Phương Trinh Jolie lộ diện với chiếc váy cưới trắng tinh khôi, phản ứng của chú rể tương lai gây chú ý

Mới đây, trên mạng xã hội, cặp đôi Phương Trinh Jolie và Lý Bình cùng lúc chia sẻ hình ảnh thử váy cưới chuẩn bị cho ngày trọng đại khiến fan không khỏi vui mừng.

Vào tối ngày 15/2 mới đây, cặp đôi Phương Trinh Jolie và Lý Bình khiến người hâm mộ bất ngờ và hoan hỷ khi cập nhật hình ảnh nữ nghệ sĩ diện váy cưới trắng đến từ NTK Lê Thanh Hòa. Chiếc váy ôm sát người Phương Trinh Jolie giúp cô tôn lên thân hình đồng hồ cát. Thiết kế trễ vai của chiếc váy lại khoe trọn xương quai xanh gợi cảm của nữ diễn viên. Trong ảnh, Phương Trinh Jolie búi tóc thấp, đeo khăn voan trắng tăng thêm phần dịu dàng. Hình ảnh được cặp đôi đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Đáng chú ý, trong ki Phương Trinh Jolie thử váy thì Lý Bình cũng đứng ngay phía sau. Ánh mắt anh nhìn bà xã không rời, thể hiện đầy tình cảm. Trên trang cá nhân, anh viết: "Finally, cô dâu của anh đây rồi.

Bài viết của Lý Bình - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Bên dưới phần bình luận, nhiều người quen, fan hâm mộ đã để lại lời khen cũng như chúc mừng cho hạnh phúc của cặp đôi. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Chia sẻ với báo Thanh Niên, Phương Trinh Jolie cho biết cô và Lý Bình đăng ký kết hôn hồi tháng 1/2022. Đến hôm Valentine, nữ diễn viên mới đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân để kỷ niệm. Cô tiết lộ: "Tháng 4 này chúng tôi sẽ làm đám cưới. Hiện tại tôi và anh Bình đang chuẩn bị cho ngày trọng đại". Giọng ca 8X nói khi là người phụ nữ của gia đình, cô ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng tổ ấm. Phương Trinh Jolie khẳng định sẽ cố gắng để hôn nhân không nhàm chán và mỗi ngày đều đáng nhớ.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình - Ảnh: Thanh Niên Phương Trinh Jolie công khai chuyện hẹn hò diễn viên Lý Bình hồi tháng 3/2021. Thời điểm đó, cô đăng tải bức ảnh diện bikini nóng bỏng, tạo dáng tình tứ bên bạn trai. Thông tin này nhận được sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người dành lời khen ngợi cho độ đẹp đôi của cả hai. Kể từ đó, Phương Trinh Jolie và bạn trai cũng thoải mái hơn trong việc đăng tải những khoảnh khắc tình cảm và đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện.

Giữa ồn ào thư tay cam kết của Hồ Văn Cường với Phi Nhung, bầu Thụy có động thái mới khiến netizen chú ý Vừa qua, mạng xã hội được dịp xôn xao trước bức thư tay được cho là của Hồ Văn Cường với Phi Nhung và chuyện học tập. Trên trang cá nhân, bầu Thụy cũng đã có động thái khiến khán giả chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-trinh-jolie-lo-dien-voi-chiec-vay-cuoi-trang-tinh-khoi-phan-ung-cua-chu-re-tuong-lai-gay-chu-y-450374.html