Angela Phương Trinh lại tiếp tục nói yêu Cao Thái Sơn, khiến netizen tức điên

Hậu trường 16/04/2022 14:13

Angela Phương Trinh đã tung hình ảnh tình tứ cùng những lời lẽ mùi mẫn, ngọt ngào dành cho Cao Thái Sơn, khiến dân mạng "sởn hết gai ốc".

Mới đây, Cao Thái Sơn vừa đăng tải một loạt ảnh chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên mẹ đẻ và Angela Phương Trinh.

Angela Phương Trinh lại tiếp tục nói yêu Cao Thái Sơn, khiến netizen tức điên - Ảnh 1

Angela Phương Trinh lại tiếp tục nói yêu Cao Thái Sơn, khiến netizen tức điên - Ảnh 2

Angela Phương Trinh lại tiếp tục nói yêu Cao Thái Sơn, khiến netizen tức điên - Ảnh 3
Cao Thái Sơn đăng ảnh gia đình, có Angela Phương Trinh, khoe được mỹ nhân nấu ăn cho. - Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ trải lòng tâm sự, anh đã lái xe 6 tiếng chỉ mong được quây quần sum họp bên gia đình. "Chạy 6 tiếng lái xe chỉ từ Lâm Đồng chỉ để được gặp gia đình. Vậy mà đã thấy có ai đó chuẩn bị đồ ăn cho mình trước lúc đi xa", Cao Thái Sơn hào hứng khoe với dân tình.

Angela Phương Trinh lại tiếp tục nói yêu Cao Thái Sơn, khiến netizen tức điên - Ảnh 4
Bài viết chia sẻ khoảnh khắc về gặp gia đình. - Ảnh chụp màn hình

Sau đó không lâu, Angela Phương Trinh cũng chia sẻ lại những hình ảnh bên gia đình nam ca sĩ với lời nhắn nhủ không thể ngọt ngào hơn: "Không nỡ xa...". 

Angela Phương Trinh lại tiếp tục nói yêu Cao Thái Sơn, khiến netizen tức điên - Ảnh 5
Angela Phương Trinh cũng chia sẻ lại những hình ảnh bên gia đình Cao Thái Sơn. - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài viết, Cao Thái Sơn đã kịp bộc bạch: "Em làm anh bất ngờ quá. Anh cũng không nghĩ là như vậy". 

Ngay lập tức, Angela Phương Trinh cũng bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Cụ thể, cô nói với Cao Thái Sơn rằng: "Yêu anh âm thầm bên anh", kèm với icon trái tim tình cảm. 

Angela Phương Trinh lại tiếp tục nói yêu Cao Thái Sơn, khiến netizen tức điên - Ảnh 6
Cao Thái Sơn - Angela Phương Trinh "thả thính" nhau. - Ảnh chụp màn hình

Màn phát "cẩu lương" của cặp sao này đã khiến dân mạng không khỏi ngạc nhiên, thích thú.

Angela Phương Trinh lại tiếp tục nói yêu Cao Thái Sơn, khiến netizen tức điên - Ảnh 7

Angela Phương Trinh lại tiếp tục nói yêu Cao Thái Sơn, khiến netizen tức điên - Ảnh 8
Không chỉ "phát cẩu lương", cả hai còn cập nhật ảnh bìa chung. - Ảnh chụp màn hình

Rất nhiều người vẫn còn hoài nghi về mối quan hệ thực sự của Angela Phương Trinh - Cao Thái Sơn và họ cho rằng cả hai lại đang tiếp tục "màu mè", "làm trò"...

Angela Phương Trinh lại tiếp tục nói yêu Cao Thái Sơn, khiến netizen tức điên - Ảnh 9Angela Phương Trinh lại tiếp tục nói yêu Cao Thái Sơn, khiến netizen tức điên - Ảnh 10

Angela Phương Trinh lại tiếp tục nói yêu Cao Thái Sơn, khiến netizen tức điên - Ảnh 11
Những bình luận trái chiều của cư dân mạng. - Ảnh chụp màn hình

Hồi cuối tháng 2/2022, rộ lên tin đồn Cao Thái Sơn - Angela Phương Trinh tuyên bố tìm hiểu nhau, thậm chí 2 người đã muốn tiến tới hôn nhân và sinh con gây xôn xao, hoang mang trong cộng đồng mạng.

Vào thời điểm đó, cặp đôi vướng nghi án đem chuyện tình cảm, đời tư ra để đánh bóng tên tuổi. Riêng về Cao Thái Sơn còn bị công kích, nghi ngờ chuyện giới tính, thậm chí vó lúc anh phải đăng ảnh khỏa thân để khẳng định mình... không mặc chung váy với Angela Phương Trinh.

Angela Phương Trinh lại tiếp tục nói yêu Cao Thái Sơn, khiến netizen tức điên - Ảnh 12

Angela Phương Trinh lại tiếp tục nói yêu Cao Thái Sơn, khiến netizen tức điên - Ảnh 13

Angela Phương Trinh lại tiếp tục nói yêu Cao Thái Sơn, khiến netizen tức điên - Ảnh 14
Những hình ảnh tình tứ của Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh. - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, chưa đầy 1 tuần phát "cẩu lương" trên mạng xã hội, người đẹp 27 tuổi lại bất ngờ quay xe, tuyên bố thẳng thừng ngưng tìm hiểu Cao Thái Sơn. Và Angela Phương Trinh cũng cho biết rằng cả hai thích hợp làm tri kỷ hơn là kết tóc se duyên, về chung một nhà.

"Mấy hôm tìm hiểu nhau, gần gũi gia đình anh, đã cho Trinh nhiều trải nghiệm về cuộc sống, về triết lý đơn giản của cuộc sống.

À thì ra mình sẽ là tri kỷ thay cho sự kết tóc se tơ chốn hồng trần, bởi giữa Trinh và anh rất nhiều điểm tương đồng về ý nghĩa kiếp nhân sinh này, thật đẹp, đẹp vô cùng.

Trinh vẫn thần tượng ở anh, vẫn quan tâm cuộc sống của nhau như những người bạn ở đời, và hơn thế nữa là mối duyên tri kỷ khó tìm, một người bạn lành mà trên đường đời Trinh được gặp", Angela Phương Trinh từng chia sẻ.

Vừa trở về Việt Nam chưa được bao lâu, em gái tỷ phú của Cẩm Ly đã có phát ngôn gây ‘sốt’

Vừa trở về Việt Nam chưa được bao lâu, em gái tỷ phú của Cẩm Ly đã có phát ngôn gây ‘sốt’

Trong cuộc phỏng vấn mới đây nhất, em gái tỷ phú của Cẩm Ly vừa có những chia sẻ thẳng thắn xung quanh chuyện đời tư.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Phương Trinh Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn Angela Phương Trinh nói yêu Cao Thái Sơn Angela Phương Trinh tình cảm bên Cao Thái Sơn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?