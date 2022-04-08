Chia sẻ với Quyền Linh, Công Thạch tâm sự anh trải qua hai mối tình sâu đậm, mối tình nào cũng kéo dài 6-7 năm. Nhắc đến mối tình đầu, anh xúc động kể: "Tụi em quen nhau từ thời đi học, bạn gái nghỉ học đi lấy chồng nhưng không ở với chồng mà đi xa lập nghiệp". Khi về họp lớp em vô tình gặp rồi quen lại, nhưng sau đó cô ấy nói: "Thế gian này hết đàn ông cũng không bao giờ quay lại với Thạch".

Mới đây, tập 783 của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò vừa lên sóng đã mang đến cho người xem nhiều điều thú vị. Trong tập này, cặp đôi được mai mối là Công Thạch 34 tuổi đến từ Bình Định và Thanh Duyên 33 tuổi đến từ Quảng Ngãi, hiện đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Lắng nghe câu chuyện của chàng trai, cả Quyền Linh và Ngọc Lan đều xót xa thương cảm. Tuy nhiên, nữ MC lo lắng Công Thạch vẫn chưa thực sự quên được mối tình cũ. Nói về điều này, chàng trai quê gốc Bình Định bày tỏ: "Khi đã đến chương trình thì em xác định là phải bỏ hết. Nhưng những kỷ niệm vẫn là kỷ niệm".

Còn mối tình thứ hai của anh cách đây là 6 năm, với một người phụ nữ đã ly thân chồng. Tuy nhiên, Công Thạch kể sau thời gian quen nhau thì người kia chọn quay lại với gia đình. Dù chuyện xảy ra đã lâu nhưng anh vẫn còn xúc động khi nhớ lại. Thậm chí, Công Thạch còn tiết lộ: "Chiếc ghế đá mà tụi em hay ngồi ở công viên nó gãy rồi. Nhưng em sợ công viên họ vứt đi nên mua ghế đá mới bỏ lại chỗ đó, rồi đem cái ghế đá gãy kia về nhà".

Cô gái được ghép đôi trong tập này là Thanh Duyên, từng trải qua một mối tình nhưng do khoảng cách địa lý, quan điểm không thống nhất nên chia tay. Sau cuộc tình này, đến nay cô vẫn chưa gặp được người nào phù hợp để tiến tới lâu dài. Trước câu chuyện của Công Thạch, Thanh Duyên cảm thấy lo lắng và đặt ra hai tình huống: "Có khi nào anh quen em mà anh vẫn còn nhớ người cũ không? Và nếu người cũ quay lại thì anh có đồng ý hay không?".

Thanh Duyên bày tỏ quan ngại khi được mai mối cho chàng trai quá nặng tình. - Ảnh: Internet

Trước tình huống bất ngờ này, Quyền Linh liền lên tiếng "cứu nguy" cho đàng trai. Anh cho rằng những chuyện đã qua đều là quá khứ, chưa kể những người kia đều đã có gia đình thì không thể quay trở lại. Tuy nhiên, Ngọc Lan lại không đồng tình với quan điểm trên: "Tôi cũng đã từng yêu, cũng từng vấp ngã nhiều lần. Phụ nữ ai cũng sẽ có ghen tuông. Chỉ với những người phụ nữ đã từng lập gia đình, đã đổ vỡ như tôi thì sẽ có kinh nghiệm trong chuyện này và không để ý quá khứ. Nhưng với những cô gái non nớt như thế này thì hình bóng người cũ rất dễ làm họ buồn lòng".

Về phía "ông mai" Quyền Linh, anh phản đối quyết liệt chia sẻ của Ngọc Lan vì cho rằng quá khứ là quá khứ. "Đừng ghen với quá khứ, quan trọng là sự chăm sóc ở hiện tại. Người ta có chăm sóc tốt cho mình hay không, người ta đối xử với mình thế nào để mình quên đi quá khứ đó. Chứ cứ sống với quá khứ, để trong lòng làm gì cho khổ", anh nói.

Với những kinh nghiệm của mình, hai MC vừa tranh luận nhưng cũng phân tích để cặp đôi có cái nhìn khách quan và hiểu nhau hơn. - Ảnh: Internet

Sau đó, hai MC vẫn tiếp tục tranh luận, bàn cãi, vừa để bảo vệ cho người chơi mà cũng vừa phân tích cho họ hiểu để có cái nhìn khách quan hơn về người kia.

Qua đó, Ngọc Lan cũng tiết lộ lý do thường xuyên gây tranh cãi với MC Quyền Linh: "Tôi với ông mai hay gây lộn trên sân khấu lắm luôn đó. Mình chỉ bảo vệ hai bên thôi mà gây lộn chứ không có gì hết. Bây giờ tôi cũng không nói chuyện với ông nữa, tôi nói chuyện với người thân của họ". Đáp lại, Quyền Linh cũng tỏ vẻ giận dỗi: "Tôi cũng không nói chuyện với bà luôn", khiến cả trường quay bật cười.

Ngọc Lan chia sẻ cô thường xuyên "gây lộn" với Quyền Linh là vì muốn bảo vệ người chơi. - Ảnh: Internet

Hỏi ý kiến người thân, hai bên gia đình đều hết lòng tác hợp cho cặp đôi với mong muốn họ sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu và có thể tiến xa hơn. Điều này khiến Quyền Linh và Ngọc Lan thêm phấn khởi nên quyết định cho mở rào ngay.

Phút đầu gặp gỡ, cả hai đều có thiện cảm dành cho người đối diện. Sau khi trò chuyện về cuộc sống, công việc và chuyện tương lai, cặp đôi nắm tay nhau trao cảm xúc.

Tuy nhiên đến giây phút quyết định, nữ trưởng phòng đã từ chối khiến Quyền Linh và Ngọc Lan tiếc nuối. Nói về lý do, Thanh Duyên cho hay: "Em thấy anh không quyết đoán được trong vấn đề gì hết dù mọi người cổ vũ rất nhiều. Em nghĩ anh quá nặng tình. Lúc anh kể còn quá xúc động, liệu em đến thì mối tình cũ có kịp phai nhòa hay không. Em lo lắng hai vấn đề đó". Điều này khiến cho ông mai bà mối và người xem chương trình không khỏi tiếc nuối cho cặp đôi.

Ngọc Lan có cách dẫn dắt duyên dáng, cá tính trong Bạn muốn hẹn hò. - Ảnh: Internet

Có thể thấy, khi thay thế cho NSND Hồng Vân từ tháng 11/2021 để đảm nhận vai trò nữ MC mới đồng hành cùng Quyền Linh trong Bạn muốn hẹn hò, Ngọc Lan đã có cách dẫn dắt vừa duyên dáng lại vô cùng cá tính, sâu sắc khiến khán giả không ngớt lời khen. Cũng không ít lần Ngọc Lan có những khoảnh khắc 'đối chọi' lại với MC Quyền Linh đã góp phần tạo nên sự cuốn hút, hấp dẫn cho chương trình.