Phương Trinh Jolie được Lý Bình 'tháp tùng' đi thử váy cưới, thiết kế siêu hở lại còn 'trong suốt' nhưng đàng trai vẫn 'khen lấy khen để'

Phương Trinh Jolie và Lý Bình đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới vào tháng 4.
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Sau gần 3 năm hẹn hò, diễn viên Phương Trinh Jolie và Lý Bình cuối cùng cũng đã quyết định gắn kết với nhau bằng một lễ cưới. Để chuẩn bị thật tốt cho đám cưới cũng như muốn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, Phương Trinh Jolie đã nhờ đến NTK Lê Thanh Hoà để may riêng 4 bộ váy cưới siêu lung linh có những đường cắt xẻ táo bạo.
Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đã livestream buổi thử váy cưới và hé lộ những mẫu thiết kế độc đáo. Đồng thời, nữ diễn viên cho biết sẽ diện những bộ ánh "siêu mỏng" này trong buổi chụp hình cưới. Đáng chú ý hơn cả, 4 thiết kế áo cưới được đàn anh may riêng đặc biệt chú trọng phô diễn trọn 3 vòng cơ thể và đôi chân dài khiến netizen không khỏi "bỏng mắt". Trước những mẫu váy cưới hở bạo của "nửa kia", Lý Bình lại tỏ vẻ thích thú và cầm máy quay khen ngợi hết lời.
Trước đó, diễn viên Phương Trinh Jolie từng hé lộ tổ chức đám cưới vào tháng 4 ở TP.HCM. Theo thông tin của VnExpress, nữ diễn viên cho biết, những ngày qua mất ngủ vì lo chuyện cưới xin: "Nếu không có dịch, đám cưới của chúng tôi có thể đã diễn ra sớm hơn. Thời gian này hai đứa vừa lo cưới, hoàn thiện nhà cửa, thêm công việc kinh doanh nên rất bận. Cứ nằm lên giường trong đầu tôi lại nghĩ kế hoạch hôn lễ, ngủ không ngon giấc".
Diễn viên Lý Bình cũng cho hay, anh đã chờ đợi ngày này từ lâu, mệt nhưng ý nghĩa. Anh nói: "Đám cưới là sự kiện không chỉ hai đứa mong đợi, nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũng hỏi han từ lâu".