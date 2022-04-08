Sau khi rời khởi nhà Thúy Nga, cuộc sống hiện tại của ca sĩ Kim Ngân ra sao?

Hậu trường 08/04/2022 17:18

Nhiều cư dân mạng không ngừng thắc mắc về cuộc sống hiện tại của Kim Ngân sau khi không nhận sự giúp đỡ của Thúy Nga.

 

Hậu ồn ào với Thúy Nga, cuộc sống của ca sĩ Kim Ngân trên đất Mỹ cũng ít được nhiều người biết đến hơn. Hồi đầu năm 2022, trên kênh YouTube, người mẫu Đức Tiến đã bất ngờ đăng tải đoạn clip cập nhật cuộc sống hiện tại của Kim Ngân.

Trong đoạn video được đăng tải, Đức Tiến đăng tải đoạn clip gặp ca sĩ Kim Ngân ở Mỹ. Khi vừa thấy giọng ca sinh năm 1963, nam diễn viên ngỏ ý mời bà ăn phở. Tuy nhiên, nữ ca sĩ từ chối mà chỉ xin ly nước cam. Có thể thấy, sau khi Thúy Nga tuyên bố ngừng giúp đỡ, thông tin về cuộc sống của Kim Ngân cũng ít hơn. Ngoài ra, nhiều người an tâm khi nữ ca sĩ nói chuyện nhẹ nhàng, không cáu gắt và phong cách ăn mặc gọn gàng hơn so với thời điểm sống lang thang trước đây. 

Ngoài ra, nam diễn viên tiết lộ "đàn chị" đã ổn định hơn về tinh thần, song Kim Ngân vẫn không ở cố định một chỗ mà vẫn đi lang thang.

kim ngan
Ca sĩ Kim Ngân - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, ca sĩ Kim Ngân từng được Thúy Nga đứng ra giúp đỡ, lo cho chỗ ở mới sau thời gian sống lang thang. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, Thúy Nga bị thị phi đeo bám. Bên cạnh số đông ủng hộ việc làm của ngôi sao làng hài, một bộ phận lại soi mói, phê phán. Một số cho rằng Thúy Nga giúp đỡ Kim Ngân không thực sự xuất phát từ lòng tốt, mà chỉ muốn trục lợi.

Thậm chí, một người tự xưng là em họ Kim Ngân phản đối việc Thúy Nga đi theo giúp đỡ, cho rằng bất cứ ai cũng không có quyền, không thể quản lý và chăm sóc cho Kim Ngân. Không chỉ thế, người em họ này dùng những từ ngữ nặng nề khi nói về danh hài. 

kim ngan 1Sau khi rời khởi nhà Thúy Nga, cuộc sống hiện tại của ca sĩ Kim Ngân ra sao? - Ảnh 3
Thúy Nga chính là nghệ sĩ từng đứng ra giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân - Ảnh: Internet

Sau nhiều nguồn tố giác, Thúy Nga đã bị cảnh sát Mỹ mời lên làm việc vì nghi bạo hành, ngược đãi Kim Ngân. Trước nhiều ồn ào, danh hài tuyên bố dừng giúp đỡ Kim Ngân vì tổn thương. 

Liên quan tới sự việc, mẹ ruột Kim Ngân đã lên tiếng nói rõ. Phủ nhận Kim Ngân bị Thúy Nga đánh đập, lợi dụng câu view..., bà cũng biết ơn nữ danh hài vì đã cưu mang con gái của bà. Bên cạnh đó, Thúy Nga cũng đã công khai số tiền mạnh thường quân đóng góp và mở tài khoản cho con gái là để tránh rắc rối cho danh hài, mẹ đẻ Kim Ngân cũng tuyên bố sẽ bảo vệ cô.

Lương Bích Hữu hát tiếng Hoa nhận về loạt ý kiến trái chiều, trang phục thế nào mà bị netizen chê không ngớt?

Lương Bích Hữu hát tiếng Hoa nhận về loạt ý kiến trái chiều, trang phục thế nào mà bị netizen chê không ngớt?

Mới đây, ca sĩ Lương Bích Hữu khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao khi trình diễn một ca khúc tiếng Hoa vô cùng nổi tiếng thời gian vừa qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Ngân Thúy Nga Kim Ngân hải ngoại

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 59 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?