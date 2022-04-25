Đám cưới Phương Trinh Jolie - Lý Bình đang rần rần, Netizen 'khám phá' được hôn lễ này thực chất đã được 'tiên tri' từ trước?

Hậu trường 25/04/2022 14:05

Ngay khi đám cưới Phương Trinh Jolie và Lý Bình sắp diễn ra, CĐM đã soi ra được một sản phẩm âm nhạc được cho là lời tiên tri cho chuyện tình yêu của cặp đôi.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Sau khoảng thời gian dài hẹn hò, cả hai chính sẽ chính thức về chung một nhà vào sáng 25/4. Cô dâu đã nhận lời cầu hôn từ Lý Bình vào hơn 1 năm trước, nên cả hai có nhiều thời gian để chuẩn bị tỉ mỉ mọi thứ cho đám cưới này. Được biết vào ngày cưới, chú rể "cưỡi" G63, cô dâu nhận sính lễ gần 88 cây vàng và 2 tỷ hột xoàn. Tiệc chiêu đãi hơn 300 khách mời của tân lang tân nương sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng nhất nhì ở TP.HCM.

Đám cưới Phương Trinh Jolie - Lý Bình đang rần rần, Netizen 'khám phá' được hôn lễ này thực chất đã được 'tiên tri' từ trước? - Ảnh 1
Phương Trinh Jolie chính thức lên xe hoa cùng chú rể Lý Bình - Ảnh: Internet

 

Và trước giờ G diễn ra lễ cưới này, người hâm mộ cũng đã rất xôn xao nôn nao xem lại MV "se duyên" tình bể bình của Phương Trinh Jolie và Lý Bình từng thực hiện cùng nhau.

Theo đó, MV "se duyên" tình bể bình của Phương Trinh Jolie và Lý Bình  mà cả hai đã đóng cùng nhau chính là Vẫn Là Anh. MV được Phương Trinh Jolie cho ra mắt vào năm 2018 và Lý Bình chính là nam chính của sản phẩm. Cả hai vào vai cặp tình nhân chu du đến nhiều thắng cảnh đẹp vô cùng hạnh phúc.

Đám cưới Phương Trinh Jolie - Lý Bình đang rần rần, Netizen 'khám phá' được hôn lễ này thực chất đã được 'tiên tri' từ trước? - Ảnh 2
MV 'Vẫn là anh' đã se duyên cho cặp đôi - Ảnh: Internet

 

Và đáng chú ý hơn hết, trong MV, Phương Trinh Jolie và Lý Bình không ngần ngại trao nhau những nụ hôn tình tứ và có những hành động thân mật khiến dân tình không khỏi rần rần. Điều đáng nói là ở thời điểm này, cả hai vẫn chưa công khai hay xác nhận mối quan hệ yêu đương.

Đám cưới Phương Trinh Jolie - Lý Bình đang rần rần, Netizen 'khám phá' được hôn lễ này thực chất đã được 'tiên tri' từ trước? - Ảnh 3
Cả hai không ngại trao nhau nụ hôn tình tứ - Ảnh: Internet

 

Mãi đến năm 2021, cặp đôi trai tài gái sắc này mới công khai hẹn hò. Chính vì thế mà nhiều khán giả và người hâm mộ cũng cho rằng MV Vẫn Là Anh chính là ‘định mệnh’ se duyên tình cảm cho cả hai.

"Đôi khi, tình yêu tan vỡ vì trong một thời điểm nhất định, hai người không tìm được điểm chung. Nhưng khi đã bình tâm suy nghĩ, cảm xúc dành cho đối phương vẫn còn vương vấn", Phương Trinh Jolie từng bộc bạch về MV này.

 

Đám cưới Phương Trinh Jolie - Lý Bình đang rần rần, Netizen 'khám phá' được hôn lễ này thực chất đã được 'tiên tri' từ trước? - Ảnh 4
Phương Trinh công khai mối quan hệ với Lý Bình vào năm 2021 - Ảnh: Internet

 Những người hâm mộ cặp đôi Phương Trinh Jolie - Lý Bình đều lấy làm vui mừng và gửi nhiều lời chúc hạnh phúc cho tân lang và tân nương.

Gặp Phương Trinh Jolie và Lý Bình trước đám cưới: Chi phí hôn lễ là cả "con Mẹc", cô dâu kể 1 chuyện không ai ngờ khi được cầu hôn!

Gặp Phương Trinh Jolie và Lý Bình trước đám cưới: Chi phí hôn lễ là cả "con Mẹc", cô dâu kể 1 chuyện không ai ngờ khi được cầu hôn!

Phương Trinh Jolie - Lý Bình đã cùng nhau trải lòng trước khi chính thức trở thành tân lang tân nương vào ngày 25/4.

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