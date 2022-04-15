Vy Oanh cho 'bay màu' fanpage ngay sau khi bà Phương Hằng bị bắt?

Cộng đồng mạng hiện đang vô cùng xôn xao trước thông tin fanpage của nữ ca sĩ Vy Oanh bỗng dưng "bay màu" không dấu vết.

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và tạm giam vào cuối tháng 3 vừa qua, động thái của những người từng "được" nữ đại gia này nhắc tên được dân tình vô cùng quan tâm. Trong đó, những tin tức về nữ ca sĩ Vy Oanh - người được "trả lại sự trong sạch" thu hút sự quan tâm hơn cả.

Bà Phương Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam vào cuối tháng 3 vừa qua - Ảnh: VnExpress

Mới đây, cư dân mạng lại một phen hoang mang khi fanpage chính thức của Vy Oanh bỗng dưng "bay màu" vào trưa ngày 15/4. Được biết, đây là fanpage có lượt theo dõi khá cao và còn có tick xanh xác nhận của Facebook.

Người dùng không tìm kiếm được Fanpage Vy Oanh Offficial - Ảnh: Chụp màn hình

Sự việc nhanh chóng gây ra sự xôn xao "không hề nhẹ" trên mạng xã hội, nhiều lời đồn đoán đã được đưa ra về lý do mà fanpage của Vy Ông lại "bốc hơi" vì trước đó cô không hề có bất kỳ động thái nào liên quan tới việc khóa hay xóa fanpage. Trong đó, nhiều netizen đã cho rằng khả năng cao fanpage của Vy Oanh bị hacker đánh sập hoặc cô đã đích thân khóa hay xóa fanpage để tránh ồn ào một thời gian.

Vy Oanh trước đây chưa có động thái gì liên quan đến việc khóa hay xóa fanpage của mình - Ảnh: Internet

Một số bình luận của cư dân mạng:

- "Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa mà fanpage của Vy Oanh 'bay màu'".

- "Có ai hóng được thông tin fanpage của Vy Oanh bay màu không nhỉ?".

- "Có khi bị hacker xâm nhập hay chính chủ muốn xóa đi fanpage cũng chẳng nên".

- "Có khi nào không muốn ồn ào nên xóa fanpage luôn hay không?".

Lại bị mỉa mai chuyện giật chồng, Vy Oanh lên tiếng đáp trả cực gắt còn nhắc đến một nhân vật đặc biệt Mới đây, ca sĩ Vy Oanh bị một cư dân mạng vào thẳng trang cá nhân mỉa mai chuyện giật chồng. Nữ ca sĩ sau đó đã có những đáp trả vô cùng thẳng thắn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vy-oanh-cho-bay-mau-fanpage-ngay-sau-khi-ba-phuong-hang-bi-bat-462509.html