Hậu tin đồn sinh con, Diệu Nhi khoe vòng eo con kiến, lộ nhan sắc và body mẹ bỉm gây sốt!

Hậu trường 08/04/2022 15:24

Trong loạt ảnh mới nhất, Diệu Nhi gây sốt mạng xã hội bởi nhan sắc thăng hạng và vóc dáng chuẩn chỉnh vạn người mê.

Khoảng thời gian mới vướng tin đồn sinh con với Anh Tú, Diệu Nhi hiếm khi khoe trọn vóc dáng lên mạng xã hội. Mới đây, trên trang cá nhân, Diệu Nhi tiếp tục đăng tải hình ảnh khoe body. Đáng chú ý, giờ đây Diệu Nhi đang sở hữu vòng eo con kiến, thon gọn, săn chắc chẳng kém bất kỳ ai.

Hậu tin đồn sinh con, Diệu Nhi khoe vòng eo con kiến, lộ nhan sắc và body mẹ bỉm gây sốt! - Ảnh 1
Bài viết mới trên trang cá nhân của Diệu Nhi. - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy, cô nàng đã có buổi dạo chơi đến quận 9 và tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại đây. Bên cạnh đó, netizen cũng mong cô nàng sớm lên tiếng về tin đồn sinh con với Anh Tú. Đây cũng là nghi vấn mà người hâm mộ thắc mắc suốt thời gian vừa qua.

Hậu tin đồn sinh con, Diệu Nhi khoe vòng eo con kiến, lộ nhan sắc và body mẹ bỉm gây sốt! - Ảnh 2

Hậu tin đồn sinh con, Diệu Nhi khoe vòng eo con kiến, lộ nhan sắc và body mẹ bỉm gây sốt! - Ảnh 3

Hậu tin đồn sinh con, Diệu Nhi khoe vòng eo con kiến, lộ nhan sắc và body mẹ bỉm gây sốt! - Ảnh 4

Hậu tin đồn sinh con, Diệu Nhi khoe vòng eo con kiến, lộ nhan sắc và body mẹ bỉm gây sốt! - Ảnh 5

Hậu tin đồn sinh con, Diệu Nhi khoe vòng eo con kiến, lộ nhan sắc và body mẹ bỉm gây sốt! - Ảnh 6

Hậu tin đồn sinh con, Diệu Nhi khoe vòng eo con kiến, lộ nhan sắc và body mẹ bỉm gây sốt! - Ảnh 7
Diệu Nhi vừa chia sẻ một loạt ảnh gây sốt CĐM. - Ảnh: FB Diệu Nhi

Hậu tin đồn sinh con, Diệu Nhi khoe vòng eo con kiến, lộ nhan sắc và body mẹ bỉm gây sốt! - Ảnh 8

Hậu tin đồn sinh con, Diệu Nhi khoe vòng eo con kiến, lộ nhan sắc và body mẹ bỉm gây sốt! - Ảnh 9

Hậu tin đồn sinh con, Diệu Nhi khoe vòng eo con kiến, lộ nhan sắc và body mẹ bỉm gây sốt! - Ảnh 10
Một số bình luận của CĐM về loạt ảnh của Diệu Nhi. - Ảnh chụp màn hình

Rất nhanh chóng, loạt ảnh khoe nhan sắc và vóc dáng thật hiện tại của Diệu Nhi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả với hơn 30.000 lượt yêu thích chỉ sau ít giờ.

Phía dưới bài đăng của Diệu Nhi, nhiều người tỏ ra ghen tị nhưng cũng không quên dành lời khen ngợi hết lời cho diện mạo mặn mà, nhan sắc ngày càng thăng hạng của người đẹp: "Xuất sắc chị bảy", "Nhìn như gái Thái luôn chị ơi xuất sắc", "Giống gái Thái ghê trời, mê bả ghê", "Càng lớn càng đẹp trời", "Đẹp hết nước hồ", "Càng ngày càng đẹp ra chị ơi", "Xinh quá chị ơi", "Như gái Thái chị ơi", "Sao bả đẹp dữ vậy trời",... là một số bình luận của cư dân mạng dành cho Diệu Nhi.

Hậu tin đồn sinh con, Diệu Nhi khoe vòng eo con kiến, lộ nhan sắc và body mẹ bỉm gây sốt! - Ảnh 11

Bức ảnh được cho là Diệu Nhi được Anh Tú đưa đi khám thai từng được CĐM lan truyền rầm rộ. - Ảnh: Internet

Trước đó, Diệu Nhi và Anh Tú đều bị bắt gặp xuất hiện tại bệnh viện khoa nhi, rộ lên tin đồn cả hai đã có con. Nhưng người trong cuộc không hề có động thái gì về thông tin có con mà lại thường xuyên cập nhật về cuộc sống thường ngày. Cho đến thời điểm gần đây, netizen mới thấy Diệu Nhi chăm cập nhật hình ảnh về body của mình lên mạng xã hội. Thậm chí còn có luôn thiệp chúc mừng của bạn bè nhưng cô và Anh Tú vẫn giữ im lặng.

Hậu tin đồn sinh con, Diệu Nhi khoe vòng eo con kiến, lộ nhan sắc và body mẹ bỉm gây sốt! - Ảnh 12

Hậu tin đồn sinh con, Diệu Nhi khoe vòng eo con kiến, lộ nhan sắc và body mẹ bỉm gây sốt! - Ảnh 13
Trải qua thời gian dài, Anh Tú và Diệu Nhi vẫn giữ được tình cảm sâu đậm. - Ảnh: Internet

Được biết, Diệu Nhi đã hẹn hò Anh Tú từ khá lâu và cả hai vẫn đang trong mối quan hệ vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào. Trước đó, người đẹp bất ngờ tiết lộ chuyện tình cảm của mình vẫn rất tốt và cô khẳng định mối quan hệ tình cảm của mình vẫn đang tốt đẹp.

Phạm Quỳnh Anh để lộ rõ vòng 2 lùm lùm và 1 dấu hiệu bầu bí khi vi vu ở Mỹ?

Phạm Quỳnh Anh để lộ rõ vòng 2 lùm lùm và 1 dấu hiệu bầu bí khi vi vu ở Mỹ?

Liên tục diện đồ hack dáng thế nhưng Phạm Quỳnh Anh vẫn để lộ dấu hiệu như phụ nữ đang có tin vui.

Xem thêm
Từ khóa:   Diệu Nhi Diễn viên hài Diệu Nhi và ca sĩ Anh Tú Diệu Nhi và Anh Tú Diệu Nhi - Anh Tú

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 54 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?