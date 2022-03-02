NSND Minh Hằng, NSƯT Xuân Bắc lần lượt thông báo nhiễm COVID-19

Hiện tại, các nghệ sĩ Việt đang cách ly tại nhà và sức khỏe vẫn ổn định.

Thời gian qua, showbiz Việt đã chịu ảnh hưởng của COVID-19. Nhiều hoạt động nghệ thuật của các nghệ sĩ bị gián đoạn, đóng băng. Mới đây, vợ của Xuân Bắc thông báo về việc nam danh hài bị dương tính với Covid-19: "Người âm phục vụ người dương".

Hiện tại, nghệ sĩ Xuân Bắc đang cách ly và điều trị tại nhà. Nam danh hài được vợ chăm sóc từng bữa ăn và nấu nước xông mỗi ngày. Dưới bình luận, nhiều người chúc danh hài Xuân Bắc mau khỏi bệnh. Nhận được lời động viên của mọi người, vợ danh hài Xuân Bắc chia sẻ thêm: "Cảm ơn cả nhà, người dương vẫn quần đùi áo vét đi bắt chuột ngoài vườn".

Kết quả test nhanh dương tính của nghệ sĩ Xuân Bắc gây chú ý - Ảnh: FBNV

Trước đó, con trai thứ hai của danh hài Xuân Bắc từng là F1 khi đi học có bạn là F0. Sau đó, Bi Béo đã được bố mẹ cho cách ly ở phòng riêng và may mắn cậu bé không bị nhiễm bệnh.

Bên cạnh đó, NSND Minh Hằng cũng đăng đàn thông báo bị nhiễm Covid-19 khi có các triệu chứng của bệnh trên trang cá nhân của mình. Cô chia sẻ: "Sau 3 lần âm tính, tưởng thế là thoát rồi ai ngờ vẫn 2 vạch. Cay sống mũi quá!".

Hiện tại, sức khoẻ của NSND Minh Hằng vẫn ổn định, chị cách ly ở ngôi nhà nhỏ xíu mới dựng mà theo chị nó dành cho "nàng bạch tuyết". Nhiều bạn bè và người hâm mộ đã bình luận và gửi lời chúc đến nữ nghệ sĩ mau khỏi bệnh.

Sức khoẻ của NSND Minh Hằng hiện vẫn ổn định - Ảnh: FBNV

Tháng 3/2021, chồng của NSND Minh Hằng qua đời sau thời gian lâm. Sự ra đi của ông Nguyễn Huy Tuệ khiến cho nữ diễn viên 6X vô cùng buồn bã, đau đớn. Đến tháng 4 cùng năm, NSND Minh Hằng lại phải tiễn biệt bố ruột mất do tuổi cao sức yếu.

Sau loạt biến cố không ai mong muốn, nữ diễn viên sống kín tiếng một thời gian. Nhận được sự động viên của người nhà và đồng nghiệp, hiện tại NSND Minh Hằng đã trở lại với công việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsnd-minh-hang-nsut-xuan-bac-lan-luot-thong-bao-nhiem-covid-19-453001.html