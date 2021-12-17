MC Quyền Linh ăn uống kham khổ với bữa cơm toàn rau, lý do đằng sau khiến dân tình “ngã ngửa”

Nổi tiếng với hình ảnh nghệ sĩ giản dị, MC Quyền Linh dường như gắn liền trong mắt khán giả với hình ảnh đôi dép tổ ong, quần sooc áo thun giản dị. Không chỉ vậy, nam MC còn giữ cho mình một lối sống vô cùng chất phác, giản dị.

Mới đây, trong hậu trường một chương trình, MC Quyền Linh gây chú ý khi ngồi một góc, ăn vội bữa cơm toàn rau để chuẩn bị quay, chân vẫn đi đôi dép tổ ong quen thuộc. Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao bữa ăn không có thịt cá gì, MC Quyền Linh hài hước cho biết là vì để “giữ eo”.

Đây cũng không phải lần đầu tiên công chúng chứng kiến MC Quyền Linh ngồi một góc để ăn uống qua bữa. Không ít lần hình ảnh nam MC ăn vội mì gói, ngồi bên vệ đường dùng cơm hộp,... được cư dân mạng truyền tay nhau trên MXH. Sự chân chất, giản dị của MC Quyền Linh nhận về nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả.

Những hình ảnh đầy giản dị khi ăn uống của MC Quyền Linh (Ảnh: FBNV)

Nói về việc luôn ăn diện giản dị với dép tổ ong, cùng lối sống chất phác, giản dị, MC Quyền Linh cho biết không phải bản thân đang “làm màu” hay cố gây dựng hình tượng mà là vì đây là lối sống đã ăn sâu vào con người nam nghệ sĩ - người vốn có xuất thân rất nghèo khó.

Bên cạnh hình ảnh gần gũi, MC Quyền Linh còn gắn liền với hình ảnh một nghệ sĩ Việt tích cực với công tác thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời khốn khổ. Trong đợt dịch Covid-19 tại TP.HCM vừa qua, MC Quyền Linh đã tình nguyện suốt nhiều tháng trời. Bất chấp sự nguy hiểm và việc xa vợ, xa con, nam diễn viên vẫn tham gia hỗ trợ và trao quà cho nhiều hộ dân, nhiều tháng trời anh không về nhà để duy trì công việc này.