Vừa trở về Việt Nam chưa được bao lâu, em gái tỷ phú của Cẩm Ly đã có phát ngôn gây ‘sốt’

Hậu trường 16/04/2022 12:25

Trong cuộc phỏng vấn mới đây nhất, em gái tỷ phú của Cẩm Ly vừa có những chia sẻ thẳng thắn xung quanh chuyện đời tư.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với Dân trí, ca sĩ Hà Phương đã có những chia sẻ thẳng thắn, bật mí kế hoạch sau khi trở về Việt Nam để chuẩn bị cho một vài lịch trình sắp tới. Nữ ca sĩ tiết lộ sắp tới cô sẽ quay trở lại với niềm đam mê ca hát sau nhiều năm dừng hoạt động để chăm sóc gia đình. Hà Phương còn cho biết thêm cô sẽ di chuyển hoạt động ở cả Việt Nam và Mỹ.

Vừa trở về Việt Nam chưa được bao lâu, em gái tỷ phú của Cẩm Ly đã có phát ngôn gây ‘sốt’ - Ảnh 1

“Sắp tới, tôi sẽ hoạt động lại ở cả Việt Nam và Mỹ. Việt Nam là cái nôi, quê hương của tôi nên trở lại đây là điều hiển nhiên. Ông xã cũng có nghe nhạc của tôi nhưng thật sự mà nói, nhạc dân ca có ca từ hoa mỹ nên đôi khi trò chuyện bằng tiếng Việt thì được, còn bài hát thì chồng và con lại không hiểu hết. Vì vậy, tôi muốn hát thêm nhạc Mỹ để chồng và con có thể thưởng thức”.

Vừa trở về Việt Nam chưa được bao lâu, em gái tỷ phú của Cẩm Ly đã có phát ngôn gây ‘sốt’ - Ảnh 2
Gia đình nhỏ của Hà Phương. - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về những tin đồn ồn ào xoay quanh cuộc sống giàu sang bên người chồng tỷ phú khét tiếng nước Mỹ, Hà Phương thẳng thắn đáp: “Giờ đây tôi đã có tất cả, chỉ có nghệ thuật là chưa thỏa mãn. Khi được gọi là ‘vợ của tỷ phú’, tôi rất ngại vì không thích phô trương. Mặt khác, tôi cảm thấy khó chịu khi có người dùng những lời lẽ không hay như ‘Hà Phương ăn bám’ để nói về mình. Tôi thấy bản thân có thực lực chứ đâu phải như họ nói.

Có lúc ông xã còn hỏi tại sao người ta nói nhiều điều sai về tôi như vậy mà không phản bác. Tôi cho rằng mạng xã hội rộng khắp, người nói thế này, người nói thế kia, mình cũng không quản được. Sau nhiều chuyện, tôi nghiệm ra dư luận là con thú dữ, cứ bỏ ngoài tai mà sống, sống vì đam mê và vì những người mình yêu thương thôi.”

Vừa trở về Việt Nam chưa được bao lâu, em gái tỷ phú của Cẩm Ly đã có phát ngôn gây ‘sốt’ - Ảnh 3

Vừa trở về Việt Nam chưa được bao lâu, em gái tỷ phú của Cẩm Ly đã có phát ngôn gây ‘sốt’ - Ảnh 4
Hà Phương và chồng tỷ phú Chính Chu. - Ảnh: Internet

Hơn nữa, em gái tỷ phú của ca sĩ Cẩm Ly cũng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của cô cùng với ông xã Chính Chu. Theo đó, khi được hỏi có lo ngại về việc xuất hiện người thứ 3 trong hôn nhân, Hà Phương cho rằng: “Là phụ nữ, ai chẳng hay lo lắng. Tôi lại là vợ của một người thành đạt, tất nhiên cũng sợ "người thứ ba" chứ. Chồng mình tài giỏi đến vậy mà! Tuy nhiên nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, người vợ nào cũng lo lắng thế thôi. Chồng tôi tài giỏi thì tôi cũng đâu thua kém. Tôi cũng là một người tài giỏi ở lĩnh vực khác mà”.

Vừa trở về Việt Nam chưa được bao lâu, em gái tỷ phú của Cẩm Ly đã có phát ngôn gây ‘sốt’ - Ảnh 5

Ca sĩ Hà Phương sinh năm 1972, là em ruột của ca sĩ Cẩm Ly và là chị của ca sĩ Minh Tuyết. Sở hữu vẻ đẹp đằm thắm cùng giọng ca ngọt ngào, cô từng được khán giả yêu mến với những ca khúc dân ca, trữ tình, đặc biệt là bài "Hoa cau vườn trầu". So với cô em gái Minh Tuyết - sexy, nổi loạn, Hà Phương lại là người phụ nữ truyền thống, sống khép kín hơn. 

Vừa trở về Việt Nam chưa được bao lâu, em gái tỷ phú của Cẩm Ly đã có phát ngôn gây ‘sốt’ - Ảnh 6
Ba chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết và Hà Phương đều là những ca sĩ nổi tiếng. - Ảnh: Internet

Năm 2000, Hà Phương sang Mỹ định cư, sau đó kết hôn với doanh nhân Chính Chu - tỷ phú gốc Việt ở Mỹ thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Sau 20 năm qua, cuộc sống của nữ ca sĩ vẫn luôn khiến khán giả tò mò bởi cô gần như gác lại sự nghiệp để vun đắp tổ ấm.

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