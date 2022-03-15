Chân dung chồng sắp cưới của Minh Hằng: Là doanh nhân U50, từng làm bạn của nhau, đặt ra quy tắc khi yêu để bền vững suốt 6 năm

Hậu trường 15/03/2022 10:07

Mặc dù giấu kín danh tính suốt 6 năm yêu nhau, thế nhưng Minh Hằng trước đó từng nhiều lần hé lộ về người yêu của mình.

Vừa qua, đúng dịp Valentine trắng, Minh Hằng khiến showbiz Việt bùng nổ khi công khai ảnh khóa môi bạn trai lâu năm, khoe nhẫn cầu hôn và ẩn ý chuyện lên xe hoa vào tháng 6 tới đây. Ngay lập tức, danh tính về chồng sắp cưới của nữ ca sĩ được dân tinh săn lùng khắp mặt trận, dù đã yêu nhau được 6 năm thế nhưng cặp đôi lại vô cùng kín tiếng. 

Chân dung chồng sắp cưới của Minh Hằng: Là doanh nhân U50, từng làm bạn của nhau, đặt ra quy tắc khi yêu để bền vững suốt 6 năm - Ảnh 1

Khác với suy nghĩ của nhiều người, chồng sắp cưới của Minh Hằng không phải đại gia hay nhân vật quyền lực nào cả. Trong một bài phỏng vấn từ năm 2017, giọng ca "Một Vòng Trái Đất" từng lần đầu nhắc đến bạn trai của mình, trước nghi vấn về việc đang hẹn hò với một đại gia giàu "nứt vách", chống lưng cho mình, Minh Hằng thẳng thắn phủ nhận.

Nữ ca sĩ cho biết bạn trai là một doanh nhân nhưng không quá giàu có, cả hai đã làm bạn trước khi tiến đến yêu nhau: "Bạn trai tôi hiển nhiên lớn tuổi hơn tôi. Tôi không thích yêu trai trẻ. Một người đàn ông trẻ tuổi hơn sẽ không đủ trải nghiệm để ở bên cạnh tôi. Đối với tôi, chuyện kinh tế của người mình yêu rất quan trọng. Một người đàn ông đủ tài chính sẽ có đủ cả sự bình tĩnh để bảo vệ người phụ nữ" - Minh Hằng tâm sự.

Chân dung chồng sắp cưới của Minh Hằng: Là doanh nhân U50, từng làm bạn của nhau, đặt ra quy tắc khi yêu để bền vững suốt 6 năm - Ảnh 2
Chân dung chồng sắp cưới của Minh Hằng (Ảnh: Internet)

Cô tiết lộ thêm: "Anh ấy khiến tôi cảm giác như một nữ hoàng. Tôi được chiều một cách tuyệt đối... Người đàn ông ấy đã bảo vệ tôi rất nhiều, cho tôi niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy, tôi cũng muốn bảo vệ người đàn ông đó, không muốn anh ấy bước ra ngoài ánh sáng. Tôi chỉ muốn bao bọc người đàn ông ấy trong vòng tay của mình, để anh ấy có cuộc sống bình thường, làm việc như bao người khác".

Chân dung chồng sắp cưới của Minh Hằng: Là doanh nhân U50, từng làm bạn của nhau, đặt ra quy tắc khi yêu để bền vững suốt 6 năm - Ảnh 3
Cặp đôi từng nhiều lần bị soi ra hint hẹn hò du lịch nước ngoài cùng nhau (Ảnh: Internet)

Trong một lần khác, Minh Hằng cũng cho biết giữa cô và bạn trai có một quy tắc đặc biệt khi yêu: "Chúng tôi không bao giờ to tiếng. Đó là quy tắc chung bởi một khi to tiếng rất dễ nói lời tổn thương nhau. Một khi đưa ra những lời tổn thương thì khó lấy lại hình ảnh của nhau. ​​​​​​Hầu như, mỗi lần có chuyện khúc mắc, tôi sẽ im lặng cho đến khi tự thông suốt, bởi tôi biết mình rất đanh đá. Sau khi hiểu ra, tôi chủ động nói chuyện hoặc rủ anh đi ăn. Tôi hiểu khi nào anh ấy không thích hoặc thích để linh hoạt và không làm cho người kia khó chịu. Hơn nữa, tôi nghĩ tình yêu đủ lớn thì đôi bên sẽ hiểu nhau nhiều".

Chân dung chồng sắp cưới của Minh Hằng: Là doanh nhân U50, từng làm bạn của nhau, đặt ra quy tắc khi yêu để bền vững suốt 6 năm - Ảnh 4

 

Sau 6 năm yêu nhau kín tiếng, cuối cùng Minh Hằng cũng đã tìm được bến đỗ của đời mình, màn cầu hôn của cặp đôi hiện nhận được rất nhiều sự ủng hộ và hào hứng của khán giả và loạt sao Việt. Ai nấy đều đang mong chờ vào đám cưới thế kỷ của cặp đôi trong tháng 6 tới đây.

 

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