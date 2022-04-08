Sau khi rời khởi nhà Thúy Nga, cuộc sống hiện tại của ca sĩ Kim Ngân ra sao?

Nhiều cư dân mạng không ngừng thắc mắc về cuộc sống hiện tại của Kim Ngân sau khi không nhận sự giúp đỡ của Thúy Nga.

Hậu ồn ào với Thúy Nga, cuộc sống của ca sĩ Kim Ngân trên đất Mỹ cũng ít được nhiều người biết đến hơn. Hồi đầu năm 2022, trên kênh YouTube, người mẫu Đức Tiến đã bất ngờ đăng tải đoạn clip cập nhật cuộc sống hiện tại của Kim Ngân. Trong đoạn video được đăng tải, Đức Tiến đăng tải đoạn clip gặp ca sĩ Kim Ngân ở Mỹ. Khi vừa thấy giọng ca sinh năm 1963, nam diễn viên ngỏ ý mời bà ăn phở. Tuy nhiên, nữ ca sĩ từ chối mà chỉ xin ly nước cam. Có thể thấy, sau khi Thúy Nga tuyên bố ngừng giúp đỡ, thông tin về cuộc sống của Kim Ngân cũng ít hơn. Ngoài ra, nhiều người an tâm khi nữ ca sĩ nói chuyện nhẹ nhàng, không cáu gắt và phong cách ăn mặc gọn gàng hơn so với thời điểm sống lang thang trước đây.

Ngoài ra, nam diễn viên tiết lộ "đàn chị" đã ổn định hơn về tinh thần, song Kim Ngân vẫn không ở cố định một chỗ mà vẫn đi lang thang. Ca sĩ Kim Ngân - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, ca sĩ Kim Ngân từng được Thúy Nga đứng ra giúp đỡ, lo cho chỗ ở mới sau thời gian sống lang thang. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, Thúy Nga bị thị phi đeo bám. Bên cạnh số đông ủng hộ việc làm của ngôi sao làng hài, một bộ phận lại soi mói, phê phán. Một số cho rằng Thúy Nga giúp đỡ Kim Ngân không thực sự xuất phát từ lòng tốt, mà chỉ muốn trục lợi.

Thậm chí, một người tự xưng là em họ Kim Ngân phản đối việc Thúy Nga đi theo giúp đỡ, cho rằng bất cứ ai cũng không có quyền, không thể quản lý và chăm sóc cho Kim Ngân. Không chỉ thế, người em họ này dùng những từ ngữ nặng nề khi nói về danh hài. Thúy Nga chính là nghệ sĩ từng đứng ra giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân - Ảnh: Internet Sau nhiều nguồn tố giác, Thúy Nga đã bị cảnh sát Mỹ mời lên làm việc vì nghi bạo hành, ngược đãi Kim Ngân. Trước nhiều ồn ào, danh hài tuyên bố dừng giúp đỡ Kim Ngân vì tổn thương. Liên quan tới sự việc, mẹ ruột Kim Ngân đã lên tiếng nói rõ. Phủ nhận Kim Ngân bị Thúy Nga đánh đập, lợi dụng câu view..., bà cũng biết ơn nữ danh hài vì đã cưu mang con gái của bà. Bên cạnh đó, Thúy Nga cũng đã công khai số tiền mạnh thường quân đóng góp và mở tài khoản cho con gái là để tránh rắc rối cho danh hài, mẹ đẻ Kim Ngân cũng tuyên bố sẽ bảo vệ cô.

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