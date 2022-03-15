Minh Hằng xuất hiện sau màn cầu hôn, tất bật làm điều này để chuẩn bị cho kế hoạch đám cưới vào tháng 6

Minh Hằng gây chú ý khi lần đầu lộ diện sau màn cầu hôn gây chấn động, nữ ca sĩ tất bật hoàn thành nhiều việc để đám cưới diễn ra đúng kế hoạch.

Vừa qua, đúng dịp Valentine trắng, Minh Hằng có màn đánh úp gây chấn động MXH khi khoe khoảnh khắc nhận lời cầu hôn của bạn trai. Được biết, cặp đôi đã hẹn hò được 6 năm qua nhưng vô cùng kín tiếng, chính vì vậy, khoảnh khắc khóa môi bạn trai của Minh Hằng khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Bên cạnh đó, Minh Hằng cũng tiết lộ luôn thời gian diễn ra hôn lễ sẽ rơi vào tháng 6 tới. Sau màn cầu hôn gây sốt khắp mặt trận, Minh Hằng mới đây đã lần đầu lộ diện. Trên Instagram của mình, nữ ca sĩ đăng tải khoảnh khắc làm tóc, make up trong hậu trường. Tạo hình mới với mái tóc dài thườn thượt cùng nhan sắc ngày càng lên hương của Minh Hằng nhận được nhiều sự chú ý. Có thể thấy, cô dâu mới showbiz Việt đang vô cùng tươi vui, rạng rỡ sau khi xác nhận lên xe hoa.

Chỉ ít tiếng sau màn cầu hôn, với hình ảnh này khán giả nhận ra Minh Hằng đang tất bật hoàn thành các dự án của mình để kế hoạch đám cưới sẽ diễn ra đúng dự định. Trước đó, nữ ca sĩ cho biết thời gian tới là thời gian khá bận rộn của cô với nhiều hoạt động từ lĩnh vực như điện ảnh, phim truyền hình thế nhưng cô vẫn muốn cố gắng sắp xếp hoàn thành mọi thứ để kế hoạch đám cưới sẽ diễn viên đúng tháng 6, bởi đây chính là tháng kỷ niệm 6 năm yêu nhau của Minh Hằng và bạn trai. Về phía bạn trai Minh Hằng, theo thông tin được dân tình săn lùng thì bạn trai hơn Minh Hằng 10 tuổi và đang là doanh nhân. Trong một bài phỏng vấn từ năm 2017, giọng ca "Một Vòng Trái Đất" từng lần đầu nhắc đến bạn trai của mình, trước nghi vấn về việc đang hẹn hò với một đại gia giàu "nứt vách", chống lưng cho mình, Minh Hằng thẳng thắn phủ nhận. Nữ ca sĩ cho biết bạn trai là một doanh nhân nhưng không quá giàu có, cả hai đã làm bạn trước khi tiến đến yêu nhau.

Sau 6 năm yêu nhau kín tiếng, cuối cùng Minh Hằng cũng đã tìm được bến đỗ của đời mình, màn cầu hôn của cặp đôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ hào hứng của khán giả và loạt sao Việt. Ai nấy đều đang rất háo hức chờ đợi lễ cưới hoành tráng của nữ ca sĩ được diễn ra.

Động thái ẩn ý của "mợ Hai" Cao Thái Hà khi "bạn trai cũ" thông báo kết hôn với Minh Hằng Sau thông báo kết hôn, bạn trai Minh Hằng nhanh chóng được soi ra từng là "tình cũ" của Cao Thái Hà, chính vì vậy, động thái mới đây của nữ diễn viên khiến nhiều người chú ý.

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