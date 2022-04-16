Angela Phương Trinh lại tiếp tục nói yêu Cao Thái Sơn, khiến netizen tức điên

Nam ca sĩ trải lòng tâm sự, anh đã lái xe 6 tiếng chỉ mong được quây quần sum họp bên gia đình. "Chạy 6 tiếng lái xe chỉ từ Lâm Đồng chỉ để được gặp gia đình. Vậy mà đã thấy có ai đó chuẩn bị đồ ăn cho mình trước lúc đi xa", Cao Thái Sơn hào hứng khoe với dân tình.

Bài viết chia sẻ khoảnh khắc về gặp gia đình. - Ảnh chụp màn hình

Sau đó không lâu, Angela Phương Trinh cũng chia sẻ lại những hình ảnh bên gia đình nam ca sĩ với lời nhắn nhủ không thể ngọt ngào hơn: "Không nỡ xa...".

Angela Phương Trinh cũng chia sẻ lại những hình ảnh bên gia đình Cao Thái Sơn. - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài viết, Cao Thái Sơn đã kịp bộc bạch: "Em làm anh bất ngờ quá. Anh cũng không nghĩ là như vậy".

Ngay lập tức, Angela Phương Trinh cũng bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Cụ thể, cô nói với Cao Thái Sơn rằng: "Yêu anh âm thầm bên anh", kèm với icon trái tim tình cảm.

Cao Thái Sơn - Angela Phương Trinh "thả thính" nhau. - Ảnh chụp màn hình

Màn phát "cẩu lương" của cặp sao này đã khiến dân mạng không khỏi ngạc nhiên, thích thú.

Không chỉ "phát cẩu lương", cả hai còn cập nhật ảnh bìa chung. - Ảnh chụp màn hình

Rất nhiều người vẫn còn hoài nghi về mối quan hệ thực sự của Angela Phương Trinh - Cao Thái Sơn và họ cho rằng cả hai lại đang tiếp tục "màu mè", "làm trò"...

Những bình luận trái chiều của cư dân mạng. - Ảnh chụp màn hình

Hồi cuối tháng 2/2022, rộ lên tin đồn Cao Thái Sơn - Angela Phương Trinh tuyên bố tìm hiểu nhau, thậm chí 2 người đã muốn tiến tới hôn nhân và sinh con gây xôn xao, hoang mang trong cộng đồng mạng.

Vào thời điểm đó, cặp đôi vướng nghi án đem chuyện tình cảm, đời tư ra để đánh bóng tên tuổi. Riêng về Cao Thái Sơn còn bị công kích, nghi ngờ chuyện giới tính, thậm chí vó lúc anh phải đăng ảnh khỏa thân để khẳng định mình... không mặc chung váy với Angela Phương Trinh.

Những hình ảnh tình tứ của Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh. - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, chưa đầy 1 tuần phát "cẩu lương" trên mạng xã hội, người đẹp 27 tuổi lại bất ngờ quay xe, tuyên bố thẳng thừng ngưng tìm hiểu Cao Thái Sơn. Và Angela Phương Trinh cũng cho biết rằng cả hai thích hợp làm tri kỷ hơn là kết tóc se duyên, về chung một nhà.

"Mấy hôm tìm hiểu nhau, gần gũi gia đình anh, đã cho Trinh nhiều trải nghiệm về cuộc sống, về triết lý đơn giản của cuộc sống.

À thì ra mình sẽ là tri kỷ thay cho sự kết tóc se tơ chốn hồng trần, bởi giữa Trinh và anh rất nhiều điểm tương đồng về ý nghĩa kiếp nhân sinh này, thật đẹp, đẹp vô cùng.

Trinh vẫn thần tượng ở anh, vẫn quan tâm cuộc sống của nhau như những người bạn ở đời, và hơn thế nữa là mối duyên tri kỷ khó tìm, một người bạn lành mà trên đường đời Trinh được gặp", Angela Phương Trinh từng chia sẻ.