Ngày cưới tình cũ và "sao nữ hạng A" cận kề, Cao Thái Hà liền gửi lời "nhắn nhủ" đầy ẩn ý

Hậu trường 08/04/2022 17:11

Ngày cưới của tình cũ và "sao nữ hạng A" sắp cận kề, Cao Thái Hà bất ngờ đăng tải trạng thái nhắn nhủ bản thân kèm theo hình ảnh ngày càng xinh đẹp của cô.

Vào khoảng năm 2014, Cao Thái Hà thường xuyên khoe ảnh bạn trai, còn âu yếm gọi là “chồng yêu”. Không bao lâu khi chia tay, vào năm 2018, cô cũng từng tiết lộ bạn trai cũ hiện đang yêu một ngôi sao hạng A của showbiz Việt.

Ngày cưới tình cũ và 'sao nữ hạng A' cận kề, Cao Thái Hà liền gửi lời 'nhắn nhủ' đầy ẩn ý - Ảnh 1
Cao Thái Hà từng khoe ảnh cùng "chồng yêu" - Ảnh: Chụp màn hình

 Trùng hợp thời điểm đó, cư dân mạng cũng tìm ra một tài khoản được cho là của bạn trai cũ của nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa”, lại thường đăng ảnh cùng địa điểm nơi Minh Hằng check-in trong những chuyến du lịch. Đáng nói, Minh Hằng cũng theo dõi tài khoản này.

Ngày cưới tình cũ và 'sao nữ hạng A' cận kề, Cao Thái Hà liền gửi lời 'nhắn nhủ' đầy ẩn ý - Ảnh 2
Minh Hằng và bạn trai "giấu mặt" - Ảnh: Chụp màn hình

Dù có tin đồn Minh Hằng chính là “sao nữ hạng A” được nhắc tới, nhưng phía quản lý của nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận, cho biết cả hai không nhất thiết đang yêu nhau mà có thể chỉ là bạn bè. Ngay cả Cao Thái Hà cũng lên tiếng không muốn tiết lộ danh tính “ngôi sao hạng A”

Gần đây nhất vào tháng 3/2022, trên trang cá nhân, nữ diễn viên, ca sĩ Minh Hằng bất ngờ công khai hình ảnh cô ôm hôn bạn trai trong khung cảnh lãng mạn. Cô đăng dòng trạng thái: "Khi em nói "đồng ý", tháng 6 không còn của riêng em nữa - là của chúng ta".

Ngày cưới tình cũ và 'sao nữ hạng A' cận kề, Cao Thái Hà liền gửi lời 'nhắn nhủ' đầy ẩn ý - Ảnh 3
Minh Hằng nhận lời cầu hôn bạn trai doanh nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Quản lý truyền thông của Minh Hằng xác nhận với truyền thông Minh Hằng vừa được cầu hôn. Minh Hằng và bạn trai doanh nhân đã quyết định công bố kế hoạch kết hôn vào tháng 6 này. Qua bức ảnh chỉ thấy nửa mặt, nhiều cư dân mạng khẳng định chắc nịch đây chính là tình cũ của bé Heo.

Ngày cưới tình cũ sắp cận kề, mới đây, trên trang cá nhân, Cao Thái Hà đăng tải bộ hình lịch lãm khi diện vest kẻ kèm chú thích: "Nếu cuối cùng là hạnh phúc, muộn một chút cũng không sao".

Ngày cưới tình cũ và 'sao nữ hạng A' cận kề, Cao Thái Hà liền gửi lời 'nhắn nhủ' đầy ẩn ý - Ảnh 4
Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Cao Thái Hà - Ảnh: Chụp màn hình

Không biết dòng trạng thái ẩn ý điều gì và liệu có liên quan đến Minh Hằng và chồng sắp cưới hay không. Tuy nhiên có một điều được netizen khen lấy khen để chính là nhan sắc ngày càng thăng hạng của Cao Thái Hà.

Ngày cưới tình cũ và 'sao nữ hạng A' cận kề, Cao Thái Hà liền gửi lời 'nhắn nhủ' đầy ẩn ý - Ảnh 5
Nhan sắc ngày càng thăng hạng của mỹ nhân sinh năm 1990 - Ảnh: FBNV

Trong loạt ảnh đăng tải, nữ diễn viên diện nguyên bộ suit có họa tiết caro, phối bên trong là chiếc áo dây trằng. Mỹ nhân Tiếng Sét Trong Mưa khéo léo lựa chọn thêm phụ kiện giúp vẻ ngoài của cô thêm phần yêu kiều.

Sau cuộc tình cay đắng với đại gia, cuộc sống của Cao Thái Hà ở tuổi 32 ra sao?

Sau cuộc tình cay đắng với đại gia, cuộc sống của Cao Thái Hà ở tuổi 32 ra sao?

Ở tuổi 32, Cao Thái Hà đã học được cách cân bằng sau những biến cố. Cô sở hữu khối tài sản khủng và được xem là một trong những mỹ nhân độc thân đắt giá nhất Vbiz.

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Từ khóa:   Cao Thái Hà Minh Hằng Minh Hằng kết hôn

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