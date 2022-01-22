Chính vì vậy, ngay khi nhận được huy chương bạc, CĐM đã dấy lên làn sóng chỉ trích vô cùng mạnh mẽ khi một "tội phạm ấu dâm" lại nhận được giải thưởng danh giá.

Sự không hài lòng của dư luận đến từ việc, cuối năm 2016, Hồng Quang Minh - nghệ danh Minh Béo - mãn hạn tù tại Mỹ vì tội ấu dâm. Được biết, nam nghệ sĩ bị truy tố với tội có ý định thực hiện hành vi khiêu dâm với trẻ dưới 14 tuổi và hẹn hò gặp gỡ với trẻ vị thành niên để thực hiện ý định này. Minh Béo bị tuyên án 18 tháng tù nhưng chỉ ngồi tù 270 ngày và phần còn lại hưởng án treo. Song, vì không phải công dân Mỹ nên sau 270 ngày ngồi tù, Hồng Quang Minh bị trục xuất về nước.

Minh Béo phạm tội ấu dâm - Ảnh: Internet

Chia sẻ về vấn đề này, NSND Việt Anh trả lời trên VietNamNet: "Tôi thấy anh ấy xứng đáng với huy chương Bạc. Việc Minh Béo là một câu chuyện của nhiều phía, của các hệ thống quản lý. Tôi nghĩ Minh Béo có sai lầm trong thời gian trước nhưng được các nhà quản lý văn hóa Việt Nam trao cơ hội cho anh ấy tham gia Liên hoan Sân khấu toàn quốc đợt vừa rồi ở TP.HCM. Tôi nghĩ, đây là cuộc thi chuyên nghiệp toàn quốc của Bộ VHTT&DL và Cục NTBD kết hợp Hội sân khấu Việt Nam tổ chức thì họ có văn bản, pháp lý và suy nghĩ riêng.

Chúng ta đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Tôi cũng nghĩ rằng, người ta có thể có lỗi, có thể phục hồi lại. Chúng ta phải dang tay đón nhận từng người, huống hồ là một người có sai lầm thì anh ta sẽ sửa chữa, tiếp tục cuộc sống. Chúng ta không thể cắt hết nguồn sống, sở thích của họ".

NS Việt Anh chia sẻ về giải thưởng của Minh Béo - Ảnh: VietNamNet

Nam nghệ sĩ cũng nhận định, nghệ sĩ là người của công chúng, là người làm nghề đứng trước đám đông. Khi đứng trước đám đông đòi hỏi một hình ảnh trước hết phải đàng hoàng mới đi tìm đến cái đúng cái đẹp cùng với khán giả đi đến cái đẹp nhất.

Do đó, người nghệ sĩ trước hết phải tuân thủ pháp luật, tuân thủ theo tất cả những gì pháp luật đã ban hành. Ngoài ra, người nghệ sĩ còn phải lưu giữ hình ảnh của mình trong xã hội cho tử tế, cho nhân văn và yêu thương. Được như vậy thì hình ảnh nghệ sĩ mới đẹp. Thật ra con người chỉ cần biết yêu thương thôi thì người đó đã tử tế rồi. Là nghệ sĩ, cần phải biết yêu thương hơn người bình thường nữa. Bởi nghệ sĩ luôn sống với một trái tim rất cảm xúc và nhạy cảm.