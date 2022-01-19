Cuối năm 2016, khán giả không khỏi rúng động trước thông tin Hồng Quang Minh - nghệ danh Minh Béo - mãn hạn tù tại Mỹ vì tội ấu dâm. Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, được biết, nam nghệ sĩ bị truy tố với tội có ý định thực hiện hành vi khiêu dâm với trẻ dưới 14 tuổi và hẹn hò gặp gỡ với trẻ vị thành niên để thực hiện ý định này. Minh Béo bị tuyên án 18 tháng tù nhưng chỉ ngồi tù 270 ngày và phần còn lại hưởng án treo. Song, vì không phải công dân Mỹ nên sau 270 ngày ngồi tù, Hồng Quang Minh bị trục xuất về nước.

Minh Béo nhận huy chương bạc Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2021 - Ảnh: FBNV

Kể từ đó tới nay, Minh Béo từng vài lần có ý định trở lại showbiz Việt nhưng đều gặp phản ứng dữ dội của dư luận. Tuy nhiên, bất ngờ thay, mới đây nhất, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh Minh Béo chỉn chu trong bộ vest đính kim sa lấp lánh, tươi cười nhận giấy chứng nhận Huy chương bạc do Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 cấp.