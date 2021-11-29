Thực hư thông tin MC Quyền Linh mắc Covid-19 phải thở máy sau thời gian rong ruổi hỗ trợ bà con mùa dịch?

Hậu trường 29/11/2021 09:27

Thông tin MC Quyền Linh và người thân mắc Covid-19 chuyển biến nặng và phải thở máy khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Mới đây, trong livestream, MC Quyền Linh bất ngờ nhận nhiều câu hỏi về thông tin anh mắc Covid-19, thậm chí có người còn "chia buồn", gọi điện hỏi thăm. Chưa dừng lại, nam MC còn cho biết, thời gian qua nhiều trang mạng xã hội còn tung tin anh phải dùng tới máy thở khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Để đính chính với người hâm mộ về các thông tin bịa đặt, nam MC chia sẻ:

"Tôi có bị Covid-19 cũng không sao. 5 tháng tôi sống ở khu cách ly, sống với F0. Khi chia sẻ với cộng đồng, tôi chấp nhận mình bị Covid-19 nên chẳng có gì phải sợ. Nhưng hãy tha cho con tôi đi, tụi nó còn nhỏ quá, còn nói nó phải thở máy nữa. Mọi người đăng trên mạng xã hội rằng tôi chết cũng không sao, nhưng đừng viết gì về gia đình của tôi".

Thực hư thông tin MC Quyền Linh mắc Covid-19 phải thở máy sau thời gian rong ruổi hỗ trợ bà con mùa dịch? - Ảnh 1
Trước việc bị tung tin đồn thất thiện, MC Quyền Linh đã đích thân lên tiếng - Ảnh: Cắt từ clip

MC Quyền Linh cho biết việc lôi cả người thân, con gái anh vào là quá tàn nhẫn. Nam MC khẳng định: "Đang hít thở không khí trong lành chứ có thở máy hồi nào. Sao có thể câu view bất chấp như thế nhỉ, ví dụ nói một mình Quyền Linh thì cũng chịu đi, bị Covid cũng không sao.

Đằng này lại đưa tin, "Quyền Linh cùng con gái bị Covid-19, phải thở máy". Ai mà nỡ lòng nào trù ẻo tui quá trời vậy. Tui đâu có làm chuyện gì xấu đâu trời, thở máy hồi nào đâu, tui đang hít thở không khí trong lành mà".

Không chỉ đơn thuần là đăng thông tin, nhiều trang mạng xã hội còn ghép hình ảnh chia sẻ rằng MC Quyền Linh chuyển nặng sau khi mắc Covid-19. Trong khi đó trên thực tế nam MC đang có lịch trình ghi hình bận rộn cho những show anh tham gia.

Thực hư thông tin MC Quyền Linh mắc Covid-19 phải thở máy sau thời gian rong ruổi hỗ trợ bà con mùa dịch? - Ảnh 2
Quyền Linh hỗ trợ hết mình cho bà con mùa dịch - Ảnh: Internet

Nam MC cho biết bản thân hay tiếp xúc với khán giả nên luôn chủ động và ý thức phòng, chống dịch. Trước khi đến trường quay anh đều test nhanh và đều đặn 3 ngày/ lần đến BV test PCR để thêm yên tâm: "10 ngày nay, ngày nào tôi cũng được test Covid-19, phải âm tính mới được bước vào phim trường".

Không riêng Quyền Linh, thời gian gần đây, nhiều sao Việt cũng vướng phải những tin đồn ác ý, thậm chí mới đây Công Lý còn bị đồn đã qua đời khiến bản thân anh và gia đình vô cùng bức xúc.

MC Quyền Linh tâm sự: Gần như suốt mùa dịch, tôi chỉ ở ngoài đường là chính, không về nhà luôn

MC Quyền Linh tâm sự: Gần như suốt mùa dịch, tôi chỉ ở ngoài đường là chính, không về nhà luôn

"Cảm giác của tôi hiện tại đang rất vui sướng và hạnh phúc. Tôi nhớ ánh đèn sân khấu lắm rồi" – MC Quyền Linh nói.

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