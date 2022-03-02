Quách Ngọc Tuyên tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp sau khi bị khán giả tố kêu gọi quyên góp 'từ thiện ảo'

Chiều 1/3, trên mạng xã hội xôn xao trước thông tin diễn viên Quách Ngọc Tuyên bị một tài khoản Facebook có tên L.K.T tố kêu gọi "từ thiện ảo" giúp đỡ một bệnh nhi gặp khó khăn khiến không chỉ khán giả mà cả một số đồng nghiệp như Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm... cũng mất tiền oan.

Quách Ngọc Tuyên công khai gửi lời xin lỗi đến khán giả đã tin tưởng và ủng hộ cho hoàn cảnh của bệnh nhi mà anh kêu gọi quyên góp - Ảnh: Chụp màn hình

Khán giả đăng tải bài viết cho biết vì tin tưởng nghệ sĩ nên đã chuyển khoản quyên góp từ thiện vào số tài khoản nam diễn viên đăng tải trên trang cá nhân với số tiền lên đến 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sáng 1/3, chính chị T. đã đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để thăm hỏi tình hình sức khỏe của bệnh nhi mà Quách Ngọc Tuyên kêu gọi giúp đỡ thì phía bệnh viện cho biết, không có trường hợp nào như vậy đang điều trị tại đây.