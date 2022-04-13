Bị đồn qua lại với người mới, chồng cũ Ngọc Lan bức xúc lên tiếng, tiết lộ về tình trạng tình cảm hiện tại hậu ly hôn

Hậu trường 13/04/2022 11:05

Thanh Bình và Ngọc Lan ly hôn khiến không ít người tiếc nuối. Hậu "đường ai nấy đi" những ồn ào xoay quanh nam tài tử lại ngày một nhiều thêm. Mới đây, chồng cũ Ngọc Lan đã có bài viết nói rõ sự tình.

Vừa qua, bức ảnh nam diễn viên Thanh Bình - chồng cũ Ngọc Lan - xuất hiện vui vẻ cùng Thắm BeBe - tình tin đồn của Hoàng Anh - bất người được chia sẻ khiến dân tình không khỏi xôn xao. Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên đã lên tiếng thể hiện thái độ bức xúc của mình. Theo đó, anh cho biết "chỉ muốn làm nghề bình thường thôi" đồng thời nói rõ chuyện: "Bạn bè mấy năm không gặp không liên lạc, gặp lại đi ăn uống có 1 bữa tối mà thành 1 câu chuyện li kì cục của các bạn!"

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Bài viết của Thanh Bình - Ảnh: Chụp màn hình

Chồng cũ Ngọc Lan khẳng định hiện tại đang độc thân, không có nhu cầu yêu đương với ai và xin dư luận để anh tập trung vào công việc. Nam diễn viên thậm chí còn đăng tải 1 bài viết kể hết sự việc đằng sau của bức ảnh gây tranh cãi này.

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Bức ảnh Thắm BeBe và Thanh Bình đã 'bat màu' trên trang cá nhân của cô - Ảnh: FBNV

Về phía Thắm BeBe hiện tại, khi những ồn ào nổ ra, cô đã xóa bức ảnh "thị phi" chụp cùng Thanh Bình. Bên cạnh đó, bên dưới bài viết, khi được Hoàng Anh hỏi thăm, cô cũng cho biết: "Tui có làm gì đâu mà người ta kiếm ô? Tui có biết gì đâu".

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Màn tương tác qua lại giữa Hoàng Anh và Thắm BeBe -  Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, vào năm 2019, cặp đôi Ngọc Lan - Thanh Bình đột ngột tuyên bố ly hôn khiến nhiều người phải sốc nặng. Thế nhưng, cuối tháng 1/2022, Á hậu Thanh Tuyền trên trang cá nhân Facebook bất ngờ đăng một bài viết khá dài để "bóc phốt" thói lăng nhăng của Thanh Bình. Cô nàng tự nhận là bạn gái của Thanh Bình trong suốt gần 2 năm qua. 

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Gia đình cảu Ngọc Lan và Thanh Bình trước đó - Ảnh: Internet

Nàng hậu cho biết Thanh Bình dù chưa chấm dứt với vợ cũ nhưng đã cố ý tiếp cận Thanh Tuyền. Anh thường dẫn cô đi ăn uống và đưa về nhà riêng để bày tỏ rằng anh rất thích cô. Không lâu sau đó, Thanh Bình từng lên tiếng phủ nhận tin đồn song netizen vẫn đặt nghi vấn về nguyên nhân "tan vỡ" của cặp đôi đình đám này liên quan đến người thứ ba. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của cộng đồng mạng, chưa có chứng cứ xác thực nào.

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Bên dưới một bài đăng trên diễn đàn mạng xã hội, Ngọc Lan bị bắt gặp “bình luận dạo”.

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Từ khóa:   Ngọc Lan ly hôn Ngọc Lan và Thanh Bình Hoàng Anh và Thắm Bebe

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