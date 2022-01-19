MC Quyền Linh: 'Không thể tin những chiến sĩ tuyến đầu lại có hoàn cảnh khó khăn như vậy, tôi phải giúp bằng được'

Trong tập phát sóng chương trình gần nhất, có sự tham gia của điều dưỡng Lê Thị Như Ngọc (sinh năm 1993, công tác tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM, sinh sống tại quận 12, TP.HCM). Chị muốn chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, phải sống trong căn nhà dột nát. Nghe xong hoàn cảnh, MC Quyền Linh liền hứa sẽ tặng mái tôn mới cho gia đình chị Ngọc.

Chương trình "Hát cho ngày mai" được lên sóng thu hút sự yêu mến của nhiều khán giả. Với ý nghĩa chương trình là tôn vinh những người đã và đang ở tuyến đầu chống dịch như những bác sĩ, y tá, điều dưỡng, công an, bộ đội, tình nguyện viên,... họ sẽ dùng lời ca tiếng hát của mình để chia sẻ câu chuyện đến khán giả và ký ức từ trận dịch COVID-19.

Vẫn bình dị như mọi lần, MC Quyền Linh xuất hiện trong bộ quẩn lửng và dép tổ ong. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ còn không ngần ngại xắn tay giúp đỡ gia đình chị Ngọc khuân vác, vận chuyển các mái tôn để lợp lại mái nhà. Anh hào hứng chia sẻ:

Và mới đây, giữ đúng lời hứa, MC Quyền Linh đã đích thân đến tận nhà chị Ngọc để trao tặng mái tôn. Vừa tới nơi, anh tỏ vẻ hớt hải và nói: "Tôi xin lỗi mọi người vì tới trễ hơn dự định. Tôi đang đi thì xe của tôi bị nổ lốp giữa đường. Tôi chỉ kịp gọi người tới cẩu xe đi sửa, còn tôi đành phải bắt taxi để tới nơi nhanh nhất có thể. Tôi muốn tặng mái tôn cho Như Ngọc để giúp bạn ấy sửa sang lại mái nhà che mưa che nắng".

"Sở dĩ tôi phải mang mái tôn tới tận đây vì vẫn nhớ như in những mong muốn mà điều dưỡng Như Ngọc đã chia sẻ trên sân khấu Hát cho ngày mai. Bạn ấy muốn mang tiền thưởng về giúp mẹ lợp lại mái nhà. Sự hiếu thảo của bạn Ngọc cùng những hi sinh để đóng góp cho cộng đồng trong thời điểm dịch Covid bùng phát đã chạm đến trái tim tôi. Chính vì vậy, tôi mong muốn được tận tay mang tôn tới tặng cho gia đình Như Ngọc".

Xúc động trước việc làm của MC Quyền Linh, Như Ngọc cũng bày tỏ: "Tôi sung sướng lắm khi được đích thân anh Quyền Linh tới tận nhà thế này.Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Quyền Linh. Không riêng tôi mà cả mẹ tôi cũng mừng đến nỗi không ngủ được khi biết anh Quyền Linh tới tặng quà. Mẹ con tôi không bao giờ nghĩ được Quyền Linh tới tận nhà sửa mái nhà cho".

Nam nghệ sĩ không ngần ngại khuân vác, giúp đỡ gia đình chị Ngọc lợp lại mái tôn - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi trao tặng tôn cho gia đình điều dưỡng Như Ngọc, MC Quyền Linh tiếp tục tới thăm và tặng tôn cho nam tình nguyện viên Trần Huỳnh Tấn (sinh năm 1994, Học viên sĩ quan dự bị tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh TP.HCM).

Vừa gặp lại nam thí sinh, MC Quyền Linh đã bày tỏ: "Tôi vô cùng ấn tượng và cảm phục với chàng trai này khi dính Covid tới 3 lần nhưng vẫn quyết tâm tham gia chống dịch".

Đi một vòng quan sát nhà của Huỳnh Tấn, MC Quyền Linh thốt lên: "Tôi quá xót xa khi thấy cảnh nhà cửa Huỳnh Tấn bị hư hại, tan hoang, mái che sân rách nát đến nỗi không thể che mưa, che nắng. Không thể tin những chiến sĩ tuyến đầu lại có hoàn cảnh khó khăn như vậy, tôi nhất định phải giúp bằng được".

Căn nhà của anh Huỳnh Tấn khiến nam nghệ sĩ xót xa - Ảnh: Cắt từ clip

Về phía mình, Huỳnh Tấn bộc bạch: "Căn nhà của tôi rất thấp, mưa gió cũng hay bị tạt nước mưa vào. Trước đó tôi đã dành dụm được một ít tiền để sửa sang lại nhưng cũng không được hoàn thiện. Được anh Quyền Linh tới tận nơi sửa nhà cho thế này, tôi hạnh phúc vô cùng".