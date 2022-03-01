Phương Trinh Jolie được Lý Bình 'tháp tùng' đi thử váy cưới, thiết kế siêu hở lại còn 'trong suốt' nhưng đàng trai vẫn 'khen lấy khen để'

Sau gần 3 năm hẹn hò, diễn viên Phương Trinh Jolie và Lý Bình cuối cùng cũng đã quyết định gắn kết với nhau bằng một lễ cưới. Để chuẩn bị thật tốt cho đám cưới cũng như muốn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, Phương Trinh Jolie đã nhờ đến NTK Lê Thanh Hoà để may riêng 4 bộ váy cưới siêu lung linh có những đường cắt xẻ táo bạo.

Bộ đầu tiên khoét ngực sâu cũng khiến nhiều người ái ngại khi nhìn - Ảnh: Cắt từ clip

Bộ thứ 2 thiết kế sang trọng, quyến rũ được lòng người hâm mộ nhất - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đã livestream buổi thử váy cưới và hé lộ những mẫu thiết kế độc đáo. Đồng thời, nữ diễn viên cho biết sẽ diện những bộ ánh "siêu mỏng" này trong buổi chụp hình cưới. Đáng chú ý hơn cả, 4 thiết kế áo cưới được đàn anh may riêng đặc biệt chú trọng phô diễn trọn 3 vòng cơ thể và đôi chân dài khiến netizen không khỏi "bỏng mắt". Trước những mẫu váy cưới hở bạo của "nửa kia", Lý Bình lại tỏ vẻ thích thú và cầm máy quay khen ngợi hết lời.