Thái độ 'ghét ra mặt' của khán giả khi Minh Béo vẫn chạy show bất chấp quá khứ 'ấu dâm'

Hậu trường 08/04/2022 17:13

Nhiều năm sau scandal ấu dâm gây chấn động xã hội, Minh Béo vẫn hoạt động nghệ thuật "chăm chỉ" bất chấp sự phản đối gay gắt từ phía công chúng.

Mạng xã hội vừa qua đã truyền tay nhau đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Minh Béo tại một sân khấu ở vùng ngoại ô. Với chi tiết là rác và các tờ vé lô tô rải rác dưới đất, nhiều người cho rằng anh đang "chạy show" tại một đoàn lô tô.

Phần trình diễn của Minh Béo được một người ghi lại và đăng tải lên TikTok - Clip: TikTok

Tuy vậy, điều khiến cho cư dân mạng cảm thấy đáng chú ý nhất chính là thái độ "khó ở" của những khán giả khi xem tiết mục này của Minh Béo, nhiều người chẳng buồn liếc nhìn, có người còn vội quay đi khi anh tiến tới. Có thể thấy, không mấy ai cảm thấy hào hứng với màn trình diễn của một nghệ sĩ từng vướng vào vòng lao lý, đặc biệt còn là vì tội ấu dâm.

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Một vị khán giả quay mặt đi khi Minh Béo tiến đến gần - Ảnh: Cắt từ clip

Hơn 5 năm kể từ khi mãn hạn tù tại Mỹ, Minh Béo luôn cật lực làm sạch hình ảnh của mình tại Việt Nam, nhưng công chúng vẫn chưa thể nào chấp nhận một nghệ sĩ có quá khứ là tội phạm ấu dâm hoạt động nghệ thuật bình thường được. Thậm chí, vào đầu năm nay, khán giả đã thể hiện thái độ phẫn nộ cực độ của mình khi Minh Béo được trao cho huy chương Bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam.

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Giải thưởng huy chương Bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam của Minh Béo khiến công chúng tức giận - Ảnh: Internet

Lý giải việc trao giải thưởng lớn như vậy cho một nghệ sĩ từng phạm tội ấu dâm như Minh Béo, Chủ tịch Hội đồng giám khảo - NSND Trần Minh Ngọc nói với VietNamNet rằng: "Việc nghệ sĩ Hồng Quang Minh (Minh Béo) đoạt giải Bạc là do sự thống nhất từ Hội đồng nghệ thuật. Hội đồng nghệ thuật dựa vào chất lượng của vở diễn để trao giải. Tất cả điều này không vi phạm gì. Còn việc Minh Béo từng vi phạm pháp luật, đã có pháp luật xử lý".

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Mới đây, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt clip với nội dung nghệ sĩ Minh Béo đã qua đời vì đột quỵ khiến không chỉ khán giả mà người thân của nam nghệ sĩ cũng vô cùng hoang mang.

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