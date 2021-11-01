MC Quyền Linh tâm sự: Gần như suốt mùa dịch, tôi chỉ ở ngoài đường là chính, không về nhà luôn

Hậu trường 01/11/2021 20:43

"Cảm giác của tôi hiện tại đang rất vui sướng và hạnh phúc. Tôi nhớ ánh đèn sân khấu lắm rồi" – MC Quyền Linh nói.

Sau nhiều tháng im ắng vì dịch bệnh, mới đây, chương trình Ký ức ngọt ngào đã được lên sóng. Đây là chương trình truyền hình talkshow kết hợp âm nhạc nhằm tái hiện lại những ca khúc nổi tiếng một thời và nghe họ tâm sự chuyện đời, chuyện nghề.

Khách mời đầu tiên của chương trình tuần này là MC Quyền Linh. Tại hậu trường ghi hình chương trình, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, nam MC có khá nhiều điều chia sẻ trong gameshow đầu tiên trở lại sau 5 tháng giãn cách. MC Quyền Linh tâm sự: Đây là chương trình đầu tiên tôi khai máy sau thời gian giãn cách vì dịch bệnh và đi từ thiện. Cảm giác của tôi hiện tại đang rất vui sướng và hạnh phúc. Tôi nhớ ánh đèn sân khấu lắm rồi.

Suốt 5 tháng qua, tôi cứ bôn ba ngoài đường với cơm áo gạo tiền, đi từ thiện khắp con đường góc phố với người dân khó khăn. Tôi đang lo không biết mình lên sân khấu sẽ như thế nào đây. Dù sao tôi vẫn rất vui nhưng hơi đau vì mấy ngày qua, ngày nào cũng phải ngoáy mũi test Covid. Cứ hai ngày, tôi phải test một lần. Tuy nhiên, tôi vẫn phải chấp nhận và tuân thủ để đảm bảo an toàn cho mọi người trong trường quay.

MC Quyền Linh tâm sự: Gần như suốt mùa dịch, tôi chỉ ở ngoài đường là chính, không về nhà luôn - Ảnh 1
MC Quyền Linh nỗi nhớ sân khấu sau 5 tháng giãn cách vì dịch bệnh - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Sau dịch, chắc ai cũng có nhiều niềm vui vì được trở lại với cuộc sống bình thường, đi làm, tất bật cơm áo gạo tiền. Trong thời gian dịch vừa rồi chắc ai cũng ở nhà giãn cách nên hơi bí bách. Riêng tôi lại phải đi nhiều hơn ngày thường. Gần như suốt mùa dịch, tôi chỉ ở ngoài đường là chính, không về nhà luôn.

Cách đây 5 tháng, tôi đi tới các con đường, khắp ngõ phố đều rất vắng vẻ, toàn chăng dây kín mít, tới được một căn nhà cũng rất khó. Giờ thì mọi thứ đã dễ dàng hơn rồi. Tôi nghĩ, tất cả chúng ta đều có những ký ức không mấy ngọt ngào cho lắm, đó là sự ám ảnh, những nỗi buồn. Nhưng bây giờ mọi thứ đã qua rồi.

Là một nghệ sĩ, tôi sẽ cố gắng đem lại cho khán giả những ký ức tươi đẹp, ngọt ngào hơn trong thời gian tới đây. Tôi mong mọi người sẽ luôn ủng hộ nghệ sĩ để cùng nhau trở về cuộc sống bình thường như trước đây. Chúc cho mọi người luôn an lành, hạnh phúc.

TP.HCM nới lỏng giãn cách nhưng MC Quyền Linh vẫn miệt mài làm từ thiện, biết được nguyên nhân khiến nhiều người cảm động

TP.HCM nới lỏng giãn cách nhưng MC Quyền Linh vẫn miệt mài làm từ thiện, biết được nguyên nhân khiến nhiều người cảm động

Mới đây, MC Quyền Linh đã có một đoạn clip ghi lại cảnh anh chuẩn bị đi phát nhu yếu phẩm cho bà con. Tại đây, nam nghệ sĩ cũng đã giải thích cho hành động thiện nguyện của mình dù thành phố đã nới lỏng giãn cách khiến ai nghe xong cũng cảm phục.

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