Sau án ấu dâm rúng động, Minh Béo tái xuất với giải thưởng lớn, cư dân mạng bức xúc: 'Vết nhơ năm xưa còn in đậm'

Hậu trường 19/01/2022 14:37

Không chỉ đường hoàng đứng trên sân khấu biểu diễn mà mới đây, Minh Béo còn được trao huy chương bạc khiến nhiều khán giả bức xúc.

Cuối năm 2016, khán giả không khỏi rúng động trước thông tin Hồng Quang Minh - nghệ danh Minh Béo - mãn hạn tù tại Mỹ vì tội ấu dâm. Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, được biết, nam nghệ sĩ bị truy tố với tội có ý định thực hiện hành vi khiêu dâm với trẻ dưới 14 tuổi và hẹn hò gặp gỡ với trẻ vị thành niên để thực hiện ý định này. Minh Béo bị tuyên án 18 tháng tù nhưng chỉ ngồi tù 270 ngày và phần còn lại hưởng án treo. Song, vì không phải công dân Mỹ nên sau 270 ngày ngồi tù, Hồng Quang Minh bị trục xuất về nước.

Sau án ấu dâm rúng động, Minh Béo tái xuất với giải thưởng lớn, cư dân mạng bức xúc: 'Vết nhơ năm xưa còn in đậm' - Ảnh 1
Minh Béo nhận huy chương bạc Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2021 - Ảnh: FBNV

Kể từ đó tới nay, Minh Béo từng vài lần có ý định trở lại showbiz Việt nhưng đều gặp phản ứng dữ dội của dư luận. Tuy nhiên, bất ngờ thay, mới đây nhất, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh Minh Béo chỉn chu trong bộ vest đính kim sa lấp lánh, tươi cười nhận giấy chứng nhận Huy chương bạc do Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 cấp.

Không chỉ vậy, giấy chứng nhận còn ghi rõ ràng tên Hồng Quang Minh trong mục người nhận giải. Mặc dù, phía Minh Béo chưa lên tiếng về sự việc, song hình ảnh này ngay lập tức đã tạo nên làn sóng phản đối dữ dội trong cộng đồng mạng.

Sau án ấu dâm rúng động, Minh Béo tái xuất với giải thưởng lớn, cư dân mạng bức xúc: 'Vết nhơ năm xưa còn in đậm' - Ảnh 2
Sau án ấu dâm rúng động, Minh Béo tái xuất với giải thưởng lớn, cư dân mạng bức xúc: 'Vết nhơ năm xưa còn in đậm' - Ảnh 3
Sau án ấu dâm rúng động, Minh Béo tái xuất với giải thưởng lớn, cư dân mạng bức xúc: 'Vết nhơ năm xưa còn in đậm' - Ảnh 4
Khán giả bức xúc trước việc Minh Béo được trao huy chương bạc - Ảnh: Chụp màn hình

Trước làn sóng phản đối của dư luận, ông Trần Hướng Dương - Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn (đơn vị tổ chức Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2021) giải thích: Cơ quan quản lý nhà nước tại địa bàn sở tại (TP.HCM) xác nhận công ty sân khấu của Minh Béo đủ điều kiện tham gia liên hoan sân khấu.

Về những bê bối đời tư cũng như án tù của Minh Béo, Chủ tịch Hội đồng giám khảo - NSND Trần Minh Ngọc từ chối trả lời và cho rằng: “Đó là việc của Ban Tổ chức. Hội đồng giám khảo đánh giá dựa trên chất lượng nghệ thuật”.

BTC lên tiếng về việc Minh Béo đạt huy chương: “Người ta có tài, không thể vì lỗi lầm trong quá khứ mà vùi dập được”

BTC lên tiếng về việc Minh Béo đạt huy chương: “Người ta có tài, không thể vì lỗi lầm trong quá khứ mà vùi dập được”

Gây nên những tranh cãi lớn về việc trao Huy chương Bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam cho Minh Béo - người đã từng vi phạm pháp luật với tội ấu dâm, lạm dụng tình dục, ban tổ chức của giải thưởng mới đây đã lên tiếng.

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