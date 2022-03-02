Quách Ngọc Tuyên tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp sau khi bị khán giả tố kêu gọi quyên góp 'từ thiện ảo'

Hậu trường 02/03/2022 08:39

Sau khi lên tiếng xin lỗi khán giả và đồng nghiệp, diễn viên Quách Ngọc Tuyên cho biết đã nhờ pháp luật can thiệp và xử lí đến cùng.

Chiều 1/3, trên mạng xã hội xôn xao trước thông tin diễn viên Quách Ngọc Tuyên bị một tài khoản Facebook có tên L.K.T tố kêu gọi "từ thiện ảo" giúp đỡ một bệnh nhi gặp khó khăn khiến không chỉ khán giả mà cả một số đồng nghiệp như Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm... cũng mất tiền oan.

Quách Ngọc Tuyên tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp sau khi bị khán giả tố kêu gọi quyên góp 'từ thiện ảo' - Ảnh 1
Quách Ngọc Tuyên công khai gửi lời xin lỗi đến khán giả đã tin tưởng và ủng hộ cho hoàn cảnh của bệnh nhi mà anh kêu gọi quyên góp - Ảnh: Chụp màn hình

Khán giả đăng tải bài viết cho biết vì tin tưởng nghệ sĩ nên đã chuyển khoản quyên góp từ thiện vào số tài khoản nam diễn viên đăng tải trên trang cá nhân với số tiền lên đến 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sáng 1/3, chính chị T. đã đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để thăm hỏi tình hình sức khỏe của bệnh nhi mà Quách Ngọc Tuyên kêu gọi giúp đỡ thì phía bệnh viện cho biết, không có trường hợp nào như vậy đang điều trị tại đây.

Quách Ngọc Tuyên tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp sau khi bị khán giả tố kêu gọi quyên góp 'từ thiện ảo' - Ảnh 2
Khán giả đăng tải bài viết tố nam diễn viên kêu gọi 'từ thiện ảo' - Ảnh: FBNV

Trao đổi với VietNamNet, diễn viên Quách Ngọc Tuyên xác nhận có xảy ra vụ việc nói trên. Anh nhận toàn bộ lỗi do mình. Giải thích về lý do kêu gọi, anh cũng tâm sự là khi đọc thông tin có một bệnh nhi cần phẫu thuật gấp, anh sốt ruột cứu bé nên vội vàng gọi xác minh qua số điện thoại rồi chia sẻ ngay lên trang cá nhân thay vì đến tận nơi kiểm chứng. Sau đó, khi chị T. phản hồi về vụ việc, nam diễn viên mới biết đây là hoàn cảnh ngụy tạo nhằm trục lợi từ thiện. 

Quách Ngọc Tuyên tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp sau khi bị khán giả tố kêu gọi quyên góp 'từ thiện ảo' - Ảnh 3
Đối tượng lừa đảo gửi lời xin lỗi nam diễn viên và cho biết nguyên nhân kêu gọi 'từ thiện ảo' - Ảnh: FBNV

Khi biết vụ việc, Quách Ngọc Tuyên liền chất vấn người cung cấp tin giả. Người đàn ông này thú nhận vì đang gặp hoàn cảnh khó khăn nên đánh liều ngụy tạo hoàn cảnh thương tâm để kêu gọi cộng đồng giúp đỡ. Nam diễn viên đã trình báo vụ việc đến công an. Mọi việc tiếp theo sẽ để cơ quan điều tra giải quyết.

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