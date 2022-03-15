Động thái ẩn ý của "mợ Hai" Cao Thái Hà khi "bạn trai cũ" thông báo kết hôn với Minh Hằng

Sau thông báo kết hôn, bạn trai Minh Hằng nhanh chóng được soi ra từng là "tình cũ" của Cao Thái Hà, chính vì vậy, động thái mới đây của nữ diễn viên khiến nhiều người chú ý.

Vừa qua, Minh Hăng gây sốt showbiz Việt khi bất ngờ thông báo đã nhận lời cầu hôn của bạn trai doanh nhân, khoe nhẫn kim cương trên không gian du thuyền cực sang chảnh. Được biết, cặp đôi đã yêu nhau được 6 năm, tuy nhiên, vì khá kín tiếng nên dân tình vô cùng bất ngờ với thông báo lần này của nữ ca sĩ. Bên cạnh những lời lời chúc mừng cho giọng ca "Một Vòng Trái Đất" thì danh tính chồng sắp cưới của Minh Hằng cũng lập tức dược dân tình truy lùng ráo riết. Không bao lâu sau thông báo kết hôn của Minh Hằng, nhiều khán giả đã nhận ra bạn trai doanh nhân của nữ ca sĩ từng có khoảng thời gian bị đồn có quan hệ hẹn hò với "mợ Hai" Cao Thái Hà.

Chính vì vậy, dân tình cũng đổ dồn sự chú ý tới phản ứng của Cao Thái Hà, trên trang cá nhân, nữ diễn viên có động thái ẩn ý: "Luôn tồn tại những phút giây con người mệt mỏi bởi công việc, những lúc như vậy tất cả những điều mà tâm hồn chúng ta cần là nghỉ ngơi, sự bình yên và ấm áp của tình yêu thương. Hãy biết ơn những người đã bên cạnh và chia sẻ".

Trước đó, Cao Thái Hà cũng cập nhật hình ảnh của bản thân và viết: "Thật sự muốn ngủ một giấc bất chấp ngày mai ghê". Có thể thấy, Cao Thái Hà không đề cập đến những bàn tán về mối quan hệ cũ nhưng thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái khá tâm trạng. Về mối quan hệ của Cao Thái Hà và chồng sắp cưới của Minh Hằng, vào năm 2014, trang cá nhân của Cao Thái Hà thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cũng như dòng trạng thái ngọt ngào với người đàn ông này và còn xưng hô là "chồng yêu". Chính Cao Thái Hà cũng từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng bạn trai cũ của mình hiện đang yêu một ngôi sao hạng A. Chân dung chồng sắp cưới của Minh Hằng (Ảnh: Internet) Nhiều người cho rằng ngôi sao hạng A mà Cao Thái Hà nhắc tới chính là Minh Hằng. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là suy đoán của cộng đồng mạng vì người trong cuộc đều kín tiếng và không còn nhắc đến chuyện này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-an-y-cua-mo-hai-cao-thai-ha-khi-ban-trai-cu-thong-bao-ket-hon-voi-minh-hang-455875.html