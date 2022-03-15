Minh Hằng sắp 'theo chàng về dinh', CĐM bất ngờ xôn xao thông tin 'đàng trai' từng là 'tình cũ khó phai' của 'mợ Hai' Cao Thái Hà?

Hậu trường 15/03/2022 06:30

Chồng sắp cưới của Minh Hằng là tình cũ Cao Thái Hà? - Đây hiện là câu hỏi được nhiều netizen thắc mắc và bàn tán xôn xao khắp cõi mạng.

Tối ngày 14/3, Minh Hằng khiến showbiz Việt dậy sóng khi thông báo đã được bạn trai cầu hôn, đồng thời hé lộ sẽ lên xe hoa vào tháng 6 tới đây.

"Khi em nói 'ĐỒNG Ý', thì tháng 6 không còn của riêng em nữa, là của CHÚNG TA", bé Heo hạnh phúc viết trên trang cá nhân kèm hình ảnh thân mật, trên tay đeo chiếc nhẫn kim cương sáng lóa. 

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Minh Hằng chính thức nhận lời cầu hôn - Ảnh: FBNV

Là nữ nghệ sĩ nổi tiếng kín kẽ trong chuyện tình cảm nên thông tin Minh Hằng sắp lên xe hoa khiến người hâm mộ vỡ òa. Bên cạnh đó, danh tính chồng sắp cưới của nữ ca sĩ cũng khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò.

Được biết, "người ấy" của Minh Hằng là một doanh nhân, họ đã có khoảng 6 năm hẹn hò. Từng tiết lộ về một nửa của mình trên truyền thông, nữ diễn viên Bẫy Ngọt Ngào cho biết ông xã tương lai hơn cô 10 tuổi, và là mảnh ghép rất hoàn hảo của đời mình.

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Chân dung người đàn ông được cho là 'chồng sắp cưới' của nữ diễn viên Bẫy Ngọt Ngào - Ảnh: Internet

Đáng chú ý hơn cả, khi trên một số diễn đàn mạng, nhiều netizen đã soi ra điểm tương đồng giữa chồng tương lại của Minh Hằng và "người cũ" của Cao Thái Hà.

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MXH xôn xao thông tin đây chính là người cũ của Cao Thái Hà - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, tại thời điểm khi Minh Hằng đăng loạt khoảnh khắc tình tứ bên trai lạ (được cho là chồng sắp cưới hiện tai), dân mạng đã nhanh chóng tìm ra nhân vật bí ẩn này và đồn đoán không ai xa lạ, chính là bạn trai cũ của nữ diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa.

Theo đó, trên trang cá nhân của diễn viên họ Cao từ năm 2014, cô đã chia sẻ khoảnh khắc tình tứ với một người đàn ông có vẻ ngoài gần như giống hệt "trai lạ" năm nào của Minh Hằng.

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Nhiều netizen cho rằng nam doanh nhân 'nửa kia' của Minh Hằng chinh là bạn trai từng được Cao Thái Hà công khai trên MXH từ năm 2014 - Ảnh: Intenet

Ngay lập tức, giữa thời điểm Minh Hằng thông báo được cầu hôn, mọi động thái của Cao Thái Hà cũng được dân mạng quan tâm và chú ý từ A đến Z, dù nữ diễn viên và người bạn trai này đã chia tay từ lâu. 

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Hiện, nữ diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa chưa có bất kỳ động thái nào - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trên các tài khoản MXH, nữ diễn viên không có bất kỳ động thái nào liên quan đến chuyện này, mà chỉ cập nhật hình ảnh đời thường.

Hot: Minh Hằng được bạn trai đại gia cầu hôn, công bố thời gian tổ chức hôn lễ với chồng hơn 10 tuổi

Hot: Minh Hằng được bạn trai đại gia cầu hôn, công bố thời gian tổ chức hôn lễ với chồng hơn 10 tuổi

Minh Hằng là mỹ nhân tiếp theo thông báo kết hôn trong ngày 14/3 sau Ngô Thanh Vân.

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