Minh Béo xuất hiện trở lại với hình ảnh mập mạp, còn nhận được giải thưởng lớn tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc

Hậu trường 19/01/2022 10:02

Minh Béo có màn xuất hiện với hình ảnh mập mạp hơn trước, sau thời gian biến mất khỏi showbiz Việt.

Minh Béo - Cái tên không gì xa lạ với khán giả Việt. Anh từng là cây hài có tiếng trên sân khấu. Đầu tháng 3/2016, nam diễn viên sang California, Hoa Kỳ biểu diễn theo lời mời của công ty D&D Entertainment do ông Dũng Taylor quản lý. Tuy nhiên, đến ngày 24/3/2016, anh bị bắt và bị tạm giam tại nhà tù Theo Lacy, Quận Cam, California vì những cáo buộc liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em.

Theo nguồn tin từ Vnexpress, sau đó 2 ngày, Biện lý Quận Cam, California ra thông cáo báo chí cho biết đã truy tố anh ra Tòa Thượng thẩm California về ba tội danh: quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên, có hành động khiêu dâm với một em bé dưới 14 tuổi và gạ gẫm trẻ nhỏ để thực hiện hành vi dâm ô. 

Công tố viên nói rằng ngày 20/3, Minh Béo tiếp cận với một nhóm vũ công tham gia cuộc thi tài năng trên đài phát thanh ở Huntington Beach. Anh bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cậu bé vào ngày 23/3 tại một buổi làm việc. Cậu bé này đã báo lại sự việc cho cảnh sát và nhà chức trách nhanh chóng tiến hành điều tra.

Ngày hôm sau, một cảnh sát mật của khu Garden Grove đóng giả trẻ dưới 14 tuổi, tiếp cận Minh Béo. Diễn viên hài bị cáo buộc cố gắng sắp xếp cuộc gặp với trẻ vị thành niên với ý định lạm dụng tình dục và bị bắt giữ ngay sau đó.

Minh Béo xuất hiện trở lại với hình ảnh mập mạp, còn nhận được giải thưởng lớn tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc - Ảnh 1

Hình ảnh Minh Béo khi phạm tội ở Mỹ

Sau khoảng thời gian ở ẩn, mới đây Minh Béo đã tái xuất trở lại sân khấu tại buổi bế mạc Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2021 với hình ảnh bảnh bao, khuôn mặt rạng rỡ, trên tay còn cầm bằng khen. So với trước đây, Minh Béo có phần mập mạp hơn.

Minh Béo xuất hiện trở lại với hình ảnh mập mạp, còn nhận được giải thưởng lớn tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc - Ảnh 2

Hình ảnh mới nhất của nam danh hài này

Minh Béo là người Việt gốc Hoa, quê quán ở Tiền Giang, đã từng tốt nghiệp khoa diễn xiếc kịch (2005), khoa đạo diễn (2005) trường Cao đẳng Sân khấu Diễn xiếc TPHCM, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (2006). Anh đã có những vai diễn ấn tượng như: Cậu Phước (Số đỏ), Ông già Tàu (Làm gái), Minh nhổ lông vịt (Đêm giao thừa đáng nhớ), Tám búa xua (Mướn chồng)... Ngoài ra, Minh Béo còn là diễn viên của nhiều phim truyền hình (Tội phạmLục Vân TiênDưới cờ đại nghĩaAnh chỉ có mình em...), đạo diễn kịch (Người cùng xómNhững dòng xoáyChế tạo ca sĩ...), MC chương trình Tíc Tắc Tíc TắcAi vào bếp (HTV).

Thời gian qua, Minh Béo thường xuyên đi diễn ở các chương trình từ thiện và diễn ở các chùa.

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