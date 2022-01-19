BTC lên tiếng về việc Minh Béo đạt huy chương: “Người ta có tài, không thể vì lỗi lầm trong quá khứ mà vùi dập được”

Gây nên những tranh cãi lớn về việc trao Huy chương Bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam cho Minh Béo - người đã từng vi phạm pháp luật với tội ấu dâm, lạm dụng tình dục, ban tổ chức của giải thưởng mới đây đã lên tiếng.

Mới đây, Minh Béo gây nên nhiều tranh cãi khi nhận được huy chương bạc tại liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam. Việc trao giải thưởng tầm quốc gia cho người vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức về tội ấu dâm như Minh Béo đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội. Trước phản ứng từ dư luận về việc Minh Béo được trao giải, dẫn tin từ Dân Trí, NSND Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Ban giám khảo Liên hoan Kịch nói Toàn quốc 2021 mới đây đã lên tiếng về vấn đề này. Ông cho biết, giải thưởng được đánh giá ở phương diện nghệ thuật, chứ không nghĩ đến đã có tiền án tiền sự.

“Với vai diễn của Minh Béo, dù chưa phải hay nhưng chúng tôi nhìn thấy sự nỗ lực. Chúng tôi chấm giải thì chỉ có nhiệm vụ là chấm chuyên môn, không tham gia vào đời tư của nghệ sĩ. Nếu diễn viên, nghệ sĩ sai phạm thì bị pháp luật xử lý. Còn nếu nói, dư luận tẩy chay thì cá nhân tôi cũng chưa thấy hình thức công khai nào…” - ông trả lời. Ông Trần Hướng Dương - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Kịch nói toàn quốc cũng có những phát biểu liên quan đến giải thưởng này. Theo đó, ông cho rằng Minh Béo là “người có tài”, nên cần được công nhận, không thể vì những lỗi lầm trong quá khứ mà vùi dập.

Vị này chia sẻ: “Việc Minh Béo từng vi phạm pháp luật, đã có pháp luật xử lý. Sai ở đâu, bị xử lý đến đó. Còn hiện nay, diễn viên không vi phạm gì, đủ tiêu chuẩn tham gia Liên hoan thì phải để người ta tham gia chứ. Nếu người ta có tài, có khả năng thì cũng phải đánh giá khách quan, không thể vì lỗi lầm trong quá khứ mà vùi dập được. Cá nhân tôi cho rằng, bất kể ai vi phạm pháp luật, đã bị xử lý rồi, thì cũng nên mở con đường cho người ta sống, hòa nhập cộng đồng…” Việc Minh Béo nhận được giải thưởng nghệ thuật sau khi vi phạm pháp luật và đạo đức nghiêm trọng hiện đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc nền nghệ thuật nước nhà cần có tiêu chí xét duyệt giải thưởng khác, cần mạnh tay hơn khi trao giải đi kèm với đạo đức của người nghệ sĩ. Cần xem xét thận trọng hơn với những nghệ sĩ đang dính bê bối về đời tư, nghệ sĩ từng dính án phạm tội, đặc biệt là phạm tội liên quan đến trẻ em. Trước đó, vào cuối tháng 3/2016, Minh Béo bị cảnh sát Hoa Kỳ bắt giữ về tội ấu dâm. Nam diễn viên này sau đó đã chịu án ngồi tù 9 tháng tại Mỹ. Sau khi thụ án tại Mỹ và trở về Việt Nam vào cuối năm 2016, từ thời điểm đó đến nay, nam diễn viên vẫn hoạt động nghệ thuật bình thường, không những vậy Minh Béo còn dính thêm nhiều tranh cãi khác khi bị một số diễn viên trẻ tố vẫn gạ tình trong lúc đăng tuyển diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/btc-len-tieng-ve-viec-minh-beo-dat-huy-chuong-nguoi-ta-co-tai-khong-the-vi-loi-lam-trong-qua-khu-ma-vui-dap-duoc-446935.html