Chuyện "tình địch" một thời giữa Minh Hằng và Cao Thái Hà bị đào lại: "Cạch mặt" nhau tại sự kiện, ẩn ý câu nói "sao hạng A"

Dù người trong cuộc không lên tiếng xác nhận, thế nhưng, động thái của Minh Hằng mới đây khiến nhiều người tin chắc câu chuyện "bạn trai doanh nhân cặp sao hạng A" gây bão một thời mà Cao Thái Hà kể có liên quan đến Minh Hằng.

Thông tin Minh Hằng chuẩn bị kết hôn với bạn trai doanh nhân sau 6 năm yêu nhau trở thành tâm điểm chú ý của dân tình. Bên cạnh sự hào hứng và chúc phúc cho chuyện tình của nữ ca sĩ thì những câu chuyện "bên lề" liên quan đến cặp đôi cũng nhanh chóng bị dân tình soi ra. Không chỉ tìm ra danh tính, nghề nghiệp, tuổi tác... của bạn trai Minh Hằng, nhiều người cũng soi luôn ra cả chuyện tình ái của nam doanh nhân này. Trong đó, nghi vấn hôn phu hiện tại của Minh Hằng là người yêu cũ của diễn viên Cao Thái Hà đặc biệt thu hút sự tò mò của dân tình. Cụ thể, vào khoảng thời gian năm 2014, trên trang cá nhân, "Mợ Hai" Cao Thái Hà thường xuyên đăng tải những bức ảnh tình tứ với người yêu, nữ diễn viên thoải mái ôm ấp, nói những lời ngọt ngào, thậm chí còn xưng hô là "chồng yêu".

Tuy nhiên, được một thời gian, Cao Thái Hà bất ngờ xác nhận đã chia tay người này. Khi được hỏi về người yêu cũ, nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận bạn trai hiện đã quen một sao nữ hạng A sau khi chia tay cô, bên cạnh đó, Cao Thái Hà còn bất ngờ nhắc đến chuyện mình và sao nữ kia thường xuyên gặp nhau tại sự kiện, nhưng không chào hỏi và "làm lơ" nhau vì biết rõ mối quan hệ "bên trong". "Sau khi chia tay tôi, anh ấy mới quen sao nữ hạng A kia. Tôi không nói tên sao nữ hạng A này ra được. Nhưng tôi biết cô ấy và cô ấy cũng biết tôi là người yêu cũ của anh. Chúng tôi gặp nhau ở sự kiện hoài, nhưng khi gặp cứ làm lơ thôi, không ai nói câu nào. Tôi sẽ không kể thêm về cô ấy, vì tôi chẳng muốn người ta bảo mình dựa hơi để mưu cầu sự nổi tiếng" - Cao Thái Hà từng chia sẻ về chuyện bạn trai cũ.

Phát ngôn của Cao Thái Hà thời điểm đó ngay lập tức gây xôn xao và bàn tán khắp MXH, bên cạnh sự tò mò về danh tính "sao nữ hạng A" kia, thì nhiều ý kiến cũng cho rằng chuyện tình cảm giữa Cao Thái Hà và bạn trai kết thúc không mấy tốt đẹp nên cô và "sao nữ" kia mới khá căng thẳng khi gặp mặt nhau tại sự kiện như vậy. Còn về phía Minh Hằng, dù yêu khá kín tiếng nhưng trong thời gian yêu nhau, nữ ca sĩ vẫn thỉnh thoảng đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh về một người đàn ông bí mật. Những bức hình cả hai đi du lịch vào một thời điểm hoặc check-in trong khung cảnh giống hệt nhau... cũng được dân tình soi ra. Nhiều người lúc đó đã lập tức nhận ra đây là người đàn ông trước đó xuất hiện trên trang cá nhân của Cao Thái Hà và nghi vấn "sao nữ hạng A" mà nữ diễn viên nhắc đến chính là Minh Hằng. Tuy nhiên, đến nay, người trong cuộc vẫn không xác nhận bất cứ điều gì, vì vậy những thông tin xoay quanh mối quan hệ của 3 người cũng chỉ là đồn đoán.

Minh Hằng xuất hiện sau màn cầu hôn, tất bật làm điều này để chuẩn bị cho kế hoạch đám cưới vào tháng 6 Minh Hằng gây chú ý khi lần đầu lộ diện sau màn cầu hôn gây chấn động, nữ ca sĩ tất bật hoàn thành nhiều việc để đám cưới diễn ra đúng kế hoạch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-tinh-dich-mot-thoi-giua-minh-hang-va-cao-thai-ha-bi-dao-lai-cach-mat-nhau-tai-su-kien-an-y-cau-noi-sao-hang-a-456024.html