Hậu tin đồn sinh con, Diệu Nhi khoe vòng eo con kiến, lộ nhan sắc và body mẹ bỉm gây sốt!

Có thể thấy, cô nàng đã có buổi dạo chơi đến quận 9 và tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại đây. Bên cạnh đó, netizen cũng mong cô nàng sớm lên tiếng về tin đồn sinh con với Anh Tú. Đây cũng là nghi vấn mà người hâm mộ thắc mắc suốt thời gian vừa qua.

Khoảng thời gian mới vướng tin đồn sinh con với Anh Tú, Diệu Nhi hiếm khi khoe trọn vóc dáng lên mạng xã hội. Mới đây, trên trang cá nhân, Diệu Nhi tiếp tục đăng tải hình ảnh khoe body. Đáng chú ý, giờ đây Diệu Nhi đang sở hữu vòng eo con kiến, thon gọn, săn chắc chẳng kém bất kỳ ai.

Diệu Nhi vừa chia sẻ một loạt ảnh gây sốt CĐM. - Ảnh: FB Diệu Nhi

Một số bình luận của CĐM về loạt ảnh của Diệu Nhi. - Ảnh chụp màn hình

Rất nhanh chóng, loạt ảnh khoe nhan sắc và vóc dáng thật hiện tại của Diệu Nhi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả với hơn 30.000 lượt yêu thích chỉ sau ít giờ.

Phía dưới bài đăng của Diệu Nhi, nhiều người tỏ ra ghen tị nhưng cũng không quên dành lời khen ngợi hết lời cho diện mạo mặn mà, nhan sắc ngày càng thăng hạng của người đẹp: "Xuất sắc chị bảy", "Nhìn như gái Thái luôn chị ơi xuất sắc", "Giống gái Thái ghê trời, mê bả ghê", "Càng lớn càng đẹp trời", "Đẹp hết nước hồ", "Càng ngày càng đẹp ra chị ơi", "Xinh quá chị ơi", "Như gái Thái chị ơi", "Sao bả đẹp dữ vậy trời",... là một số bình luận của cư dân mạng dành cho Diệu Nhi.

Bức ảnh được cho là Diệu Nhi được Anh Tú đưa đi khám thai từng được CĐM lan truyền rầm rộ. - Ảnh: Internet

Trước đó, Diệu Nhi và Anh Tú đều bị bắt gặp xuất hiện tại bệnh viện khoa nhi, rộ lên tin đồn cả hai đã có con. Nhưng người trong cuộc không hề có động thái gì về thông tin có con mà lại thường xuyên cập nhật về cuộc sống thường ngày. Cho đến thời điểm gần đây, netizen mới thấy Diệu Nhi chăm cập nhật hình ảnh về body của mình lên mạng xã hội. Thậm chí còn có luôn thiệp chúc mừng của bạn bè nhưng cô và Anh Tú vẫn giữ im lặng.

Trải qua thời gian dài, Anh Tú và Diệu Nhi vẫn giữ được tình cảm sâu đậm. - Ảnh: Internet

Được biết, Diệu Nhi đã hẹn hò Anh Tú từ khá lâu và cả hai vẫn đang trong mối quan hệ vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào. Trước đó, người đẹp bất ngờ tiết lộ chuyện tình cảm của mình vẫn rất tốt và cô khẳng định mối quan hệ tình cảm của mình vẫn đang tốt đẹp.