tình cảm với Thiều bảo Trang từ sau khi nữ ca sĩ tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc.

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Những chia sẻ về tình yêu và cuộc sống của Thanh Hà đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Người hâm mộ từng ngày ngóng trông Thanh Hà trở lại sân khấu quê nhà sau một thời gian dài vắng bóng.

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